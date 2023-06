FC Bayern sagt sich von Katar los

Von: Manuel Bonke

Der Druck wurde zu groß, also wurde das Sponsoring eingestellt. Co-Autor:innen: Hanna Reif, Philipp Kessler.

Die Ruhe an der Säbener Straße wird von den Verantwortlichen des FC Bayern als herrlich angesehen. Die Spieler haben frei, auf dem Platz ist nichts geboten, und was in den oberen Etagen der Geschäftsstelle passiert, kocht höchstens in der Gerüchteküche des Transfermarktes hoch. Dass diese Woche anders werden würde, war aber zu erwarten, denn der 30. Juni ist CEO Jan-Christian Dreesen und seinen Kollegen seit Wochen, Monaten, ja sogar Jahren im Kopf. An diesem Freitag läuft der Vertrag mit dem umstrittenen Sponsor Qatar Airways aus. Und seit gestern Vormittag ist klar: Er wird nicht verlängert werden.

Die Zeichen für eine Trennung vom Ärmelsponsor hatten sich im Laufe der Woche verdichtet und waren immer eindeutiger geworden. Man einigte sich bei der Information der Öffentlichkeit auf eine „einvernehmliche Trennung“ nach fünf „gemeinsamen, sehr spannenden Jahren“. Und wies zum Abschluss noch mal auf die „Freundschaften“ hin, „die weiter bestehen werden“.

Was nicht mehr bestehen wird, ist die Platin-Partnerschaft, die dem FC Bayern seit 2018 rund 25 Millionen Euro pro Jahr eingebracht hat. Viel Geld, das den Verein trotz des offensichtlichen Unmuts aus dem Fanlager hat grübeln lassen. Eine mögliche Fortführung des Sponsorings wurde viel und intensiv diskutiert, Möglichkeiten in alle Richtungen besprochen. Letztlich konnte nicht mehr passend gemacht werden, was nicht mehr passt. Und die Bayern sind nun auf Ärmel-Sponsor-Suche.

Die Akquise neuer Partner geht nicht von heute auf morgen, zudem kann das finanzielle Volumen nicht von einem Partner alleine gestemmt werden. Es ist daher sogar wahrscheinlich, dass nicht nur ein neuer Partner, sondern zwei nachfolgen. Einer für den Ärmel, ein anderer in einem anderen Sponsoring-Paket.

„Erfolgreich zusammengearbeitet und voneinander gelernt“ habe man, sagte Dreesen zum Abschluss. Auch Akbar Al-Baker, CEO von Qatar Airways, sprach von einer „über all die Jahre fruchtbaren Zusammenarbeit. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das Thema das Verhältnis des Vereins zu einem Teil des Fanlagers in den vergangenen Jahren enorm belastet hat. Gerade auf den Jahreshauptversammlungen ging es hoch her. Der Klub zog daraus seine Lehren. Auch zuletzt gab es in der Arena immer wieder Protest-Plakate zu sehen.

Nach der Nachricht twitterte Hauptkritiker Michael Ott:„Das kam völlig unerwartet, ist aber umso schöner. Vielen Dank an alle Unterstützer, die sich gegen das Sponsoring engagiert haben. Gemeinsam sind wir stark.“ Ab sofort herrscht also auch bei diesem Thema: herrliche Ruhe.