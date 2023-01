Es geht auch ohne Olympische Spiele

Von: Jörg Hanau

Kicken in Down Under, Um die Wette rennen in Budapest - und Eierwerfen im Stadtwald - die Termine des Sportjahres 2023

Januar

bis 03.01. Darts: WM in London

bis 05.01. Eishockey (U20): WM in Halifax und Moncton/Kanada

bis 08.01. Skilanglauf: Tour de Ski in Deutschland, der Schweiz und Italien

bis 15.01. Rallye: Rallye Dakar in Saudi-Arabien

01.01. Skispringen: Vierschanzentournee 2022/23, 2. Springen in Garmisch-Partenkirchen

03.01. bis 04.01. Skilanglauf: Weltcup in Oberstdorf

04.01. Ski alpin: Weltcup Männer in Garmisch-Partenkirchen

04.01. Skispringen: Vierschanzentournee 2023/23, 3. Springen in Innsbruck

06.01. Skeleton: Weltcup in Winterberg

06.01. Skispringen: Vierschanzentournee 2023/23, 4. Springen in Bischofshofen

06.01. bis 08.01. Eisschnelllauf: EM in Hamar/Norwegen

07.01. bis 08.01. Bob: Weltcup in Winterberg

11.01. bis 15.01. Biathlon: Weltcup in Ruhpolding

11.01. bis 29.01. Handball: WM der Männer in Polen und Schweden

13.01. Skeleton: Weltcup in Altenberg

13.01. bis 15.01. Shorttrack: EM in Danzig

13.01. bis 29.01. Hockey: WM der Männer in Bhubaneswar und Rourkela/Indien

14.01. Motorsport: Formel E, 1. WM-Lauf in Mexiko-Stadt

14.01. bis 15.01. Bob: Weltcup in Altenberg

14.01. bis 15.01. Nordische Kombination: Weltcup in Klingenthal

14.01. bis 15.01. Rodeln: EM in Sigulda/Lettland

16.01. bis 29.01. Tennis: Australian Open in Melbourne

19.01. bis 22.01. Rallye: WM-Lauf in Monte Carlo (Auftakt)

20.01. Skeleton: Weltcup in Winterberg

21.01. bis 22.01. Bob: Weltcup in Altenberg

21.01. bis 22.01. Leichtathletik: Hallen-DM (Mehrkampf) in Leverkusen

22.01. bis 05.02. Bob und Skeleton: WM in St. Moritz/Schweiz

23.01. bis 29.01. Biathlon: EM in Lenzerheide/Schweiz

23.01. bis 29.01. Eiskunstlauf: EM in Espoo/Finnland

27.01. bis 29.01. Rodeln: WM in Oberhof

28.01. bis 29.01. Ski alpin: Weltcup Männer in Garmisch-Partenkirchen

28.01. bis 29.01. Skispringen: Weltcup der Frauen in Hinterzarten

28.01. bis 12.02. Para-Schneesport: WM in Östersund und Are/Schweden

Februar

02.02. bis 05.02. Badminton: DM in Bielefeld

03.02. bis 04.02. Tennis: Davis Cup, Qualifikation in Trier: Deutschland – Schweiz

