Frankfurt Galaxy auf Kurs

American Football

Von Katja Sturm schließen

Kicker Rimmler erneut der Erfolgsbringer beim Sieg in Paris

Zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen hat ein erfolgreicher Torschuss von Kicker Ryan Rimmler ein Spiel für die Footballer von Frankfurt Galaxy entschieden. Der Amerikaner, der zuvor im Duell der European League of Football (ELF) bei den Pariser Musketeers erneut nicht ganz sicher schien und nach dem ersten Touchdown durch Reece Horn den Extrapunkt verpasst hatte, verwandelte am Sonntag vier Sekunden vor dem Ende der Spielzeit einen Field-Goal-Versuch über etwa 50 Yards und stellte mit diesem beeindruckenden Auftritt den 23:21 (13:6)-Sieg seiner Mannschaft her.

Die Men in Purple bleiben damit nicht nur erster Verfolger des weiterhin ungeschlagenen Tabellenführers Rhein Fire Düsseldorf in der Western Conference, sondern mit jetzt sechs Siegen bei nur einer Niederlage auch der erfolgreichste Zweitplatzierte im Vergleich mit den beiden anderen Staffeln. Damit sind die Hessen weiter auf gutem Kurs in Richtung Playoffs.

Nach dem vorherigen Triumph über Hamburg hatte Cheftrainer Thomas Kösling sich nicht zufrieden gezeigt. Seine Mannschaft sei zwar eine, die nie aufgebe und vier Quarter lang kämpfe. Aber keine, die es schaffe, über alle Abschnitte hinweg ein gleichmäßig hohes Niveau zu halten.

Das bestätigte die Formation auch bei ihrem Premieren-Ausflug nach Frankreich. Im zweiten Viertel bereits mit 13:0 in Führung liegend, konnte der Quarterback der Musketiere, der lauffreudige Zach Edwards, noch vor der Pause mit einem ersten Touchdown für die Hausherren verkürzen, und als das Getümmel auf dem Rasen nach der Unterbrechung wieder eine Weile lief, ermöglichte der Amerikaner mit einem Pass auf seinen Receiver Rémi Bertellin den Ausgleich.

Späte Entscheidung

Dieses Zwischenresultat kam insofern überraschend, da bis dahin nicht nur wie gewohnt die Defensive bei der Galaxy funktioniert hatte.

Im Abschlussdurchgang brachten Lorenz Regler und Rimmler die Frankfurter wieder nach vorne. Doch die Musketiere konterten nicht nur erfolgreich, sie verwandelten auch die Two-Point-Conversion zur zwischenzeitlichen 21:20-Führung. Dann trat Rimmler in den Ring.