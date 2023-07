60 Jahre Bundesliga: Als Serien noch möglich waren

Von: Günter Klein

Teilen

Serien-Rekordinhaber: © imago sportfotodienst

60 Jahre Bundesliga - die Serie, Teil 6 Hunderte von Punktspielen am Stück, ein Relikt

Was in den ersten vier Jahren der Bundesliga, von 1963 bis 67, niemals vorkam: Dass ein ausgewechselter Spieler seinem Trainer den Handschlag verweigert hätte, gruß- und blicklos an ihm vorbeigegangen wäre. Das aber nicht, weil der Respekt für den Übungsleiter damals noch ein größerer war, sondern aus dem einfachen Grund: Die Möglichkeit des Wechselns wurde erst zur Saison 1967/68 eingeführt.

Einen Akteur durfte ein Trainer dann austauschen, und weil das Publikum davon fasziniert war, wie ein Spiel sich durch eine frische Kraft verändern konnte – es war die Geburtsstunde der Joker –, erhöhte man 1968/69 auf zwei Positionen. Über drei ging das Wechselkontingent sogar hoch auf fünf – es war 2020 eine Reaktion auf den durch die Corona-Krise eng getakteten Sonderspielplan. Inzwischen sind die fünf Wechsel in den Regeln fest verankert. Den Trainern verschaffen sie mehr Möglichkeiten des Einflusses im strategischen Bereich, die Kader, die häufig um die 30 Profis umfassen, können leichter befriedet werden, wenn bis zu 16 Spieler zum Einsatz gebracht werden.

Heute wird anders gewechselt. Es geht um taktische Korrekturen, um Belastungssteuerung, darum, einem Spieler, der gut war, einen aufmunternden Moment vor applaudierenden Fans zu verschaffen, oder schlicht auch darum, dem Gegner den Rhythmus zu rauben oder „Zeit von der Uhr zu nehmen“. Was nicht mehr möglich ist: individuelle Serien aufzubauen, monumentale Statistiken mit mehr als 600 Bundesligaspielen wie Eintracht-Ikone Karl-Heinz Körbel. Auch der größte Star, kann sich nicht sicher sein, immer zu spielen.

Die wuchtigste Serie hinterließ Sepp Maier der Bundesliga. Der Bayern-Torwart bestritt von Beginn der Saison 1966/67 bis zum Ende des Spieljahrs 1978/79 jedes Bundesligaspiel, das ergab 442 in Serie. 13 Jahre ohne einen Ausfall. Und 1965/66 fehlten ihm nur drei Partien (10., 11., 34.). Es wurde mit der Zeit undenkbar, dass Maier nicht spielen würde. Ausgewechselt wurde er zweimal 1970 (bei 6:2- und 4:0-Erfolgen gegen und in Oberhausen), 1972 beim 6:2-Sieg über Bremen – nur 59 Minuten stand er nicht auf dem Platz, weil er gesundheitlich unpässlich war und wurde von Manfred Seifert vertreten. Als sein FC Bayern sich erdreistete, den Jugendnationaltürhüter Walter Junghans zu verpflichten, meinte Maier kühl: „Der wird hier zum Althans.“

Die Serie wäre unter normalen Umständen noch übers 442. Spiel hinausgegangen, doch in der Sommerpause zur Saison 1979/80 hatte Sepp Maier einen schweren Autounfall mit zunächst nicht bemerkten organischen Schäden. Er überstand eine kritische Situation –doch mit Profifußball war es vorbei.

In der Bayernmannschaft der 70er-Jahre hatten einige Spieler ein Standing wie Sepp Maier. Franz Beckenbauer, Katsche Schwarzenbeck, sie waren unverzichtbar, wenn es ging, spielten sie. Und natürlich galt das auch für Gerd Müller. Der Mittelstürmer war im Grunde von der Auswechselgefahr ausgenommen, weil es bei ihm der Fall sein konnte, dass er 89 Minuten wie untergetaucht wirkte und es auf den letzten Drücker doch noch entscheidend müllern ließ. In seiner Rekordsaison 1971/72 mit 40 Toren spielte er alle 34 Partien durch.

1979 kam es zu seinem Bruch mit den Bayern: Am 3. Februar bei 0:2-Rückstand in Frankfurt nahm Trainer Pal Csernai den „Bomber“, der seit vier Spielen torlos war, in der 82. Minute vom Feld – es kam mit Norbert Janzon ein anderer, ein junger Stürmer. Drei Minuten nach diesem personellen Eingriff erzielten die Bayern durch Karl-Heinz Rummenigge ihr Anschlusstor. Heutzutage wäre die Herausnahme eines kriselnden Angreifers, der das Spiel seiner Mannschaft blockiert, Normalität – im Fall Müller war sie Machtpolitik. Müller war tief gekränkt, aber er verstand. Drei Wochen später löste er seinen Vertrag bei den Bayern auf.

Ausgewechselt werden kann man natürlich als Schande empfinden – eingewechselt zu werden jedoch kann den Weg in die Karriere ebnen. Der erste bekannte Joker der deutschen Fußball-Geschichte war Jürgen Grabowski, der bei der WM 1970, dem ersten Turnier, bei dem Spielerwechsel erlaubt waren, immer frischen Wind ins Spiel brachte. Grabowski selbst fand es erheiternd, welches Bild von ihm dadurch entstand und sich lange hielt. Aus dem Verein kannte er es nämlich anders. Er bestritt 441 Bundesligaspiele für Eintracht Frankfurt. „Alle von Anfang an“, sagte er, „ich wurde niemals eingewechselt.“