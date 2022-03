Ajax Amsterdam gegen Benfica Lissabon: Champions League heute live im TV und Live-Stream

Achtelfinale

Ajax Amsterdam muss in der Champions League gegen Benfica Lissabon ran. So sehen Sie die Partie heute live im TV und Live-Stream.

Amsterdam - Für Ajax Amsterdam läuft die Champions-League-Saison bisher rund. In der Gruppenphase konnten die Niederländer alle sechs Partien gewinnen, auch nach dem Achtelfinal-Hinspiel gegen Benfica Lissabon sind sie weiterhin ungeschlagen. Im Rückspiel gegen die Portugiesen will Ajax den nächsten Schritt machen und mit einem Sieg vor heimischem Publikum ins Viertelfinale einziehen.

Im Hinspiel kam Ajax Amsterdam zwar nicht über ein 2:2 gegen Benfica Lissabon hinaus, schaffte sich jedoch eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. Einer der wichtigsten Akteure wird dort am Dienstagabend (15.03.2022, Anpfiff 21 Uhr) wieder einmal Sebastien Haller sein, der bis vor drei Jahren für Eintracht Frankfurt stürmte. Er traf in allen sieben Partien dieser Champions-League-Saison, erzielte bisher stolze elf Tore.

Ajax Amsterdam und Benfica Lissabon haben beide noch Chancen aufs Weiterkommen

Doch das ist noch nicht alles, denn auch andere talentierte Spieler haben Ajax Amsterdam in der Champions League zu einem der großen Favoriten gemacht. Insgesamt hat der Traditionsclub bereits 22 Tore in den sieben Partien geschossen. Großen Anteil am Erfolg hatten zum Beispiel auch Spielmacher Dušan Tadić oder Flügelflitzer Antony, der schon fünf Tore aufgelegt hat.

Sollte Benfica die zwei aus dem Spiel nehmen können, könnte man Sebastien Haller vielleicht bremsen. Das wäre dann schon mehr als die halbe Miete und Benfica hätte selbst wieder eine Chance, das Viertelfinale zu erreichen. Denn auch für die Portugiesen ist das 2:2 aus dem Hinspiel eine gute Ausgangslage.

Die Champions-League-Partie zwischen Ajax Amsterdam und Benfica Lissabon steigt am Dienstag, 15. März 2022, um 21 Uhr in Amsterdam. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Ajax Amsterdam gegen Benfica Lissabon: Champions League live im Free-TV?

Das Champions-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Benfica Lissabon wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

Ajax Amsterdam gegen Benfica Lissabon: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions-League-Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Benfica Lissabon im Live-Stream übertragen.

wird das Champions-League-Spiel zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Dienstag , 15.03.2022, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android im Google-Play-Store.

Ajax Amsterdam gegen Benfica Lissabon: Das Schiedsrichtergespann

Schiedsrichter der heutigen Partie in der Champions League ist der Spanier Carlos del Cerro Grande. Ihm zur Seite stehen Juan Carlos Yuste Jimenez und Roberto Alonso Fernandez, Vierter Offizieller ist Jose Luis Munuera Montero. Alejandro José Hernandez Hernandez wird an den Bildschirmen Platz nehmen.