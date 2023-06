Ein Frankfurter wieder schnell unterwegs

Von: Timur Tinç

Hat „richtig Bock“ aufs Laufen: Sprinter Kevin Kranz. Foto: Imago Imagesj © IMAGO/Beautiful Sports

Sprinter Kevin Kranz hat seine Bestzeit über 100 Meter kürzlich egalisiert und will bei der nationalen Meisterschaft den Titel / Bei der WM will er mit der Staffel was reißen

An diesem Wochenende geht es für Kevin Kranz wieder in die Schweiz. Nach La Chaux-de-Fonds, um genau zu sein. Am Sonntag wird er über 100 Meter unter anderem gegen seinen Nationalmannschaftskollegen Julian Wagner sprinten. Es ist die Generalprobe für die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften (8. und 9. Juli) in Kassel. Vor zwei Wochen hat sich der 25-Jährige im schweizerischen Meilen die Bestätigung geholt, wieder schnell unterwegs zu sein. In 10,18 Sekunden spurtete der gebürtige Frankfurter über die Tartanbahn. Es war die Einstellung seiner persönlichen Bestzeit, die er ein Jahr zuvor aufgestellt hatte.

„Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich schneller laufen kann, habe aber die Starts nicht so gut erwischt“, sagt der Athlet vom Sprintteam Wetzlar über seine bisherigen Auftritte in Kassel und Regensburg, als er nicht über Zeiten von 10,44 Sekunden hinauskam. In Meilen hatte er sich vom Start weg wohlgefühlt, über 60 Meter schon eine Zeit von 6,53 Sekunden auf der Uhr stehen, eine Hundertstel über Bestzeit. Und wenn der Hallen-Vizeeuropameister über 60 Meter von 2021 schnell startet und dann gut in den fliegenden Bereich kommt, ist er einer der schnellsten Sprinter in Deutschland.

Viele Rückschläge

Die Vorbereitung auf die Sommersaison ist für den deutschen Meister über die 100 Meter von 2018 „überschaubar“ gelaufen. Auf die nationalen Titelkämpfe in der Halle musste der 1,80-Meter-Mann wegen Schmerzen im Sesambein verzichten. Das sind die kleinen rundliche Knochen, die unterhalb des Mittelfussköpfchens liegen. „Ich konnte nicht mehr richtig auftreten“, sagte Kranz. „Ich konnte alles machen, nur nicht rennen.“ Mal wieder bremste der Körper ihn aus. 2019 war das Pfeiffersche Drüsenfieber bei ihm diagnostiziert worden, das ihn zurückwarf. 2021 musste er auf die Olympischen Spiele in Tokio wegen einer Oberschenkelverletzung verzichten. Von alledem hat sich Kranz aber nie unterkriegen lassen. Zusammen mit seinem Heimtrainer David Corell, der gleichzeitig Bundestützpunkttrainer Sprint ist, achtet er besonders auf die Pflege der Sehnen. Dazu gehören auch Nahrungsergänzungsmittel. „Wir halten die Muskeln immer weich. Ich gehe dafür gerne heiß baden“, sagt Kranz. Er ernährt sich gluten- und eifrei, weil eine Unverträglichkeit festgestellt wurde. „Ich merke davon zwar nichts, wenn ich es esse, aber ich lasse es.“

2022 meldete sich Kranz sportlich zurück. Er wurde Vierter bei den Deutschen Meisterschaften. Mit der 4x100-Meter-Staffel knackte er als Startläufer den deutschen Rekord (37,99 Sekunden). Bei der Weltmeisterschaft in Eugene schaffte es die deutsche Staffel nicht ins Halbfinale. Bei der Heim-EM in München bekam Teamkollege Joshua Hartmann im Finale den von Kranz ausgestreckten Staffelstab nicht zu fassen. Auch das hat Kranz abgehakt.

Seine ersten Tempoläufe unter freiem Himmel absolvierte er im April im Trainingslager in Florida. Beim Wettkampf in Kassel fühlte er sich schon gut, allerdings machte ihm und den anderen Athleten der viel zu weiche Untergrund zu schaffen. „Ich erwarte auch keine schnellen Zeiten bei den Deutschen“, sagt Kranz. Er tritt an, um den Titel zu holen, weiß aber ganz genau, dass die Konkurrenz stark ist. „Wir haben fünf, sechs Leute, die gewinnen können“, findet er. Mit einer guten Zeit will er seinen Platz in der Staffel für die Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August 2023) sichern. „Darauf habe ich richtig Bock.“