Angezählt: HSV-Trainer Tim Walter trotzt dem Gegenwind

Vor dem Relegations-Rückspiel gegen VfB Stuttgart gerät der Trainer des Hamburger SV in die Kritik

Die US-amerikanische Band Metallica hat dieser Tage im Hamburger Volksparkstadion mit harten Riffs den Ton vorgegeben. Bei einem Riff handelt es sich laut Online-Wörterbuch um eine „sich ständig wiederholende, rhythmisch prägnante, dabei melodisch nur wenig abgewandelte Phrase“. Tja, und genau das haben ständige kritische Begleiter des Hamburger SV in den beiden Jahren unter Trainer Tim Walter auch im Spielstil der Rothosen diagnostiziert.

Der Vorwurf der Eindimensionalität in der strategischen Ausrichtung des Ballbesitzfußballs nach Art des Hauses Walter ist nicht neu. Aber er ist angesichts des glimpflich geratenen 0:3 im Relegations-Rückspiel am Donnerstag beim VfB Stuttgart medial brachialer vorgetragen worden als je zuvor. „Stuttgart offenbart Schwächen des Systems Walter“ analysierte das „Abendblatt“. der „Kicker“ sekundierte: „Ein Desaster – vor allem auch für Walter.“ Weshalb der HSV-Chefcoach vor dem Relegationsrückspiel an diesem Montag (20.45 Uhr/Sky und Sat1) noch eine Umdrehung bockiger wirkt, als das ohnehin regelmäßig der Fall ist.

In der Pressekonferenz am Sonntagmorgen fielen auf allfällige Fragen Antworten wie „Ihr habt ja eure Lösung schon gefunden“ oder „Ich kann Sie alle beruhigen“. Die Zündschnur ist kurz bei Walter, seine Wehrhaftigkeit groß. „Es geht“, dozierte der Mann mit dem gerade ein wenig gestutzten Rauschebart, „nicht immer nur um Philosophie. Fußball ist auch eine Eins-gegen-eins-Sportart.“ Übersetzt heißt das so viel wie: Die Abreibung in Stuttgart sei weniger der Spielidee des Trainers zuzuordnen gewesen als vielmehr der individuellen Unterlegenheit des Zweitligisten.

Falsch ist diese These sicher nicht, richtig ist aber auch, dass Tim-Walter-Fußball mit einer Defensivstrategie gegen personell besser besetzte Gegner nichts gemein hat. Was beim Rückspiel nichts ausmacht, denn, wie Walter richtig rechnet: „Wir fangen bei minus drei an.“ Ergo braucht es offensive Power. Der Chefcoach hat ausgerechnet, dass seine Mannschaft seit Oktober daheim im Schnitt drei Tore pro Spiel erzielt hat: „Wir können es also schaffen.“ Walter vergisst auch nicht, auf die „Comebackqualitäten“ bei der Auswärtspartie im Februar in Heidenheim hinzuweisen, als der HSV einen 0:3-Pausenrückstand noch egalisierte.

Zum Üben auf dem nach den beiden Metallica-Konzerten frisch verlegten Rasen hat Walter Geheimtraining angesetzt, was beim HSV traditionell eher unüblich ist. Unüblich wäre es indes auch, wenn dabei eine taktische Überraschung herauskäme. Auf Nachfragen reagiert Walter gewohnt grantig.

Was Walter aber auch mittels seiner schlichten Rhetorik geschafft hat: Die HSV-Fans, die für die Extraschicht am Montagabend noch einmal bis zu 69 Euro für ihren Dauerkartenplatz berappen mussten, stehen mit viel mehr Verve hinter der Mannschaft, als dass in vielen Phasen der Vergangenheit der Fall war. Selbst nach dem demoralisierenden 0:3 in Stuttgart wurde das Team in der Kurve gefeiert.

Die Unterstützung im ausverkauften Volksparkstadion ist das größte Faustpfand. Sportvorstand Jonas Boldt, bislang ein ausgewiesener Walter-Freund, macht sich nichts vor: „Wir brauchen im Rückspiel ein Wunder.“ Das ist im Fußball nicht unmöglich. Es müsste sich lediglich eine Dramaturgie entwickeln wie weiland 1986 beim „Wunder von der Grotenburg“, als Bayer Uerdingen nach einem 0:2 im Europapokalhinspiel bei Dynamo Dresden im Rückspiel zur Pause schon 1:3 zurücklag und dennoch 7:3 siegte, oder wie bei den „Wundern von der Weser“, als Werder Bremen 1987 im Uefa-Cup nach einem 1:4 bei Spartak Moskau das Rückspiel 6:2 gewann und ein Jahr später nach einem 0:3 bei DDR-Meister Berliner FC Dynamo Berlin im Rückspiel mit 5:0 triumphierte.

Viel wird auch davon abhängen, ob beim VfB Stuttgart der erneut den verletzten Fabian Bredlow vertretende Torwart Florian Müller konzentrierter Bälle hält, als er das in dieser Saison getan hat, ehe Bredlow ihm den Rang ablief. Müller, der beim VfB die Erwartungen nicht annähernd erfüllen konnte und vor einem Wechsel zum SC Freiburg steht, hat beste Erinnerungen an das Volksparkstadion. Für Mainz 05 debütierte der inzwischen 25-Jährige im April 2018 beim 0:0 in Hamburg. Er parierte einen Strafstoß und wurde für seine insgesamt famose Leistung vom „Kicker“ bundesligaweit zum „Spieler des Tages“ gekürt.