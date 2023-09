Frankfurt Galaxy gegen Rhein Fire Düsseldorf: Clash der Giganten

Von Katja Sturm schließen

Traditionsteams im American Football treffen am Bornheimer Hang aufeinander - 9000 Tickets sind schon verkauft worden.

Drei Monate ist es her, dass die Footballer von Frankfurt Galaxy zum Auftakt des Sommers in der European League of Football (ELF) bei Rhein Fire Düsseldorf gastierten und von ihrem Erzrivalen mit einer ernüchternden 9:33-Niederlage nach Hause geschickt wurden. Cheftrainer Thomas Kösling hatte nach der Partie mit deutlichem Klassenunterschied betont, dass ein Spiel keine Saison entscheide und es für den Meister von 2021 darauf ankomme, bis zu den Playoffs Fortschritte zu erzielen.

Wie weit sie auf diesem Weg gekommen sind, können die Men in Purple beim letzten Hauptrundenspiel am Sonntag (16.25 Uhr) zeigen, wenn sie diesmal in der eigenen Arena am Bornheimer Hang erneut auf das Team des früheren NFL-Headcoachs Jim Tomsula treffen. Es ist die Begegnung der beiden besten Klubs der Western Conference, und nur dieser eine Sieg der Gäste unterscheidet sie in der Bilanz.

Da beide ihren Platz in den Playoffs sicher haben, könnten sie das Duell entspannt angehen und ihre Stammformationen schonen. Doch zumindest die Galaxy soll laut Kösling „voll auf Sieg“ spielen. Einerseits, um die wichtigsten Kräfte im Rhythmus zu halten. Zudem gibt es für den Tabellenzweiten noch eine winzige Chance, am bislang in allen elf Spielen ungeschlagenen Spitzenreiter vorbei und direkt ins Halbfinale einzuziehen, statt nächsten Samstag vor eigener Kulisse noch ein Wildcard Game darum bestreiten zu müssen. Dafür wäre ein Triumph mit einer Differenz von mehr als 24 Punkten nötig.

„Das ist sehr unwahrscheinlich“, räumt Kösling ein. „Aber im Football passieren verrückte Dinge.“ Man werde die Auseinandersetzung beobachten und gegebenenfalls die Backups einwechseln, wenn irgendwann klar sein sollte, dass es nicht für eine Überraschung reicht.

„Rhein Fire ist derzeit das beste europäische Team“, urteilt Kösling. Der Gegner habe sich den stärksten Kader zusammengestellt und unter anderem Receiver Anthony Mahoungou aus Frankfurt abgeworben.

Auf der eigenen Seite sieht Kösling zunehmende Konstanz im Spiel. Die von ihm trainierte Defense liefere ab, die Offense leiste sich immer weniger Fehler, und das Kicking Game funktioniert dank Ryan Rimmler.

Fast 9000 Tickets wurden für das Duell verkauft, mehr als bei jedem anderen Galaxy-Heimspiel. Um alle Fans unterzubringen, werden zusätzliche Stehplatzbereiche geöffnet. Sämtliche Sitze sind seit zwei Wochen vergeben.