Eskalation am Bornheimer Hang

Regionalliga Südwest

Von Stefan Fritschi schließen

Das 1:3 zwischen dem FSV Frankfurt und VfB Stuttgart II gerät in den Hintergrund. Die Stuttgarter beklagen zudem eine rassistische Beleidigung gegen ihren Spieler Moussa Cissé

Eine fatale Fehlentscheidung des Schiedsrichters, provozierende Stuttgarter Spieler, über den Zaun kletternde Frankfurter Ultras, Turbulenzen nach Spielende und vermutlich eine rassistische Beschimpfung – das Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga Südwest zwischen dem FSV Frankfurt und VfB Stuttgart II eskalierte einige Male, die 1:3 (1:1)-Niederlage der von Verletzungen geplagten Bornheimer geriet in den Hintergrund.

Auf der Pressekonferenz beschwerte sich VfB-Trainer Markus Fiedler, dass sein Ersatzspieler Moussa Cissé rassistisch beleidigt worden sei. Eine Aussage, die nachvollziehbar ist, denn der dunkelhäutige Franzose rang nach dem Spiel ziemlich um Fassung, um ihn herum teils aufgebrachte Stuttgarter. Wer ihn zuvor beleidigt haben soll, blieb indes unklar. „Wenn es rassistische Beleidigungen gab, dann entschuldige ich mich dafür“, sagte FSV-Trainer Tim Görner dazu.

Jubel vor FSV-Fans

Schon in der Anfangsphase waren die Emotionen am Bornheimer Hang hochgekocht – und Schiedsrichter Timo Bugglin aus dem badischen Weil stand dabei im Blickpunkt. Nach sieben Minuten verweigerte er nach einem Zweikampf zwischen dem VfB-Verteidiger Anrie Chase und Jihad Boutakhrit den Frankfurtern zurecht einen Foulelfmeter. Fünf Minuten später zeigte Bugglin auf den Punkt, als FSV-Kapitän Ahmed Azaouagh und Dejan Galjen Körperkontakt hatten, den der Stuttgarter allerdings suchte.

Wenn der Unparteiische in dieser Situation technische Hilfsmittel gehabt hätte, hätte er sehr wahrscheinlich seine Entscheidung revidiert. Raul Paula verlud jedenfalls Torwart Justin Ospelt – und provozierte mit Teamkollegen im Anschluss die Frankfurter Fans. „Ich möchte mich entschuldigen, dass die Jungs vor dem Block gejubelt haben“, sagte Fiedler. Einige FSV-Ultras kletterten daraufhin über den Zaun, traten gegen Werbebanden, ehe Ordner einschritten.

Ab diesem Zeitpunkt, wie Görner zurecht bemerkte, hatten die Emotionen überhand genommen. Zweikämpfe wurden vehement geführt, auch über das Erlaubte hinaus, auf den Schiedsrichter eingeredet (Görner sah deshalb auch die Gelbe Karte, insgesamt gab es gegen den FSV sieben, der VfB bekam zwei).

Und der FSV wollte unbedingt sofort den Ausgleich erzwingen. Während Aziz Bouhaddouz (16.) und José Matuwila (17.) das 1:1 verpassten, traf Jihad Boutakhrit (18.). Giorgio Del Vecchio wäre beinahe sogar das 2:1 gelungen, sein abgefälschter Distanzschuss landete auf der Latte (27.).

Schon zur Pause entlud sich die Bornheimer Wut am Unparteiischen. Ordner spannten Schirme auf, damit Bugglin und seine Assistenten beim Gang in die Kabine von möglicherweise geworfenen Gegenständen nicht getroffen werden. Es blieb bei verbaler Aggression. Nicht mehr zurück aufs Feld kam Azaouagh. Der Leitwolf hatte einen Schlag abbekommen und war später mit bandagiertem Fuß auf Krücken angewiesen. Sein Einsatz am Mittwoch (19 Uhr) bei Astoria Walldorf ist fraglich. Nach dem Ausfall von Onur Ünlücifci (muskuläre Probleme) hatte sich vor Spielbeginn die Ausfallliste auf neun Namen erweitert.

Bei so einer Konstellation war es nachvollziehbar, dass Görner auf eine Defensivtaktik und Umschaltmomente setzte. Die Rechnung gegen die in der zweiten Halbzeit immer mehr dominierenden Schwaben ging aber nur bis zur 82. Minute auf, dann verwandelte Jannis Boziaris einen Freistoß aus 20 Metern. Und nur drei Minuten später war Dejan Galjen nach Konter mit einem Lupfer über Ospelt erfolgreich. Einen Kraftakt stemmen wie gegen den TSV Mainz, als in der Nachspielzeit nach 1:3-Rückstand noch drei Tore gelangen zum 4:3, dazu war der FSV nicht mehr in der Lage – mental wie physisch.

Präsident Görner zürnt

Nach dem Spiel gerieten feiernde Stuttgarter und enttäuschte Frankfurter aneinander, das setzte sich im Haupttribünentrakt fort. Ordner schritten vor den Kabinengängen ein, um beide Gruppen zu trennen. Präsident Michael Görner hatte zuvor versucht zu schlichten, forderte Stuttgarter Spieler aber auch lautstark auf in die Kabine zu gehen nach Wortwechseln mit FSV-Fans. „Es ist unglaublich, wie die sich benommen haben“, polterte er gegen den VfB. Aber auch Frankfurter haben zur Eskalation beigetragen.