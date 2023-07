Frankfurt Skyliners haben „hungrigen“ Kader

Von: Timur Tinç

Teilen

Will mit den Skyliners zurück in die Bundesliga: Trainer Dennis Wucherer. © IMAGO/Langer

Trainer Dennis Wucherer hat Team für zweite Liga schon zusammen, Marco Völler könnte dabei eine Rolle zukommen / Fragezeichen bei Adekunle, der bleiben soll aber gehen will

Dennis Wucherer hat die hektischen Tage hinter sich gelassen. Der Trainer der Frankfurt Skyliners ist derzeit in Südafrika bei seinen beiden Söhnen, die auf das St. Charles College in Pietermaritzburg gehen. „Das ist ein Internat mit sehr gutem Basketballprogramm“, sagt der 50-Jährige. Er helfe da beim Coaching der Trainer und war schon Anfang des Jahres für zehn Wochen vor Ort.

So viel Zeit kann er diesmal nicht in Südafrika verbringen, schließlich hat er nach einem Jahr Pause wieder einen Job als Trainer einer Profimannschaft. Wucherer soll den abgestiegenen Frankfurter Klub wieder in die Bundesliga zurückführen. Dass das sofort klappt, hält Wucherer für schwierig, weil die zweite Liga, Pro A, „eine Wundertüte“ ist. „Zwölf bis 14 Teams können um die Playoffs mitspielen“, vermutet er. Mit den Skyliners will er zu Beginn der Saison eine gute Basis legen und „hoffentlich um den Aufstieg mitspielen.“

Den Kader hat Wucherer innerhalb kürzester Zeit komplett zusammengestellt. Am Freitag wurde bekannt, dass Marco Völler dem Klub als Spieler erhalten bleibt. Davor war er Manager Sport des Klubs und hat in der zweiten Mannschaft, in der drittklassigen Pro B ausgeholfen. Für die soll er weiter auf Korbjagd gehen und kann sich eventuell für die erste Mannschaft festspielen. Ein Spieler darf maximal fünf Spiele in eine der beiden Ligen machen, ehe er sich laut Statuten festspielt.

Wie oft er zum Einsatz kommt, hängt davon, wie fit die junge Garde ist. Flügelspieler Lorenz Brenneke (23), der fast die komplette vergangene Saison wegen Adduktorenproblemen ausgesetzt hat, fühlt sich laut Wucherer wieder fit. Bei Guard Bruno Vrcic (22) könnte es nach seiner Knieverletzung, die er sich im März als Spieler der Crailsheim Merlins zugezogen hat, noch etwas dauern, bis er fit ist. „Das Risiko müssen wir eingehen“, sagt Wucherer. Sollten die beiden fit bleiben, wären sie für die Liga absolute Spitzenleute.

Ganz fest eingeplant hat Wucherer auch Flügelspieler Nolan Adekunle (21), der allerdings zu den Chemnitz 99ers in die Basketball-Bundesliga (BBL) wechseln will. Laut Skyliners hat er aber einen gültigen Vertrag für die zweite Liga. Ausgang offen. Mit Bruno Albrecht (21) und Jacob Knauf (26) sind zwei Spieler geholt worden, die mit Justin Onyejiaka (19), und Jordan Samare (21) die deutschen Plätze im Kader komplettieren.

Als Importspieler wurden die beiden Kanadier Aiden Warnholtz (23) und David Muenkat (23) geholt sowie die US-Amerikaner Booker Coplin (25) und Cameron Henry (24). „Die Jungs sind alle hungrig“, sagt Wucherer. Einige seien durch Verletzungen ausgebremst worden, andere wollen den nächsten Schritt in ihrer Karriere machen. „Wir wollen uns von Woche zu Woche verbessern“, gibt Wucherer vor.