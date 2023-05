Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga: Aus Bangen wird Hoffnung

Von: Jan Christian Müller

Ein Blick in den Tabellenkeller der Bundesliga zeigt: Das Saisonfinale dürfte zum Krimi werden, vor allem Schalke 04 sieht plötzlich Licht - und auch Hertha BSC glaubt wieder an die Rettung

Das späteste Tor der Bundesligageschichte hat für den FC Schalke 04 in der 102. Spielminute beim 3:2 (1:0)-Sieg bei Mainz 05 das schon fast ultimativ zugesperrte Tor zum Klassenerhalt wieder geöffnet. Sogar mehr als nur einen Spalt. Denn durch die Niederlagen des VfL Bochum (0:2 in Mönchengladbach) und des VfB Stuttgart (1:2 bei Hertha BSC) haben die im Winter noch anscheinend unüberwindbar weit abgeschlagenen Knappen an einem einzigen Spieltag zwei Plätze gutgemacht und wären zum gegenwärtigen Zeitpunkt sogar ohne Relegation gerettet. Sollten sie sich dort halten können, wäre das nicht weniger als eine Sensation.

Es folgt das große ABER: Die Königsblauen müssen noch nach München und Leipzig, realistisch sind also nur noch drei Punkte zwischendurch gegen Eintracht Frankfurt. Allerdings haben die Schalker in Mainz nicht nur glücklich gewonnen, weil Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck ihnen in der Nachspielzeit der Nachspielzeit nach Videostudium einen Strafstoß zuerkannte. Zuvor hatte der Mainzer Anthony Caci den Schalker Marius Bülter ohne Not am Trikot gezogen.

Bülter macht Unterschied

Der Druck vor dem Bildschirm in der Review Zone sei groß gewesen, räumte der Referee ein, als er sich barfuß und nach unangemessen heftiger Attacke vom Mainzer Trainer Bo Svensson („Fehlentscheidung, Frechheit, Skandal“) noch immer sichtbar angefasst den Medien stellte. „Ich bin froh, dass ich zu dieser Entscheidung gekommen bin. Es war nicht leicht.“ Am Sonntag im „Doppelpass“ erhielt Jöllenbeck von Union Berlins Sportchef Oliver Ruhnert, selbst aktiver Schiedsrichter, vollständige Unterstützung: „Richtige Entscheidung.“

Der Sieg war ohnehin verdient, Schalke zeigte auch spielerisch eine erstaunliche Vorstellung, die von Angreifer Marius Bülter getoppt wurde. Der 30-Jährige erzielte erst das 1:0 nach einem dreifachen (!) Übersteiger, den man in dieser Perfektion, gekrönt von einem präzisen Abschluss mit dem schwächeren linken Fuß, in der Bundesliga selten gesehen hat. Und ganz am Ende blieb Bülter cool und traf mit seinem elften Saisontreffer vom Elfmeterpunkt zum gebührlich gefeierten Siegtreffer. Hinterher im Bauch der Mainzer Arena präsentierte er sich pragmatisch: „Wenn ich den verschieße, stehe ich hier als der Depp. Jetzt kann ich sagen, dass es ein schönes Gefühl ist.“

Schöne Gefühle erfüllten nach Wochen des Darbens (mit acht Spielen ohne Sieg und vier Niederlagen nacheinander) endlich mal wieder Hertha BSC. Trainer Pal Dardai hatte zum Saisonschluss „vier Siege“ avisiert. Schritt eins wurde nun mit dem 2:1 gegen Stuttgart zurückgelegt. Der Berliner „Tagesspiegel“ beschrieb die fünfminütige Nachspielzeit so: „Jede Grätsche wurde bejubelt, jedes Tackling gefeiert, jeder Schuss des VfB Stuttgart, der das Ziel verfehlte, von einem Schrei der Erleichterung begleitet.“ Mit den Fans hat es sich die Hertha also nicht verscherzt trotz der bescheidenen Saison.

Stürmer Florian Niederlechner, Schütze des Siegtreffers, gab schon mal die erhellende Parole fürs bevorstehende Auswärtsspiel am Freitagabend in Köln aus: „Jeder muss marschieren, jeder muss kämpfen.“ Trainer Dardai setzt auch auf die Kraft der Psychologie. Die Videoanalysten hätten „die Nacht durcharbeiten müssen“, erklärte er am Sonntagmorgen, „weil wir die Analyse heute brauchen, um die Sache auch mit viel Lob abzuschließen“. Das Lob wird mit Mathematik garniert: Statt sechs Zählern Rückstand auf einen Relegationsplatz sind es nun nur noch deren drei. Das sieht schon ganz anders aus vor den abschließenden Spielen in Köln, gegen Bochum und in Wolfsburg. Die Hoffnung lebt wieder in Berlin-Charlottenburg.

Das tut sie auch in Hoffenheim nach dem weitgehend ungefährdeten 3:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Vor allem die Rückkehr von Grischa Prömel in die Startelf macht der TSG Mut für die Restsaison. Der wegen einer Knöchelfraktur ein halbes Jahr lang verletzte Führungsspieler hielt gegen die harmlosen Hessen bis in die Nachspielzeit durch und kompensierte damit auch das Fehlen des verletzten Anführers Kevin Vogt, für den die Saison nach einem Eingriff an der Schleimbeutelfalte im Knie gelaufen sein dürfte.

Augsburg fast gerettet

Nicht unvorstellbar, dass es für die Kraichgauer am 27. Mai zu einem Endspiel in Stuttgart kommt. Eine Begegnung, die ohnehin eine besondere Note dadurch erhält, dass der Ex-Hoffenheimer Chefcoach Sebastian Hoeneß auf den Ex-Stuttgarter Trainer Pellegrino Matarazzo trifft.

Die letzten Zweifel, noch im Abstiegsstrudel zu versinken, hat der 1. FC Köln mit dem überraschenden 2:1 nebenan in Leverkusen aus der Welt geschafft. Und auch dem FC Augsburg hat der nicht zwingend zu erwartende 1:0-Erfolg über Union Berlin schon fast absolute Erleichterung verschafft. Auch wenn Manager Stefan Reuter pflichtschuldig mahnt: „Die Erlösung war es noch nicht.“

