Sehr emotional: DFB-Star verabschiedet sich von Hansi Flick

Von: Jannek Ringen

Die Entlassung von Hansi Flick soll der Nationalmannschaft zum Neustart verhelfen. Kapitän İlkay Gündoğan hat einige Worte zum Abschied parat.

Frankfurt – İlkay Gündoğan ist seit Jahren einer der besten deutschen Fußballer und ein wichtiger Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft. Nicht erst seitdem er als Kapitän von Manchester City das Triple gewinnen konnte, genießt er in Fußball-Deutschland ein hohes Ansehen. Er war der erste Nationalspieler, der sich öffentlich zum Aus des Bundestrainers geäußert hat.

Ilkay Gündogan Geboren: 24. Oktober 1990 (Alter 32 Jahre), Gelsenkirchen bisherige Vereine: 1. FC Nürnberg, Borussia Dortmund, Manchester City, FC Barcelona Länderspiele (Tore): 68 (17)

Flick ernannte Gündoğan zum Kapitän der DFB-Elf

Nachdem Bastian Schweinsteiger nach der Europameisterschaft 2016 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten war, hielt Torhüter Manuel Neuer das Kapitänsamt inne. Da dieser nach seinem Beinbruch im Winter jedoch noch nicht zur Nationalmannschaft zurückgekehrt ist, ernannte Hansi Flick Gündoğan zum neuen Kapitän der Nationalmannschaft.

Der Mittelfeldspieler vom FC Barcelona verfügt über enorm viel internationale Erfahrung und hat seine Führungsqualitäten in der vergangenen Saison beim Triple-Sieg von Manchester City, als er Kapitän der Mannschaft von Pep Guardiola war, eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Joshua Kimmich vom FC Bayern München wurde zum Vize-Kapitän ernannt.

Nationalmannschaftskapitän Ilkay Gündogan hat berührende Worte zum Abschied für Hansi Flick. © IMAGO / Sven Simon

Gündoğan verabschiedet sich von Flick – und nimmt Team in die Pflicht

Auf Instagram verabschiedete sich der 68-fache Nationalspieler vom ehemaligen Bundestrainer. Dabei wählte er emotionale Worte zum Abschied. „Danke für die gemeinsame Zeit, die gegenseitige Wertschätzung und die Zusammenarbeit, Hansi. Du bist ein super Mensch & Trainer“, erklärte der Nationalspieler in seinem Statement via Instagram.

Auffällig war ein Satz in der Mitte des Statements. „Es ist sehr schade, dass wir als Mannschaft dein großes Vertrauen in uns nicht zurückzahlen konnten!“, erklärte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Damit nahm er auch die Mannschaft, welche in den vergangenen Monaten deutlich unter ihren Möglichkeiten performte, in die Kritik.

Gündoğan möchte eine erfolgreiche EM spielen

Knapp neun Monate vor dem Start der Europameisterschaft 2024 im eigenen Land weiß man beim DFB noch nicht, wer die Mannschaft als Trainer zu dem Turnier führen wird. Dabei ist das Turnier in Deutschland sowohl für den DFB als auch für die Fans von enormer Bedeutung. Gündoğan weiß darüber Bescheid und möchte zusammen mit den anderen Nationalspielern als Team zusammenwachsen.

„Wir werden als Team weiter versuchen, zu lernen, um stärker zurückzukommen, für eine erfolgreiche Heim-EM 2024 - auch für dich“, erklärte der ehemalige Dortmunder mit dem wichtigen Zusatz. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft steht also weiterhin zum entlassenen Flick und nimmt damit die Spieler in die Pflicht. (jari)