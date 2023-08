50+1-Regel: Berechtigte und chancenlose Kritik

Von: Jan Christian Müller

Ein Stein des Anstoßes: der VfL Wolfsburg. © dpa

Werder Bremen versucht, sich Gehör zu verschaffen, um darauf hinzuweisen, dass das Bundesliga-Business in Sachen 50+1-Regel nicht fair verläuft. Ein Kommentar.

Klar, bei Werder Bremen ist die Stimmung gerade, nun ja: moll. Das Aus in Pokalrunde eins ist für den Stolz der Hansestadt inzwischen üblicher geworden als das Finale von Berlin, das noch unter Otto Rehhagel und Thomas Schaaf zu einer Art Gewohnheitsrecht geworden war. Vergangene Zeiten.

Finanziell sitzt das Korsett dort, wo die Weser einen großen Bogen macht, inzwischen verdammt eng. Denn bei Werder, wo man zum eigenen Leidwesen die Champions League als stolzer deutscher Vertreter erlebte, als dort noch längst nicht so viel Milch und Honig floss wie heutzutage, wurde das Eigenkapital über die Jahre des Darbens im Bundesligakeller mehr und mehr aufgebraucht. Schließlich landete man sogar in der zweiten Liga. Irgendwann waren auch die Banken nicht mehr bereit, Geld zu leihen, weshalb eine gut verzinste Anleihe über 30 Millionen Euro aufgelegt werden musste, die nun mühsam abgestottert wird. Gut für die Gläubiger, die jährlich 6,5 Prozent Rendite auf ihr geliehenes Geld erhalten, schlecht für den SV Werder Bremen, der die Zinslast bis 2026 tragen muss.

Filbrys schwerer Stand

Vor diesem Hintergrund erscheint es nachvollziehbar, dass die Grün-Weißen sich in Gestalt ihres Geschäftsführers Klaus Filbry öffentlich versuchen, Gehör zu verschaffen, um darauf hinzuweisen, dass das Bundesliga-Business so nicht fair verläuft. Die Unverhältnismäßigkeit ist offenkundig: Während Werder die Verluste mühsam mit teuren Krediten ausgleichen muss, können die Fußballtöchter der Konzerne Bayer und Volkswagen sich ihre Miesen praktisch über Nacht dank der lieben Mütter gegenfinanzieren. Der VfL Wolfsburg hat davon reichlich Gebrauch gemacht und sich allein zwischen 2018 und 2021 rund 84 Millionen Euro vom zwischenzeitlich größten Autobauer der Welt ausgleichen lassen. Schöne Sache, so was.

Um es auf den Punkt zu bringen: 50+1 ist so, wie die Regel von den organisierten Fans stets bejubelt wird, ungerecht. Filbry hat zwar Recht mit seinem Vorstoß, aber er dürfte mit seinen Argumenten bedauerlicherweise nicht durchdringen. Was auch daran liegt, dass die Lobby des Bremer Managers in der Bundesliga nicht so furchtbar fett ist. Jüngst ist er daran gescheitert, in den Aufsichtsrat der Deutschen Fußball-Liga aufgenommen zu werden. Man wählte lieber Christian Keller vom 1. FC Köln in das Gremium. Auch 2019 schaffte es Filbry nicht wieder ins DFL-Präsidium. Keine guten Voraussetzungen, um genügend Bundesgenossen für sein Anliegen zu finden.

Und wahr ist leider auch: Der Kompromiss zum Überleben der 50+1-Regel, mit dem die DFL die erstaunlich zahmen Wettbewerbshüter des Bundeskartellamts gnädig stimmte, indem der Bundesligaverband kleinere und in Wahrheit ziemlich unbedeutende Korrekturen in Richtung von mehr Mitbestimmung der Mitglieder bei Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg einzog, würde wohl wackeln, wenn Filbry sich durchsetzen könnte.

Würde es nämlich soweit kommen, dass die Konzerne Bayer und Volkswagen ihre Macht über die Fußball-GmbHs Bayer 04 und VfL Wolfsburg abgeben sollten, um sich von profanen Mitgliedern vorschreiben zu lassen, was zu tun ist, gilt als gesichert, dass die beiden Unternehmen Klage erheben würden. Und dann wäre die Gefahr groß, dass das weltweit einmalige 50+1 ganz und gar kippt. Das wollen führende Klubs wie Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt auf keinen Fall. Erstens nicht, weil sie zurecht fürchten, dass das im hochsensiblen Fußball-kulturellen Umfeld der Bundesliga zu Fanaufständen führt, und zweitens auch deshalb nicht, weil dann ein im Vergleich zur Jahrtausendwende verzwergter Verein wie Werder Bremen plötzlich mit einem reichen Onkel an seiner Seite wieder groß werden könnte. Beispiele aus England gibt es dafür genug.