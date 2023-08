Frankfurt Galaxy: Siegesserie ausgebaut

Von: Katja Sturm

See you later: Reece Horn entkommt seinen Hamburger Bewachern.s © IMAGO/Lobeca

Die Frankfurt Galaxy gewinnen in der European League of Football bei den Hamburger Sea Devil 23:13, es ist der zehnte Erfolg in Serie – und einer mit Folgen

Die Footballer von Frankfurt Galaxy können in diesem Sommer mit einem weiteren Heimspiel planen. Die Hessen, die am vergangenen Wochenende mit einem Sieg über die Milano Seamen den Einzug in die Playoffs der European League of Football (ELF) klargemacht hatten, bauten ihre Siegesserie am Sonntag weiter aus. Bei den Hamburg Sea Devils, einem direkten Konkurrenten in der Western Conference, feierten die Men in Purple einen 23:13 (20:7)-Erfolg und damit den zehnten Triumph in Folge.

Damit verdienten sie sich die Gastgeberrolle am sogenannten Wildcard Weekend in knapp zwei Wochen, an dem sie dann aller Voraussicht nach im Stadion am Bornheimer Hang den zweitbesten Verfolger aller drei Staffeln erwarten werden. Für das Frankfurter ELF-Franchise bedeutet das zusätzliche Einnahmen.

Dabei hatte die Partie beim Finalgegner von 2021 für den damaligen Premierenmeister nicht gut angefangen. Denn es waren die Seeteufel, die nach fünf Minuten mit einem ersten Touchdown samt Extrapunkt in Führung gingen. Doch kurz vor dem Ende des ersten Viertels passte Galaxy-Quarterback Jakeb Sullivan das Ei über 16 Yards auf Receiver Nico Strahmann, und die beiden sorgten so für die ersten sechs Punkte für ihr Team. Ryan Rimmlers nachfolgender Kick wurde für gut befunden.

Rimmler treffsicher

Das zweite Viertel war lange geprägt von Ballverlusten und Spielzug-Unterbrechungen. Dann konnten die Gäste knapp zwei Minuten vor dem Ende nachlegen. Running Back Samuel Shannon trug das Ei über neun Yards in die Endzone. Kicker Ryan Rimmler zeigte nicht nur bei dem Schussversuch danach sein Können, sondern auch wenig später bei einem Field Goal, bei dem das Spielgerät über 30 Yards über die Stange flog.

Mit schon recht angenehmer, aber noch längst nicht sicherer Führung ging die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Kösling zur Pause in die Kabine und kam auch wieder gut heraus. Zwar geriet die Partie erneut nur schwer in Fluss, aber Rimmler durfte in der Schlussphase des Durchgangs erneut sein Können beweisen. Die zu absolvierende Distanz betrug diesmal 38 Yards, und wieder traf der zwischen seinen Einsätzen stets fleißig übende Schütze sein Ziel zwischen den Pfosten.

Rimmler sollte der Matchwinner für die Galaxy bleiben, punktete auch im Schlussabschnitt noch mal. Doch fast wie aus dem Nichts verbuchten die Gastgeber noch einen Touchdown. Drehen konnten sie die Partie aber nicht.

Zum Abschluss der Hauptrunde erwartet die Galaxy als Zweiter der Western Conference den Spitzenreiter Rhein Fire aus Düsseldorf am 3. September um 15.25 Uhr, der nach seinem 43:17-Erfolg beim Schweizer Vertreter Helvetic Guards am Sonntag weiterhin ungeschlagen ist. Zu dem Duell werden mehr als 7500 Zuschauer im FSV-Stadion erwartet.