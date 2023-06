Frankfurt Galaxy vor Saisonstart

Von: Katja Sturm

Das coole Feeling: Fan von Frankfurt Galaxy. © Alle Rechte vorbehalten/ all rights reserved

Frankfurter Footballer spielen am Samstag in der European League of Football (ELF) bei Rhein Fire Düsseldorf in Duisburg.

Laute Musik schallte diese Woche beim Training der Galaxy-Footballer über den Rasen neben dem Stadion am Bornheimer Hang. Der Frankfurter Headcoach Thomas Kösling wollte seine Spieler an die Geräuschkulisse gewöhnen, die sie bei ihrem Saisonauftakt in der European League of Football (ELF) an diesem Sonntag (16.25 Uhr) gegen Rhein Fire Düsseldorf erwartet. Mehr als 12 000 Zuschauende wohnten im vergangenen August dem jüngsten Duell der beiden Nachfolgeteams der früheren World-Bowl-Sieger bei und sorgten damit für einen Hauptrundenrekord. Mit Blick auf die wachsende Popularität des US-Sports hierzulande könnte es bei der ersten Begegnung der beiden Erzrivalen in diesem Sommer noch mehr Fans in die Duisburger Arena ziehen.

Hier, wo am 24. September auch das Finale ausgetragen werden wird, soll für beide Mannschaften die Reise beginnen, die bestenfalls genau dann erst enden wird. „Es ist der perfekte Season Opener“, sagt Kösling. „Das wird großartig.“

Im Vergleich zum Vorjahr, als der mit der Premierenkrone verbundene Druck die Hessen zu sehr lähmte und sie als Titelverteidiger nicht nur zweimal Rhein Fire unterlagen, sondern auch die Playoffs verpassten, ist die Stimmung entspannt. „Die Underdog-Rolle tut uns gut“, stellt Kösling fest. Die feurigen Gegner sind es, die in diesem Jahr besonders „gehypt“ werden und bei vielen als Favorit auf den Gesamtsieg gelten, obwohl auch sie 2022 am Ende der Hauptrunde knapp am Weiterkommen gescheitert waren.

Die Frankfurter haben 15 neue Spieler, die Düsseldorfer 25. Rhein Fire hat Andrew Weidinger, ELF-Trainer des Jahres 2022, als neuen Offense Coordinator aus Barcelona abgeworben.