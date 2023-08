Frankfurt Galaxy erreichen ihr Ziel

Von: Katja Sturm

Frankfurter Schlüsselspieler: Quarterback Jakeb Sullivan. imago i. © Kessler-Sportfotografie/Imago

Frankfurter American-Football-Team schlägt Mailand und sichert sich die Playoff-Teilnahme – und ärgert sich trotzdem

Nicht nur weil Thomas Kösling im Hauptberuf Polizist ist, ist dem Cheftrainer von Frankfurt Galaxy Disziplin sehr wichtig. Der Football-Fachmann weiß, wie schnell eine unbedachte und mit einer Strafe geahndete Aktion in knappen Partien den Ausschlag für Sieg oder Niederlage geben kann. Nach dem 53:14 (25:0)-Heimerfolg der Men in Purple gegen die Milano Seamen am Sonntag wollte der Coach deshalb nicht nur Lobeshymnen anstimmen; er sprach auch die negativen Seiten des Auftritts seiner Mannschaft an.

„Wir haben drei Quarter lang ein sehr gutes Spiel gezeigt“, resümierte Kösling. Und mit dem klaren Triumph vor 5270 Zuschauern im Stadion am Bornheimer Hang das für dieses Wochenende ausgegebene Hauptziel erreicht: vorzeitig einen Platz in den Playoffs zu sichern, die in drei Wochen mit der neu eingeführten Wildcard Week, einer Art Zwischenrunde vor dem Halbfinale, beginnen.

Quarterback Jakeb Sullivan selbst hatte bei seiner Rückkehr nach kurzer krankheitsbedingter Pause für die ersten beiden Touchdowns seiner Formation gesorgt; zuvor erzielte Kicker Ryan Rimmler Mitte des ersten Viertels schon ein Field Goal. Doch nachdem der amerikanische Spielmacher beim Stand von 39:0 wegen eines Pferdekusses am Oberschenkel für seinen Backup Lars Heidrich Platz machte, schlich sich der Schlendrian ein, und die zuvor chancenlosen Gegner konnten ihrerseits zwei Touchdowns erzielen. An dem jungen Ersatzmann lag das nicht: Er schickte selbst noch erfolgreich seine Receiver Lorenz Regler zum dritten und Niklas Schumm zum zweiten Mal in die Endzone.

Noch mehr als über das „sehr schlampige“ Abschlussviertel ärgerte sich Kösling über die wieder einmal gehäuft anfallenden unnötigen Strafen. Besonders ein Schubser, den Linebacker Louis Achaintre einem gegnerischen Spieler im Aus verpasste, erzürnte ihn sichtlich. Das „Sorry“ danach habe er schon zu oft gehört, ohne dass sich etwas geändert habe. „Es ist meine Aufgabe, mir dazu etwas einfallen zu lassen“, kündigte Kösling an.

Viele Undiszipliniertheiten

Das Problem zieht sich durch die gesamte Spielzeit und war auch davor bereits ein Thema beim Meister von 2021. Immer wieder habe er das angesprochen, versucht, eine andere Haltung in die Köpfe der Spieler hineinzubekommen. Längerfristige Wirkung zeigte das bislang nicht.

Co-Kapitän Lorenz Regler bestätigt, dass im Kreis der Spieler das Sujet ebenfalls nicht ausgespart wird. „Wir versuchen, im Training den Druck zu erhöhen“, um sich darin üben zu können, cool zu bleiben, sagt der ebenfalls etwas ratlose Führungsspieler.

Einen Grund für die überbordenden Emotionen sieht er darin, dass „wir viele intuitive Spieler im Team haben“. Das zahle sich in sportlicher Hinsicht aus, führe jedoch dazu, dass in Phasen auf dem Feld, in denen es „sehr hitzig wird und viel Trashtalk ausgetauscht wird“, mancher allzu schnell die Contenance verliert.

Für Kösling steht fest, dass es so nicht weitergehen kann. Der Fokus richtet sich beim Zweiten der Western Conference zwar erst mal auf die Begegnung bei den Hamburg Sea Devils am nächsten Sonntag und die dortige Möglichkeit, das Heimrecht im ersten K.o.-Spiel zu sichern. „Aber wenn wir so auch in drei Wochen weitermachen“, befürchtet Kösling, „werden wir in den Play-offs nicht weit kommen.“ Katja Sturm