Abschied vom FC Bayern nach der Saison? Sommer lässt Zukunft offen

Von: Sascha Mehr

Teilen

Winterneuzugang Yann Sommer lässt seine Zukunft beim FC Bayern München offen und weiß nicht, was in der nächsten Saison sein wird.

München - Yann Sommer entschied sich im Winter für einen Wechsel zum FC Bayern München, nachdem der deutsche Rekordmeister kurzfristig einen Ersatz für den verletzten Manuel Neuer suchte. Mehrere Kandidaten waren im Gespräch, doch der FCB wollte den Keeper von Borussia Mönchengladbach verpflichten. der in Duellen gegen den FC Bayern München regelmäßig zur Höchstform auflief.

Name Yann Sommer Alter 34 Verein FC Bayern München Position Torwart

FC Bayern München: Sommer war sofort Feuer und Flamme

Der Nationaltorwart der Schweiz unterschrieb an der Säbener Straße einen Vertrag bis Ende Juni 2025 und wird sich ab der kommenden Saison einem Duell mit Manuel Neuer um die Nummer eins im Kasten des FC Bayern München stellen müssen. Im Gespräch mit der Sport Bild erklärte Sommer, dass ein kurzfristiges Engagement bis zum Ende der laufenden Spielzeit für ihn nicht in Frage kam. „Es war nie eine Option für mich, nur bis Sommer zu unterschreiben. Ich habe mich sehr über den Kontakt mit Bayern München gefreut und wollte unbedingt dorthin wechseln. Alles andere werden wir sehen“, stellte der 34-Jährige klar.

Yann Sommer vom FC Bayern München. © IMAGO/Cathrin MŸller /M.i.S.

Auf einen Konkurrenzkampf mit Neuer stellt sich Sommer bereits ein und er glaubt nicht, dass es Probleme geben wird zwischen den beiden Keepern. „Ich wüsste nicht, wieso es so sein sollte. „Nach der Unterschrift haben wir uns an der Säbener Straße getroffen und sehen uns seitdem fast jeden Tag. Unser Austausch ist sehr positiv“, so Sommer zur Sport Bild.

FC Bayern München: Konkurrenzkampf zwischen Neuer und Sommer?

Doch wird es wirklich dazu kommen, dass sich Sommer und Neuer um den Platz zwischen den Pfosten streiten werden oder könnte der Schweizer den deutschen Rekordmeister nach einem halben Jahr doch wieder verlassen? „Das kann ich nicht beantworten. Ich will im Hier und Jetzt die Dinge beeinflussen“, antwortete Sommer auf die Frage, ob ein Abschied vom FC Bayern München nach der aktuellen Saison eine Option wäre.

Die Rekord-Torjäger des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Yann Sommer hat in den nächsten Wochen und Monaten viele Möglichkeiten, um sich auszuzeichnen und den Verantwortlichen des FC Bayern zu zeigen, dass er auch der richtige Mann im Tor ist, wenn Manuel Neuer zurückkommt. Besonders im Duell mit Borussia Dortmund und im Viertelfinale der Champions League gegen das englische Spitzenteam Manchester City wird es auch auf einen sehr starken Torhüter ankommen. (smr)