04.02. bis 05.02. Rodeln: Weltcup in Altenberg

04.02. bis 05.02. Skispringen: Weltcup in Willingen

05.02. bis 11.02. Hockey: WM (Halle) in Pretoria/Südafrika

06.02. bis 19.02. Ski alpin: WM in Courchevel und Meribel/Frankreich

08.02. bis 19.02. Biathlon: WM in Oberhof

11.02. bis 12.02. Rodeln: Weltcup in Winterberg

12.02. American Football: Super Bowl in Glendale/Arizona

10.02. bis 19.02. Eisschnelllauf: Weltcup-Finale in Tomaszow Mazowiecki/Polen

18.02. bis 19.02. Basketball: BBL-Pokal, Top Four in Oldenburg

18.02. bis 19.02. Leichtathletik: Hallen-DM in Dortmund

19.02. bis 05.03. Ski Freestyle und Snowboard: WM in Bakuriani/Georgien

20.02. bis 26.02. Bob: Weltcup-Finale in Sigulda

21.02 Fußball: Länderspiel der Frauen: Deutschland – Schweden in Duisburg

21.02. bis 05.03. Ski nordisch: WM in Planica/Slowenien

23.02. bis 26.02. Kunstturnen: Weltcup, Turnier der Meister in Cottbus

24.02. Skeleton: Weltcup-Finale in Sigulda/Lettland

25.02. bis 26.02. Rodeln: Weltcup-Finale in Winterberg

März

02.03. bis 05.03. Eisschnelllauf: WM in Heerenveen/Niederlande

03.03. bis 05.03. Handball: Drei-Länder-Turnier mit Ungarn, Polen und Deutschland in Ludwigsburg und Heidelberg

03.03. bis 06.03. Darts: UK Open in Minehead

04.03. bis 19.03. Rugby: EM der Männer in noch offen

05.03. Formel 1: Großer Preis von Bahrain/Sachir

07.03. bis 12.03. Badminton: German Open in Mülheim/Ruhr

09.03. bis 12.03. Golf: The Players Championship in Ponte Vedra Beach/Florida

10.03. bis 12.03. Shorttrack: WM in Seoul

12.03. bis 13.03. Nordische Kombination: Weltcup-Finale in Lahti/Finnland

13.03. bis 19.03. Biathlon: Weltcup-Finale in Oslo

15.03. bis 19.03. Ski alpin: Weltcup-Finale in Soldau/Andorra

17.03. bis 19.03. Kunstturnen: DTB-Pokal in Stuttgart

18.03. Radsport: Mailand – Sanremo

18.03. bis 26.03. Curling: WM der Frauen in Sandviken

19.03. Formel 1: Großer Preis von Saudi Arabien/Dschidda

20.03. bis 24.03. Ski alpin: DM in Garmisch-Partenkirchen

22.03. bis 26.03. Eiskunstlauf: WM in Saitama/Japan

24.03. Skispringen: Weltcup-Finale Frauen in Lahti/Finnland

24.03. bis 26.03. Ski alpin: DM (Riesenslalom, Slalom) in Seefeld/Österreich

25.03. bis 26.03. Skilanglauf: Weltcup-Finale in Lahti/Finnland

25.03. bis 26.03. Tischtennis: DM in Nürnberg

26.03. Motorrad: MotoGP, Großer Preis von Portugal in Portimao (Auftakt)

30.03. Darts: Premier League in Berlin

31.03. bis 02.04. Skispringen: Weltcup-Finale Männer in Planica/Slowenien

April

01.04. bis 02.04. Handball: DHB-Pokal der Frauen, Final Four in Stuttgart

01.04. bis 09.04. Curling: WM der Männer in Ottawa

02.04. Formel 1: Großer Preis von Australien/Melbourne

02.04. Radsport: Flandern-Rundfahrt

04.04. bis 08.04. Reiten: Weltcup-Finale Springen und Dressur in Omaha/Nebraska

05.04. bis 10.04. Hockey: Euro Hockey League Männer, Final12 in noch offen

06.04. Fußball: Finalissima der Frauen: England – Brasilien in London

06.04. bis 09.04. Golf: The Masters in Augusta/Georgia

09.04. Radsport: Paris – Roubaix

11.04. bis 16.04. Kunstturnen: EM in Antalya/Türkei

14.04. bis 15.04. Tennis: Billie Jean King Cup, Qualifikation

15.04. bis 16.04. Handball: DHB-Pokal der Männer, Final Four in Köln

14.04. bis 23.04. Gewichtheben: EM in Jerewan

17.04. bis 23.04. Tennis: ATP-Turnier in München

17.04. bis 23.04. Tennis: WTA-Turnier in Stuttgart

22.04. bis 23.04. Formel E: 7. und 8. WM-Lauf in Berlin

22.04. bis 29.04. Curling: WM (Mixed) in Gangneung/Südkorea

23.04. Radsport: Lüttich-Bastogne-Lüttich

28.04. bis 30.04. Motorsport: DTM am Hockenheimring (Auftakt)

