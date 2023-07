Frankfurt Galaxy: Nico Strahmann und die Liebe zum Ei

Von: Katja Sturm

Strahlemann: Nico Strahmann, Wide Receiver der Galaxy, fühlt sich am Bornheimer Hang sichtlich wohl. © IMAGO/Beautiful Sports

Der Galaxy-Akteur schätzt die „einzigartige Mischung“ beim American Football und setzte sich deshlab über die Bedenken der Mutter hinweg / Eindrucksvolle Form

Als Kind hat Nico Strahmann in Bad Vilbel Fußball gespielt. Doch mit der Zeit war das dem heute 24-Jährigen zu langweilig. Die Taktik in Deutschlands populärstem Sport sei „relativ stumpf“. Zumindest verglichen mit dem, wofür der Wide Receiver der Frankfurt Galaxy heutzutage brennt.

Er liebt es, in den Videos der Gegner zu versinken, ihre Spielweise zu analysieren und darüber nachzudenken, wie man sie austricksen könnte. Die ganze, Außenstehenden oft noch verborgene Komplexität des American Footballs, gepaart mit dem Körperlichen, ergebe eine „einzigartige Mischung“.

Obwohl seine Mutter sich aufgrund der Risiken die mit der Jagd nach dem Ei verbunden sind, anfangs nicht unbedingt begeistert zeigte von dem Feuer, das in ihrem Sohn im Teenageralter zu lodern begann, hat sie doch eingesehen, dass sie ihn nicht davon abbringen kann. Heute schaut sie zu, wenn er in der European League of Football (ELF) mit den Men in Purple auftritt.

Hamburg zu Gast

Auch an diesem Sonntag wird sie im Stadion am Bornheimer Hang sein, wenn der Meister von 2021 seinen damaligen Finalgegner Hamburg Sea Devils zum Kick-off um 16.25 Uhr erwartet. Mit Blick auf den Einzug in die Play-offs ein sehr wichtiges Spiel, geht es für den Zweiten der Western Conference doch gegen einen direkten Kontrahenten, denn die Norddeutschen liegen mit einer ausgeglichenen Bilanz in der Tabelle gleich hinter den Hessen, die bei erst einer Niederlage vier Erfolge auf dem Konto haben. Entsprechend gilt dem Duell volle Konzentration, zumal es für Strahmann und seine Kollegen für einen erfolgreichen Auftritt auch darum geht, Quarterback Jakeb Sullivan das Comeback nach seiner Verletzungspause so leicht wie möglich zu gestalten, Der Stamm-Spielmacher hat das dicke Knie aus dem Auftaktspiel überwunden, Ersatzmann Steve Cluley ist am Donnerstag schon wieder in die Heimat zurückgekehrt.

„Für mich macht das keinen großen Unterschied“, sagt Strahmann. Auch wenn das Zusammenspiel mit Cluley – den er schon aus der gemeinsamen Zeit bei Universe kannte, obwohl sie dort nicht zusammen agierten – zuletzt so gut funktionierte, dass der Fänger der Pässe des Amerikaners eigene Bestwerte erreichte.

Beim Sieg am Wochenende in Mailand gelangen Strahmann vier Touchdowns, und er empfing Pässe für 175 Yards Raumgewinn. „Da hat alles zusammengepasst“, sagt der Frankfurter rückblickend. So gut, dass er als erster Europäer in dieser Saison zum wertvollsten Akteur des Spieltags gewählt wurde. Ausruhen auf dieser Heldenrolle werde er sich aber nicht. „Wir haben jeweils 24 Stunden Zeit, um ein Spiel zu verarbeiten“, sagt Strahmann. „Egal ob wir gewonnen oder verloren haben.“ Dann müsse das Vergangene abgehakt sein und die nächste Aufgabe in den Fokus rücken.

Zweimal in den Staaten

Die Pandemie hatte ihm 2020 die Entscheidung abgenommen, ob er sein Sportstudium in den USA oder in Deutschland abschließen sollte. Als 14-Jähriger hatte der Hesse als Schüler bereits ein Jahr in Übersee verbracht und war damals am College für Football entflammt, nach dem Abitur zog es ihn an die Uni nach Utah. Das „weinende Auge“, das er bei seinem erneuten Abschied aus Amerika nach eineinhalb Jahren hatte, ist längst getrocknet. Die ELF bot Strahmann eine tröstende Alternative. Mit seinen Maßen von nur 1,80 Metern Körpergröße und 85 Kilogramm Gewicht hätte es für die ganz große Karriere drüben nicht gereicht. Bei der Galaxy, betont er, sei er „zu 100 Prozent zufrieden“. Das beruht mit Sicherheit auf Gegenseitigkeit.