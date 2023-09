Goretzka wählt nach DFB-Aus emotionale Worte – Flick erklärt Verzicht

Von: Florian Schimak

Leon Goretzka gehört überraschend nicht zum DFB-Kader. Bundestrainer Hansi Flick erklärt den Verzicht. Seine Aussagen lassen tief blicken.

München/Frankfurt am Main – Goretzka-Hammer beim DFB-Team!

Hansi Flick verzichtet völlig überraschend bei den kommenden Länderspielen gegen Japan und Frankreich auf den Mittelfeld-Star des FC Bayern München.

Leon Goretzka Geburtsdatum: 06. Februar 1996 (28 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Zentrales Mittelfeld Länderspiele (Tore): 53 (14)

Flick verzichtet auf Goretzka: Bayern-Star wählt nach DFB-Aus emotionale Worte

Dabei hatte der Bundestrainer nach den Debakel-Länderspielen im Juni noch erklärt, dass sich der Stamm der Mannschaft bei den September-Partien einspielen und finden soll. Dazu gehört Leon Goretzka offenbar nicht.

Dementsprechend emotional reagierte der 28-Jährige auf die DFB-Ausbootung. „Ihr wisst, wie stolz es mich macht, für Deutschland zu spielen. Ich bin extrem enttäuscht von der überraschenden Entscheidung, im September nicht dabei zu sein“, schrieb Goretzka auf Instagram: „Gerade die letzten Wochen haben sich wieder richtig gut angefühlt und ich habe mich brutal darauf gefreut, auch in der Nationalmannschaft meinen Beitrag zu leisten, dass wir als Team zurück in die Erfolgsspur kommen. Das habt ihr alle, das hat ganz Deutschland verdient!“

Hansi Flick lässt Goretzka daheim: „Er weiß Bescheid über die Gedanken, die ich habe“

Kritik an Flick aber wollte er nicht üben: „Gleichzeitig muss ich die Entscheidung des Trainers akzeptieren und werde weiter jeden Tag hart arbeiten, um an den guten Start in die Saison anzuknüpfen“, so der Bayern-Star weiter: „Ich wünsche uns allen zwei erfolgreiche Spiele und freue mich, wenn wir alle zusammen die Jungs bei den Spielen unterstützen! Spätestens zur EM in unserem Land brauchen wir Euch alle! Danke für Euren Support!“

Bereits kurz vor dem Goretzka-Post auf Instagram hatte der Bundestrainer seine Entscheidung begründet. „Ich habe mit Leon gesprochen, am Mittwoch noch. Er weiß Bescheid über die Gedanken, die ich habe“, sagte Flick und versicherte, die Ausbootung sei wie bei den anderen „nichts Endgültiges“.

Leon Goretzka steht nicht im DFB-Aufgebot für die wichtigen Testspiele gegen Japan und Frankreich. Der Bayern-Star reagiert emotional. © IMAGO

Flick-Aktion ein Fingerzeig für EM-Kader 2024?

Ein Dreivierteljahr vor der Heim-EM ist die Nicht-Nominierung für Goretzka ein schwerer Schlag. Allerdings ist er nicht der einzige, der vom Bannstrahl des Bundestrainers getroffen wurde. Auch Timo Werner, David Raum oder Matthias Ginter stehen nicht im DFB-Aufgebot.

Am Donnerstag erklärte der 58-Jährige seine Entscheidung wie folgt: „Wir haben uns gefragt: Wer gibt dieser Mannschaft Energie?“, sagte Flick in einer Medienschalte aus einem Besprechungsraum im Frankfurter DFB-Campus heraus eindringlich: „Das schauen wir uns ganz genau an! Die Mannschaft ist der Star, nicht der Einzelne.“

Das bekam nun auch Leon Goretzka zu spüren. (smk/dpa)