30.04 Formel 1: Großer Preis von Aserbaidschan/Baku

Mai

01.05. Radsport: Eschborn - Frankfurt

01.05. bis 14.05. Boxen: WM in Taschkent

05.05. Leichtathletik: Diamond League (Auftakt) in Doha

06.05. bis 28.05. Radsport: Giro d’Italia

07.05. Formel 1: Großer Preis von Miami

07.05. bis 14.05. Judo: WM in Doha

12.05. Basketball: Bundesliga Männer, Play-off-Start (geplant)

12.05. bis 28.05. Eishockey: WM der Männer in Tampere/Finnland und Riga

13.05. bis 14.05. Handball: European League der Frauen, Final Four in noch offen

14.05. bis 21.05. Badminton (Mixed); WM in Suzhou/China

17.05. bis 21.05. Rhythmische Sportgymnastik: EM in Baku

18.05. Fußball: DFB-Pokal der Frauen, Finale in Köln

18.05. bis 21.05. Golf: US PGA Championship in Rochester/New Jersey

20.05. bis 11.06. Fußball: WM (U20) der Männer in Indonesien

21.05. Formel 1: Großer Preis der Emilia Romagna/Imola

27.05. Fußball: Bundesliga, 34. (letzter) Spieltag

27.05. Fußball: Dritte Liga, 38. (letzter) Spieltag

27.05. bis 28.05. Handball: European League der Männer, Final Four in noch offen

28.05. Formel 1: Großer Preis von Monaco/Monte Carlo

28.05. Fußball: Bundesliga der Frauen, 22. (letzter) Spieltag

28.05. Fußball: Zweite Bundesliga, 34. (letzter) Spieltag

28.05. bis 01.06. Kunstturnen: Deutsches Turnfest in Leipzig

28.05. bis 11.06. Tennis: French Open in Paris

30.05. bis 07.06. Surfen: WM in El Sunzal-La Bocana/El Salvador

31.05. Fußball: Europa League, Finale in Budapest

31.05. bis 07.06. Fußball: Zweite Bundesliga und Dritte Liga, Relegation

Juni

01.06. bis 05.06. Fußball: Bundesliga und Zweite Bundesliga, Relegation

03.06. Fußball: DFB-Pokal, Finale in Berlin

03.06. Fußball: Champions League der Frauen, Finale in Eindhoven

03.06. bis 04.06. Handball: Champions League der Frauen, Final Four in Budapest

04.06. Formel 1: Großer Preis von Spanien/Barcelona

07.06. Fußball: Conference League, Finale in Prag

08.06. bis 11.06. Reiten: DM Springen/Dressur in Balve

10.06. Fußball: Champions League, Finale in Istanbul

12.06. bis 18.06. Tennis: ATP-Turnier in Stuttgart

15.06. bis 18.06. Golf: US Open in Los Angeles

15.06. bis 18.06. Reiten: DM Vielseitigkeit in Luhmühlen

15.06. bis 25.06. Basketball: EM der Frauen in Israel und Slowenien

17.06. bis 18.06. Handball: Champions League der Männer, Final Four in Köln

17.06. bis 25.06. Allgemein: Special Olympics World Games in Berlin

17.06. bis 25.06. Segeln: Kieler Woche

18.06. Formel 1: Großer Preis von Kanada/Montreal

18.06. Motorrad: MotoGP, Großer Preis von Deutschland auf dem Sachsenring

19.06. bis 25.06. Tennis: ATP-Turnier in Halle/Westfalen

19.06. bis 25.06. Tennis: WTA-Turnier in Berlin

21.06. bis 08.07. Fußball: EM (U21) der Männer in Georgien und Rumänien

22.06. bis 25.06. Golf: DP World Tour in München

23.06. bis 25.06. Radsport: DM Straße in Donaueschingen und Bad Dürrheim (geplant)

