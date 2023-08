Alptraum-Start für Mainz 05

Von: Jan Christian Müller

Nicht sein Tag: Ludovic Ajorque. © IMAGO/Beautiful Sports

Die Mainzer verlieren 1:4 bei Union Berlin, weil sie Dreifach-Torschütze Kevin Behrens nicht verteidigen können und weil Stürmer Ajorque stümperhaft zwei Elfmeter vergibt.

Kann eine Bundesligasaison blöder beginnen als so, wie sich das für den FSV Mainz 05 am Sonntagnachmittag beim 1:4 (0:2) bei Union Berlin zugetragen hat? Wohl kaum! Denn noch nicht einmal eine Minute lang war gespielt, als Unions massiger Mittelstürmer Kevin Behrens nach einer Flanke von links zum 1:0-Führungstreffer einköpfte. Und noch nicht mal zehn Minuten dauerte es, ehe derselbe Behrens wieder per Kopf zur Stelle war, 2:0 für die Eisernen, diesmal nach Flanke von rechts. Später produzierte Behrens gegen eine überforderte Mainzer Abwehr noch einen weiteren Kopfballtreffer zum 3:1 (70.). „Kann nicht angehen“, ärgerte sich der Mainzer Torwart Robin Zentner, „genau darüber haben wir die ganze Woche gesprochen.“

Und zu allem Unglück, oder präziser formuliert: Unvermögen, verschoss der Mainzer Mittelstürmer Ludovic Ajorque zwei Strafstöße. Und zwar tat der Franzose das auf besonders harmlose Art und Weise: Union-Keeper Frederik Rönnow hatte wenig Mühe, die viel zu schwach getretenen Elfmeter in der 62. und 86. Minute sogar beide festzuhalten. So nutzte auch das schöne Volleytor von Anthony Caci zum zwischenzeitlichen 1:2 nichts.

Schon zur Pause konnte der Mainzer Trainer Bo Svensson, der später die Gelbe Karte sah, froh sein, dass seine Mannschaft nur 0:2 und nicht noch zwei weitere Tore höher zurücklag. Ein Freistoß von David Fofana krachte an die Latte, ein Schuss von Diogo Leite wurde kurz vor dem Wechsel von Zentner sehr mühevoll entschärft.

Auf der anderen Seite sahen die Gäste gewohnt harmlos an der Alten Försterei aus, die Angreifer Jae-Sung Lee, Ajorque und der früh ausgewechselte Karim Onisiwo wurden von den mitunter auffällig unsauber in die Zweikämpfe einsteigenden Gastgeber von der Zulieferung ihrer Hintermänner abgeschnitten.

Nach dem Wechsel war klar, dass es für die Mainzer so nicht weitergehen durfte. Das gelang, und das wäre noch besser gelungen, wenn Ajorque seine Strafstöße verwandelt hätte. Den ersten hatte der wieselflinke Brajan Gruda, 19 Jahre alt, nur 22 Sekunden nach seiner Einwechselung herausgeholt. Später kam noch der 18-Jährige Nelson Weiper, ehe Union mit den eingewechselten Nationalspielern Robin Gosens und Kevin Volland in der letzten Minute der Nachspielzeit noch das 4:1 durch Milos Pantovic besorgte.

Der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt sprach hinterher ein wenig verniedlichend von einem „kleinen Fehlstart“. Die Kopfballtore von Behrens, so die Analyse des Schweizers, hätte außen wegverteidigt werden müssen. „Innen wird es gegen einen kopfballstarken Mann wie Behrens schwierig.“ Klar ist laut Schmidt aber auch: „Nächste Woche gegen Eintracht Frankfurt müssen wir ein ganz anderes Gesicht zeigen. Vor allem in der Anfangsphase.“ jcm