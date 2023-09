Frankfurt Skyliners: Halber Schritt nach vorne

Basketball

Von Timur Tinç schließen

Basketballer werden Zweiter beim Turnier in Bayreuth / Nolan Adekunle will sich nach Chemnitz streiken

Zwei „unglückliche Entscheidungen“ waren es aus Sicht von Cheftrainer Denis Wucherer, die den Frankfurt Skyliners den Finalsieg beim Turnier in Bayreuth gekostet haben. Trotzdem war er nach dem 75:83 am Sonntagabend nach Verlängerung gegen Bundesligist Braunschweig nicht unzufrieden mit dem Auftritt seines Teams. „Unsere Verteidigung war relativ stabil. Im Vergleich zum letzten Wochenende war das schon ein halber Schritt in die richtige Richtung“, bilanzierte Wucherer.

Am Samstag hatte sein Team im Duell der Bundesliga-Absteiger gegen Bayreuth mit 72:64 die Oberhand behalten. Bester Werfer war Booker Coplin mit 23 Zählern. Gestern war es Cameron Henry mit 16 Zählern. Im Gegensatz zu den Testspielen davor, punkteten auch die deutschen Spieler besser. Allerdings fehlten Wucherer gleich vier Deutsche. Lorenz Brenneke (Aufbautraining) und Justin Onyejiaka (Erkältung) machten immerhin das Aufwärmtraining mit. Bruno Vrcic ist nach seiner Knie-OP noch nicht soweit. Weiterhin nicht zum Training aufgetaucht ist Nolan Adekunle. Der 21-Jährige will nach Chemnitz wechseln, hat aber einen gültigen Vertrag in Frankfurt. Dagegen haben er und sein Berater geklagt und verloren – trotzdem erscheint er nicht. „Unser Türen stehen weiter offen“, betonte Geschäftsführer Yannick Binas. Allerdings können sich die Skyliners nicht ewig auf der Nase herumtanzen lassen. Zumal Chemnitz auch nicht bereit ist, eine Ablöse für Adekunle zu zahlen.

Wucherer hat jedenfalls aus den ersten Tests genügend Erkenntnisse für die Trainingswoche gesammelt, ehe es nach Österreich zu zwei Tests gegen die Erstligisten Gmunden (Freitag) und Wels (Sonntag) geht. „Danach haben wir hoffentlich ein noch besseres Bild davon, woran wir die letzten beiden Wochen vor dem Pokalspiel noch arbeiten müssen“, sagte Wucherer. tim