23.06. bis 02.07. Reiten: CHIO in Aachen

26.06. bis 02.07. Tennis: WTA-Turnier in Bad Homburg

28.06. bis 02.07. Moderner Fünfkampf: EM (Laser Run) in München

Juli

01.07. Judo: EM (Mannschaft) in Krakau

01.07. bis 23.07. Radsport: Tour de France

02.07. Formel 1: Großer Preis von Österreich/Spielberg

02.07. Galopp: 154. Deutsches Derby in Hamburg

02.07. Triathlon: Ironman-EM in Frankfurt

03.07. bis 16.07. Tennis: Wimbledon

06.07. bis 09.07. Allgemein: Die Finals 2023 Rhein-Ruhr (DM u.a. Leichtathletik, Schwimmen, Turnen) in Düsseldorf und Duisburg

06.07. bis 09.07. Basketball (3x3): DM in Düsseldorf (Die Finals 2023)

06.07. bis 09.07. Bogenschießen: DM in Düsseldorf (Die Finals 2023)

06.07. bis 09.07. Kanu: DM Sprint in Duisburg (Die Finals 2023)

06.07. bis 09.07. Kunstturnen: DM in Düsseldorf (Die Finals 2023)

06.07. bis 09.07. Rhythmische Sportgymnastik: DM in Düsseldorf (Finals 2023)

06.07. bis 09.07. Schwimmen: DM in Berlin

06.07. bis 09.07. Trampolin: DM in Düsseldorf (Finals 2023)

06.07. bis 09.07. Triathlon: DM in Düsseldorf (Finals 20223)

08.07. bis 09.07. Leichtathletik: DM in Kassel

08.07. bis 17.07. Leichtathletik: WM (Para) in Paris

09.07. Formel 1: Großer Preis von Großbritannien/Silverstone

12.07. bis 16.07. Volleyball: Nations-League-Finals der Frauen

13.07. bis 16.07. Triathlon: WM (Sprint/Staffel) in Hamburg

14.07. bis 30.07. Wasserball: WM in Kyushu/Japan

14.07. bis 30.07. Schwimmen: WM in Fukuoka/Japan

15.07. bis 16.07. Triathlon: World Triathlon Championship Series in Hamburg

19.07. bis 23.07. Tennis: Hopman Cup in Nizza

19.07. bis 23.07. Volleyball: Nations-League-Finals der Männer

20.07. bis 23.07. Golf: The Open in Hoylake/England

20.07. bis 20.08. Fußball: WM der Frauen in Australien und Neuseeland

22.07. bis 30.07. Fechten: WM in Mailand

23.07. Formel 1: Großer Preis von Ungarn/Budapest

24.07. Fußball: WM der Frauen, 1. Spieltag: Deutschland – Marokko in Melbourne

24.07. bis 30.07. Tennis: ATP-Turnier in Hamburg

24.07. bis 30.07. Tennis: WTA-Turnier in Hamburg

28.07. bis 30.07. Fußball: Zweite Bundesliga, 1. Spieltag der Saison 2023/24

29.07. bis 30.07. Motorsport: Formel E, 16. und 17. WM-Lauf in London

30.07. Formel 1: Großer Preis von Belgien/Spa

30.07. Fußball: WM der Frauen, 2. Spieltag: Deutschland – Kolumbien in Sydney

31.07. bis 05.08. Schwimmen: WM (Para) in Manchester

August

01.08. bis 12.08. Sportklettern: WM in Bern

02.08. bis 06.08. Beachvolleyball: EM in Wien

03.08. Fußball: WM der Frauen, 3. Spieltag: Südkorea – Deutschland in Brisbane

03.08. bis 13.08. Radsport: WM (u.a. Straße, Bahn, Mountainbike, BMX) in Glasgow

06.08. Galopp: 165. Henkel-Preis der Diana in Düsseldorf

10.08. bis 20.08. Segeln: WM (49er, 49er FX, Nacra 17) vor Den Haag

11.08. bis 14.08. Fußball: DFB-Pokal 2023/24, 1. Runde

12.08. Fußball: DFB-Supercup in noch offen

15.08. bis 03.09. Volleyball: EM der Frauen in Belgien, Italien, Deutschland und Estland

