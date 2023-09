Frankfurt Galaxy: Mit gedämpfter Stimmung ins Halbfinale

Von: Katja Sturm

Kicker Ryan Rimmler lässt Dampf ab. © Schrick/Imago

Zwei Notfälle überschatten Galaxy-Sieg gegen Berlin / Jetzt wartet Erzrivale Rhein Fire

Nur mit verhaltener Freude reagierten die Fans von Frankfurt Galaxy am Samstag auf den Einzug ihres Teams ins Halbfinale der European League of Football (ELF). Mit 20:3 (13:3) hatten die Hessen, Meister von 2021, vor 5000 Zuschauern im heimischen Stadion am Bornheimer Hang den Playoff-Debütanten Berlin Thunder bezwungen und treffen jetzt, nach dem 37:14 (27:7)-Erfolg von Stuttgart Surge über die Panther aus Breslau, in der Runde der besten Vier am 17. September (14,15 Uhr) erneut auf den ungeschlagenen Erzrivalen Rhein Fire Düsseldorf.

Doch die Partie zwischen den Tabellenzweiten der Western und der Eastern Conference wurde von zwei medizinischen Notfällen überschattet. Bei einem Zusammenstoß mit Galaxy-Spieler Marcos Schlabitz an der Seitenlinie fünf Minuten vor dem Ende der offiziellen Spielzeit hatte sich eine Mitarbeiterin der Gäste schwer verletzt, der Berliner Ludvig Myren kollabierte kurz darauf. Nach einer 20 Minuten währenden Behandlungspause wurde das Spiel schließlich abgebrochen. Johnny Schmuck, der Headcoach der Berliner, hatte selbst darum gebeten. „Ich glaube nicht, dass in dieser Situation noch jemand Gedanken an ein Footballspiel gehabt hätte“, erklärte der 41-Jährige in der Pressekonferenz.

Der Zustand der beiden Betroffenen hat sich nach Angaben der ELF mittlerweile wieder gebessert. Hinter dem Zusammenbruch des Spielers, der am Samstagabend bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde, sei eine Mischung aus Erschöpfung und Sonnenstich zu vermuten. In der Heimspielstätte der Men in Purple sind die Gegner bei entsprechendem Wetter vor der Gegentribüne ungeschützt der Hitze ausgesetzt.

Das Duell hatte die Galaxy zuvor dank ihrer wiedererstarkten Defensive dominiert, die keinen einzigen Touchdown der Gegenüber zuließ. Dennoch war im ersten Viertel Thunder durch ein Field Goal von Kicker Jonas Schenderlein in Führung gegangen; die Frankfurter Offensive hatte sich zu dem Zeitpunkt noch nicht gefunden.

Erst im zweiten Abschnitt sollte Kevin Mwamba mit einem langen Lauf der erste Touchdown gelingen. Receiver Reece Horn fing das Ei zum Halbzeitstand in der Endzone. Das Schlussresultat stellte im dritten Viertel Nico Strahmann her. Nach dem Abbruch, den ELF-Comissioner Patrick Esume am Mikrofon mit den Worten kommentierte: „Es gibt Wichtigeres als den Sport, und das ist die Gesundheit“, sorgte das Schrillen des Feuerwehralarms für Chaos. Ersten Erkenntnissen nach hatte jemand diesen ohne triftigen Grund ausgelöst.

Einige Malaisen

„Wir wussten, das wird ein touhges Spiel“, sagte Galaxy-Headcoach Thomas Kösling zum sportlichen Geschehen auf dem Rasen. Der unsichere Start seines Teams habe Geduld erfordert, „aber wir waren uns sicher, dass wir irgendwann scoren würden“. Die stabile Defense habe den Kollegen Rückhalt gegeben, und „so konnten wir das Spiel schließlich nach Hause fahren“.

Begünstigt wurde der Erfolg durch ein Receiver-Problem bei den Berlinern, die Aaron Jackson nach einer Fußverletzung trotz aller Mühen nicht rechtzeitig zum Aufeinandertreffen fit bekamen. Trotzdem, betonte Schmuck, sei er enttäuscht.

Dass auch einige im lila Trikot vom Feld humpelten, bereitet Kösling keine größeren Sorgen. „Zu diesem Zeitpunkt der Saison bewegt sich keiner mehr normal“, erklärte er. „Das sieht man vor allem dienstags im Training. Donnerstags geht’s wieder besser, am Freitag ist wieder alles klar.“

Der Montag sei trotzdem der Tag in der Woche, an dem er „nichts aufs Handy schauen will“. Dann liefen die Untersuchungsergebnisse des Teamarztes ein. Mit Ausfällen ist stets zu rechnen. „Diesmal habe ich bei unseren Spielern nichts Schlimmes gesehen“, analysierte Kösling oberflächlich.