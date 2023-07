An der Spitze der DFL: Zwei Seifert-Klone

Von: Jan Christian Müller

Marc Lenz (links) und Steffen Merkel. © dpa

Marc Lenz und Steffen Merkel wollen die Deutsche Fußball-Liga als Doppelspitze wieder auf Vordermann bringen

Ein volles Kalenderjahr an der üppig entlohnten Führungsposition der Deutschen Fußball-Liga reichte Donata Hopfen nicht, um sich der Öffentlichkeit in der gebotenen Professionalität vorzustellen. Noch einmal ein halbes Jahr hat es nach der Demission der überforderten Frau gebraucht, ehe DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke nach diversen Absagen prominenterer Kandidaten die Herren Marc Lenz und Steffen Merkel aus dem eigenen Haus im Frankfurter Westend gescoutet hatte.

Am 1. Juli sind die beiden als Doppelspitze aus der zweiten in die erste Reihe der Geschäftsführung der Fußball-Bundesliga vorgerückt. Sie müssen jetzt gemeinsam die Köpfe in den Wind halten, der dem deutschen Profifußball gerade ziemlich unangenehm entgegenweht, und sie waren klug genug, nur wenige Tage zu benötigen, ehe sie sich im fünften Stock der DFL-Zentrale den Medien präsentierten.

Die Deutsche Fußball-Liga hat zwei ehemalige Unternehmensberater, beide 37 Jahre alt, befördert, die den Businesstalk der Branche in der gebotenen Tiefe beherrschen und die in Habitus und Wortwahl jenem Mann ähneln, der die DFL zwischen 2005 und 2022 zum globalisierten Milliardenunternehmen entwickelte: dem großen Christian Seifert, Zwei Seifert-Klone sozusagen, die mit gleichermaßen fachlich fundierten wie gefälligen Vorträgen gewinnbringend in eigener Sache unterwegs waren.

Beide legen durchaus Wert darauf, dass sie sich dem schönen Fußballsport nicht nur pflichtgemäß auf Arbeitsebene zuwenden, sondern sich jeweils auch als Fans begreifen. Seifert machte aus seiner Liebe zu den Fohlen von Borussia Mönchengladbach nie einen Hehl, Hopfen traute sich nicht, öffentlich einen Herzensklub zu benennen, der Rheinländer Lenz - selbst früher ein recht talentierter defensiver Mittelfeldspieler, der es bis in die Verbandsliga schaffte - bevorzugt hin und wieder die Südkurve beim 1. FC Köln, der Frankfurter Merkel unterläuft gerade einer Metamorphose vom reinen Anhänger eines berühmten bayerischen Branchenführers hin zum Co-Fan des FC Bayern und von Eintracht Frankfurt.

Man sollte beiden - wie seinerzeit auch Seifert - allemal zutrauen, dass landsmannschaftliche Verbundenheit ihre Objektivität in Sachfragen nicht erschüttert. Beiden fällt es ja nicht erst seit ein paar Tagen anheim, so viel wie möglich aus dem - nach Jahrzehnten des ungehemmten Aufschwungs - ein wenig darbenden deutschen Profifußballmarkts herauszuholen.

Dabei könnte es ihnen zupass kommen, dass sie zwar selbstbewusst wirken, aber nicht branchenüblich allzu alphatierig und breitbeinig unterwegs sind (beide bevorzugen etwa das Fahrrad als Beförderungsmittel zum Arbeitsplatz). Es gehört nun auch zu ihren Aufgaben, die Fliehkräfte zwischen denen da oben (Bayern. Dortmund, Freiburg, Frankfurt) und denen weiter unten (Köln, Stuttgart, Schalke, St. Pauli) zu bändigen.

Kein Geheimnis ist: Lenz und Merkel gehörten zu den Befürwortern des gescheiterten Milliarden-Investorendeals. Eine gewisse gedankliche Nähe zu Aufsichtsratschef Watzke ist zumindest in dieser Frage unzweifelhaft. Eine Online-Plattform, die sich eines Tages zum eigenen Bundesliga-Streamingportal ausweiten könnte, gehört zu den vordringlichsten Zielen, die sich das Duo gesetzt hat, Weil dafür aber nach dem abschlägigen Votum der Bundesligaversammlung Ende Mai keine Aberhunderte Millionen von einem Hedgefonds überwiesen werden, muss das Geld also von den Klubs kommen. Deren Abgaben an die DFL sind aktuell um 15 bis 20 Millionen Euro gesteigert worden.

Es gehört zum Marketingsprech auf dieser herausgehobenen Position, dass Lenz sagt (und Merkel derweil ausgiebig mit dem Kopf nickt), man habe hierzulande eine „sehr starke Bundesliga und eine sehr starke zweite Liga“. Das sieht man im Ausland ein bisschen anders. Bundesligafußball hat dort spürbar an Werthaltigkeit verloren, DFL-Büros in Singapore, Peking und New York arbeiten mühsam dagegen an. Von Lenz und Merkel wird erwartet, dass sie die von mal 250 Millionen auf etwa 150 Millionen eingebrochenen globalen Medienerlöse wieder steigern. Gleichzeitig werkeln sie am neuen nationalen Medienvertrag, der bis 2025 läuft und rund 1,1 Milliarden Euro pro Saison erlöst. Es war schon mal mehr, und es droht, dass diese wichtigsten Einnahmen des deutschen Profifußballs unter die Milliardenschwelle rutschen. Lenz und Merkel wollen tapfer gegenhalten.