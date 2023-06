Alexandra Popp: Nicht auf deutscher Rettermission

Von: Frank Hellmann

Die bekannteste deutsche Fußballerin: Alexandra Popp. © Sven Simon/Imago

Kapitänin Alexandra Popp strebt bei der WM den Titel an, aber nicht um den Ruf des deutschen Fußballs aufzupolieren.

Kaum jemand ist im medialen Umgang so geschult wie Alexandra Popp. Weil Deutschlands bekannteste Fußballerin gefühlt schon bei fast jedem Fernsehsender eingeladen war und fast jeder Zeitung ein Interview gegeben hat. Ihre hohen Beliebtheitswerte rühren daher, sich nicht zu verstellen: Wenn der Kapitänin des deutschen Nationalteams etwas nicht passt, wird die 32-Jährige auch schon mal pampig. „Dämliche Frage!“ platzte es aus Popp eingangs der ersten Pressekonferenz im Trainingslager in Herzogenaurach heraus. Als sie doch bloß beantworten sollten, ob die Frauen vielleicht in das Vakuum stoßen, dass ihnen gerade die Männer übergeben haben.

Aber dass ihr Team ausbügeln sollen, was Kimmich und Co. gerade verbockt haben, ging der Torjägerin viel zu weit. Klar, wolle man bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) „wenigstens bestätigen“, was mit der Vize-Europameisterschaft angestoßen wurde, dennoch sei man in Down Under nicht auf einer deutschen Rettungsmission unterwegs. „Ich würde mir wünschen, dass die Männer aus dem kleinen Tief rauskommen. Und dass wir beide ein Fußball-Macht in der Welt werden.“

Die 127-fache Nationalspielerin ließ grundsätzlich keinen Zweifel: „Ich möchte den Titel holen. Das wollen wir so angehen. Wir haben die Qualität dazu.“ In der auf dem Papier recht einfachen Vorrunde gegen Marokko (24. Juli), Kolumbien (30. Juli) und Südkorea (3. August) könne es nur um dem Gruppensieg gehen („klares Ziel“), dann aber werden sich alle in bester Popp-Manier straffen müssen, um wirklich bis ins Finale am 20. August im riesigen Australia-Stadion von Sydney zu kommen.

Die Kontraste sind riesig

Auf einer Plakataktion wird der Antrieb für den dritten Stern mit einem leicht patriotischen Unterton hinterlegt: „Wir, die mit Stolz für unser Land spielen.“ DFB-Geschäftsführer Holger Blask sagte dazu, die Spielerinnen „als Aushängeschilder des deutschen Fußballs zu zeigen und sprechen zu lassen“. Das hörte sich vom Chefvermarkter schon so an, als würden sich die Frauen gerade besser als die Männer für repräsentative Zwecke eignen. Und im vergangenen Jahr entstand ja der größtmögliche Kontrast: Die einen kehrten im Sommer als EM-Heldinnen aus England, die anderen im Winter als WM-Versager aus Katar zurück. Wo sich bei den einen gerade eine Endzeitstimmung ausbreitet, spüren die anderen immer noch die Aufbruchsstimmung. So berichtete Popp, dass nach dem Eintreffen auf dem Homeground des DFB-Ausrüsters „Freude pur“ geherrscht hätte, „dass wir uns alle in die Arme schließen konnten“.

Nach drei durchwachsenen Vorstellungen 2023 gegen Schweden (0:0), Niederlande (1:0) und Brasilien (1:2) ist allerdings bis zum Abflug am 11. Juli nach Sydney noch einiges zu tun. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg will die beiden Lehrgänge in der fränkischen Wohlfühloase „bestmöglich nutzen, um an den sportlichen Themen zu arbeiten, die wir in den vergangenen Länderspielen noch nicht so gut auf den Platz gebracht haben“. Dass ihr dabei noch bis Freitag die fünfköpfige Fraktion vom FC Bayern um Lina Magull fehlt, weil der Deutsche Meister eine schriftliche Vereinbarung mit dem DFB platzen ließ, stellt den Sinn des ersten Testspiels gegen Vietnam in Offenbach (Samstag 18.15 Uhr/ZDF) infrage.

Erst von der Generalprobe gegen Sambia in Fürth (7. Juli, 20.30 Uhr/ARD) erwartet Voss-Tecklenburg einen „emotionalen Push“. Das Münchner Vorgehen wollte die Wolfsburgerin Popp nicht mehr kommentieren: „Das ist kein Thema mehr. Sobald wir hier komplett sind, geht die Post ab.“ Vor einem Jahr sei es gelungen, mit den drei großen Blöcken aus Wolfsburg, München und Frankfurt zur Einheit zusammenzuwachsen. Ein Teamgeist ohne Starallüren war die Grundlage, um bei der EM in einen Flow zu kommen. Die beim verlorenen Finale zum Zuschauern verdammte Hauptdarstellerin Popp wusste übrigens in der Vorbereitung in Herzogenaurach wegen einer Corona-Erkrankung und einer langen Verletzungspause überhaupt nicht, ob sie es in den Kader schaffen würde. Ein Jahr später wird sie fast als das wichtigste Sprachrohr des deutschen Fußballs wahrgenommen.