17.08. bis 27.08. Schießen: DM in München

18.08. bis 20.08. Fußball: Bundesliga, 1. Spieltag der Saison 2023/24

18.08. bis 27.08. Hockey: EM in Mönchengladbach

19.08. bis 27.08. Leichtathletik: WM in Budapest

20.08. Fußball: WM der Frauen, Finale in Sydney

21.08. bis 27.08. Badminton: WM in Kopenhagen

22.08. bis 27.08. Kanu: WM (Sprint) in Duisburg

22.08. bis 28.08. Moderner Fünfkampf: WM in Bath/England

23.08. bis 27.08. Rhythmische Sportgymnastik: WM in Valencia

25.08. bis 10.09. Basketball: WM der Männer in Indonesien, Japan und auf den Philippinen

23.08. bis 27.08. Radsport: Deutschland-Tour

26.08. bis 17.09. Radsport: Spanien-Rundfahrt

27.08. Formel 1: Großer Preis der Niederlande/Zandvoort

28.08. bis 10.09. Tennis: US Open in New York

28.08. bis 16.09: Volleyball: EM der Männer in Italien, Nordmazedonien, Bulgarien und Israel

September

02.09. bis 17.09. Gewichtheben: WM in Riad

03.09. Formel 1: Großer Preis von Italien/Monza

08.09. bis 28.10. Rugby: WM der Männer in Frankreich

16.09. bis 17.09. Leichtathletik: Diamond League (Finale) in Eugene/Oregon

17.09. Formel 1: Großer Preis von Singapur

19.09. bis 20.09. Fußball: Champions League, Gruppenphase, 1. Spieltag (Finale am 01.06.2024 in London)

19.09. bis 24.09. Kanu: WM (Slalom) in Lee Valley/England

21.09. Fußball: Europa League und Conference League, Gruppenphase, 1. Spieltag (Finale am 22.05.2024 in Dublin, bzw. noch offen in noch offen)

22.09. bis 24.09. Golf: Solheim Cup in Malaga

24.09. Formel 1: Großer Preis von Japan/Suzuka

29.09. bis 01.10: Golf, Ryder Cup in Guidonia Montecelio/Italien

30.09. bis 01.10. Galopp: Prix de l’Arc de Triomphe in Katar

30.09. bis 08.10. Kunstturnen: WM in Antwerpen

Oktober

06.10. bis 15.10. Beachvolleyball: WM in Tlaxcala/Mexiko

07.10. Radsport: Lombardei-Rundfahrt

08.10. Formel 1: Großer Preis von Katar/Lusail

12.10. bis 14.10. Triathlon: WM (Ironman) in noch offen

22.10. Formel 1: Großer Preis der USA/Austin

29.10. Leichtathletik: Frankfurt-Marathon

29.10. Formel 1: Großer Preis von Mexiko/Mexiko-Stadt

November

Termin offen American Football: NFL-Spiel in Frankfurt

10.11. bis 02.12. Fußball: WM (U17) der Junioren in Peru

03.11. bis 04.11. Galopp: Breeders‘ Cup in Lexington/Kentucky

03.11. bis 05.11. Judo: EM in Montpellier

05.11. Formel 1: Großer Preis von Brasilien/Sao Paulo

13.11. bis 19.11. Tennis: ATP-Finals in Turin

16.11. bis 19.11. Rallye: WM-Lauf in Japan (Abschluss)

18.11. Formel 1: Großer Preis von Las Vegas

26.11. Formel 1: Großer Preis von Abu Dhabi/Yas Marina

26.11. Motorrad: MotoGP, Großer Preis von Valencia (Abschluss)

30.11. bis 17.12. Handball: WM der Frauen in Dänemark, Norwegen und Schweden

Dezember

14. bis 17.12. Festhallen Reitturnier in Frankfurt