Ein Holländer fliegt allen davon

Von: Katja Sturm

Nicht der schnellste, aber mit viel Spaß im Gelände: Reiter Michael Jung. © IMAGO/Stefan Lafrentz

Marc Houtzager gewinnt auf Dante den Großen Preis von Wiesbaden

Ganz zum Schluss konnte Michael Jung nur noch zuschauen. Als der Niederländer Marc Houtzager nach vier sonnigen Pfingstturniertagen auf seiner 15 Jahre alten Stute Dante am Montag zum ersten Mal in seiner Karriere den Großen Preis der Landeshauptstadt Wiesbaden gewann, da hatte der dreifache Vielseitigkeits-Olympiasieger seinen letzten Einsatz schon länger hinter sich und konnte einladen. Sehr früh, als zweiter Starter, war der fleißige Berufsreiter auf der 15-jährigen Stute Chelsea bei der finalen Prüfung in den Parcours eingeritten, in dem es noch mal um insgesamt 100 000 Euro ging. Doch während des Rennens durch den Stangenwald sollte ein Hindernis hinter den beiden nicht unberührt bleiben; zudem kassierte das Paar in 79,36 Sekunden einen Zeitfehler.

Der Dauerbrenner aus dem baden-württembergischen Horb, der zwar in Bad Soden geboren ist, aber sonst keinen hessischen Hintergrund hat, durfte trotzdem zufrieden nach Hause reisen. Unter den wettkampfwilligen Pferden, die er mit in den Biebricher Schlosspark gebracht hatte, befand sich auch Chipmunk, sein Begleiter bei den jüngsten Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften im Pferde-Dreikampf, und mit dem hatte der 40-Jährige am Samstag die Vier-Sterne-Prüfung gewonnen. Es war der sechste Erfolg für Jung im Triathlon an dieser Stelle, und der Eifer, mit dem der Berufsreiter sowohl in dieser Disziplin als auch bei reinen Springaufgaben in den Sattel steigt, verstärkt den Eindruck, dass es nicht der letzte gewesen sein könnte.

„Wir hatten Riesenspaß im Gelände“, versicherte der Favorit, obwohl die kurze Strecke mit den engen Wendungen ihm und seinem gerne raumgreifend galoppierenden Partner keineswegs entgegengekommen war. Etwa 9000 Zuschauer spazierten während der Entscheidung zwischen den Tischen und quergelegten Baumstämmen im Busch herum. Die Turnierveranstalter vom Wiesbadener Reit- und Fahr-Club liebäugelten schon zu diesem Zeitpunkt mit einem Besucherrekord im Bereich von 60 000; vor dem abschließenden Höhepunkt sollten 57 000 zusammengekommen sein. Diejenigen, die bis zum Schluss geblieben waren, sahen dank Houtzagers Parforecritt den ersten Oranje-Sieg seit 22 Jahren.

Drei fehlerfreie Umläufe

Der Verantwortliche dafür hatte bereits geahnt, dass er sehr weit vorne landen würde, als er mit Dante aus dem Stechparcours kam. Als Dritter von elf Startern, die im ersten Umlauf fehlerfrei geblieben waren, legte das Paar eine Menge Tempo und eine Zeit von 38,97 Sekunden vor. Hans-Dieter Dreher aus Eimeldingen kam als bester Deutscher mit dem elfjährigen Hengst Cous Cous in 39,01 Sekunden noch am nächsten an den Mann aus dem Nachbarland heran.

„Ich bin sehr zufrieden, mein Pferd sprang sehr gut heute“, resümierte der Gewinner, dem von der Gesamtdotierung 25 000 Euro zustanden. Dante, die wie der Mannschaftszweite der Spiele von London 2012 bereits Olympiaerfahrung hat, sei „eine unheimliche Kämpferin“, die zwar sehr vorsichtig sei und keinen Fehler machen wolle, vor lauter Drang nach vorne jedoch manches Mal schwer unter Kontrolle zu halten sei.

So gab es auch diesmal einen kitzligen Moment, als die beiden auf den letzten Oxer zurasten. Doch Michael Krieger, der bei dem Traditionsevent für die Springspezialisten zuständig ist, machte sich keinerlei Sorgen: Houtzager und er hätten am gleichen Tag Geburtstag, „mein Herz war bei ihm“, er selbst sich sicher: „Der fliegende Holländer schafft das.“