Ein Fünkchen Hoffnung für die Frankfurt Skyliners

Von: Timur Tinç

Der treueste Spieler der Basketball-Bundesliga macht Schluss: Quantez Robertson. © IMAGO/HMB-Media

Skyliners wahren nach 86:77-Sieg gegen Würzburg die Chance auf den Klassenerhalt. Quantez Robertson beendet nach 14 Jahren die Karriere.

Es war nicht der Abschied, den sich Quantez Robertson vorgestellt hat, den niemand bei den Frankfurt Skyliners für den 38-Jährigen gewollt hat. Nach 479 Spielen in 14 Jahren war bereits am Donnerstag klar: Die letzten drei Saisonpartien wird der hessische Basketball-Bundesligist wegen einer Fußverletzung ohne seine Nummer 23 bestreiten müssen. „Lasst es uns jetzt nicht um mich machen, sondern um die Jungs, die auf dem Parkett stehen und einen Sieg holen sollen“, sagte Robertson bei seiner Verabschiedung in Richtung der 5000 Fans in der ausverkauften Ballsporthalle am Montag, zu der auch Ex-Skyliners-Coach und Bundestrainer Gordon Herbert gekommen war. Das Team erfüllte ihrem Anführer seinen Wunsch. Die Skyliners bezwangen den Tabellenachten aus Würzburg mit 86:77 und haben so noch ein Fünkchen Hoffnung auf den Klassenerhalt.

„Wir spielen noch um etwas“, sagte Trainer Klaus Perwas. Als Tabellen-17. haben die Skyliners zwei Punkte Rückstand auf Braunschweig und den Mitteldeutschen BC aus Weißenfels sowie vier Zähler auf die Crailsheim Merlins. Die Skyliners spielen am Freitag (20.30 Uhr) in Crailsheim und am Sonntag (15 Uhr) am letzten Spieltag in Göttingen. Gewinnen sie nur noch eines der verbleibenden Spiele, müssen sie darauf hoffen, dass der MBC seine restlichen drei Spiele verliert. Gewinnen die Skyliners beide Partien dürfte der MBC sogar eine Partie gewinnen, damit es für den Klassenerhalt reicht, da die Hessen den besseren direkten Vergleich gegenüber den Weißenfelser haben.

28 Punkte für Theodore

„Wir müssen auf uns schauen“, betonte Perwas einmal mehr. Um irgendwelche Rechnungen macht sich der 52-Jährige überhaupt keine Gedanken, da er viel zu sehr damit beschäftigt ist, dem Team die Bedeutung der Partien einzuschärfen. „Die letzten drei Spiele haben uns physisch und mental getroffen“, sagte Perwas. Nach der einkalkulierten Niederlage in München, vergaben die Skyliners mit den Pleiten gegen den Tabellenletzten Bayreuth und den Tabellen-16. Braunschweig die Riesenchancen, die Zügel im Abstiegskampf in der eigenen Hand zu halten. „Wir hätten das Spiel in München von vornherein abschenken müssen“, sagte Perwas gestern. Denn nach diesem Spiel konnten die Skylieners nicht mehr auf Joshua Obiesie wegen einer Einblutung in der Wadenmuskulutar zurückgreifen. Er saß wie Laurynas Beliauskas (Saisonaus nach Hüftverletzung) und Robertson auf der Ersatzbank. Über Lorenz Brenneke, der wegen Adduktorenproblemen in dieser Saison nur fünf Spiele machte, redet längst keiner mehr. Perwas holte am Montag Matt Haarms und J. J. Frazier zurück in den Kader und ließ Flügelspieler Einaras Tubutis als siebten Ausländer draußen.

Im Gegensatz zu den Partien gegen Bayreuth und Braunschweig waren die Skyliners von Anfang an da, lagen früh mit 16:4 in Führung. Würzburg kam immer wieder mal auf ein, zwei Punkte im Verlaufe der Partie ran, schafften es aber nie, die Frankfurter ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Auch weil Marcus Lewis (26 Punkte) und Jordan Theodore (28) überragende Dreierquoten auflegten. Lewis traf sieben von neun Versuchen, Theodore sechs von acht. „Wir wollten es für Tez tun“, sagte Theodore. Auf die Frage, warum es gegen Bayreuth und Braunschweig nicht geklappt hat, sagte der Point Guard, dass die Niederlagen auf seine Kappe gingen. „Wir haben die Teams diktieren lassen, wie wir spielen. Diesmal haben wir den Ton gesetzt.“ Das wird in Crailsheim und Göttingen ebenfalls nötig sein.

Quantez Robertson wird nur am Spielfeldrand sitzen können. Das schönste Abschiedsgeschenk für den Mann mit den meisten Spielen (479) für die Frankfurt Skyliners wäre, wenn sein Team die Liga hält. Beeinflussen kann er es nicht mehr.