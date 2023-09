Darmstadt 98: Eigentlich auf Platz 22

Von: Frank Hellmann

Immer mit der Ruhe: Carsten Wehlmann. © Imago

Darmstadts Sportdirektor Carsten Wehlmann wirbt nach dem Null-Punkte-Start um Geduld – und erklärt die immer größer werdenden Kluft nach oben

Carsten Wehlmann ist in der vergangenen Woche nicht schwindlig geworden. Aber als extrem empfand auch der Sportdirektor des SV Darmstadt die letzten Tage vor Schließung des Transferfensters. Die im Umlauf befindlichen Summen – 100 Millionen Euro für Bayern-Star Harry Kane, 95 Millionen Euro für einen Stürmer, der am ersten Spieltag noch die Derby-Niederlage des Aufsteigers bei Eintracht Frankfurt besiegelte (Randal Kolo Muani) – mitsamt der bekannten Begleitumstände haben auch einen Insider der Branche staunen lassen. Für den 51-Jährigen waren es zudem weitere Belege, dass die wirtschaftliche Kluft „noch größer“ geworden ist.

Wehlmann hat schon oft genug gesagt, dass die Lilien diesbezüglich das kleinste Licht der Liga sind. „Von 18 Teams sind wir in der Etattabelle 22. – denn einige Zweitligisten haben noch mehr Budget wie wir.“ Ein Null-Punkte-Start die drei Europapokalteilnehmer Frankfurt (0:1), Union Berlin (1:4) und Bayer Leverkusen (1:5) sei daher im Grunde „gar nichts Überraschendes“, sondern bloß ein Abbild der finanziellen Kräfteverhältnisse.

Und das spiegelt sich auch auf dem Platz wider, wo der Neuling mit höchsten Herausforderungen konfrontiert wird: „Was beispielsweise die Intensität, die Geschwindigkeit, die Spieltechnik, Cleverness und die Handlungsschnelligkeit angeht, ist die erste Liga eine andere Hausnummer.“ Und – natürlich – auch Fehler würden sofort bestraft.

Man müsse nun gewiss nicht alles infrage stellen, aber am besten sollte man „schnell lernen“. Wehlmann hat – analog zum diese Woche fehlenden Trainer Torsten Lieberknecht – jedoch erste Entwicklungsschritte gesehen, gleichwohl kann er zählbare Erfolge im nächsten Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach übernächsten Sonntag natürlich nicht versprechen. Viel mehr möchte er im Rückblick noch einmal gewürdigt wissen, dass der Aufstieg „mit unseren Möglichkeiten unfassbar sensationell“ gewesen sei. Man sei eben erst seit zehn Jahren im bezahlten Fußball, und von daher habe man sich doch „in Lichtgeschwindigkeit“ entwickelt, erklärt Wehlmann mit einem Augenzwinkern.

Der gebürtige Hamburger hat nicht den Eindruck, dass das Umfeld die Rahmenbedingungen so schnell vergisst. Er hat sich die Mühe gemacht, sich die Erstliga-Aufsteiger der jüngeren Vergangenheit mal genauer anzuschauen. Darmstadt ist zwar nicht wie Greuther Fürth (2021/2022) oder der SC Paderborn (2019/2020) unterwegs, wo mit Startschuss auch in der Kommunikation nach außen der sofortige Abstieg in Kauf genommen wurde, aber es könnte auch den Südhessen passieren, dass die Bundesliga nur ein kurzes Intermezzo wird.

Kann nicht der Coup 2015/2016 eine Blaupause sein, als nach dem Darmstädter Durchmarsch erfahrene Kräfte wie Sandro Wagner, Peter Niemeyer oder Konstantin Rausch dazugeholt wurden, um zumindest zwei Jahre im Oberhaus zu verbringen?

Solche Kniffe sind laut Wehlmann aus verschiedenen Gründen schwieriger geworden. Beispielsweise werden lukrative Verträge teils auf der Reservebank oder Tribüne ausgesessen. Ohnehin unterscheidet sich die Transferpolitik und Kaderplanung der Lilien mittlerweile von der damaligen.

Der Sportchef ist daher froh, in den letzten Wochen Spieler dazugewonnen zu haben, die sich absolut zur Mission am Böllenfalltor zu bekennen. Rückkehrer Tim Skarke (26 Jahre/Union Berlin), Abräumer Bartol Franjic (23 /VfL Wolfsburg) oder Stürmer Luca Pfeiffer (27/VfB Stuttgart) heißen heute die Hoffnungsträger, von denen sich Wehlmann gewinnbringende Impulse verspricht.

Und selbst wenn dieses Trio nicht zünden würde; sechs oder acht Neuzugänge im Winter sind jetzt bereits auszuschließen. Partout will der Manager nicht den Kader, den er selbst gemeinsam mit dem Trainer weiterentwickelt hat, durch eine Transferflut durcheinanderschütteln. Mit dem Rüttelsieb bei der Kaderzusammenstellung geht vielleicht Kollege Oliver Ruhnert seit dem Aufstieg 2019 unter einem kontinuierlich steigendem Mitteleinsatz (erfolgreich) an der Alten Försterei in Berlin-Köpenick vor. Aber das ist definitiv nicht der Weg an der Nieder-Ramstädter Straße in Darmstadt-Bessungen.