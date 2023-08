DLV-Sportdirektor Jörg Bügner: „Wir müssen die PS auf die Straße bringen“

DLV-Sportdirektor Jörg Bügner im Interview über Chancen bei der Leichtathletik-WM in Budapest, Fehler in der Kommunikation und das Ziel Weltspitze / Ein Interview von Nico-Marius Schmitz

Herr Dr. Bügner, die Weltmeisterschaft in Budapest steht bevor. Nach der WM in Eugene letztes Jahr und einem schwachen Abschneiden hagelte es Kritik für die deutsche Leichtathletik. Vorfreude oder Nervosität, mit welcher Stimmung reisen Sie nach Budapest?

Mein Startschuss als Sportdirektor bei Wettkämpfen war die Team-Europameisterschaft in Polen. Dort habe ich eine starke Mannschaftsleistung und eine sehr gute Stimmung erlebt. Ich freue mich nun auf Budapest. Wir können kein Jahr mit dem anderen vergleichen, erst recht nicht 2023 mit 2022. Letztes Jahr haben die Welt- und Europameisterschaften coronabedingt in einem Abstand von drei Wochen stattgefunden. Die Heim-EM war für die meisten Athleten der emotionale Höhepunkt des Jahres. Sicher, man hätte die Kommunikation verbessern können, indem man sagt: Wir legen den Schwerpunkt auf München. Fakt ist: Mit der WM in Eugene waren wir nicht zufrieden, aber es gab hervorragende Europameisterschaften. Nervös bin ich vor Budapest also nicht – es ist ein angeregter Vorstartzustand, wie bei den Wettkämpfern.

Sie haben die EM in München angesprochen, die für viel Euphorie gesorgt hat. Konnte man den Schwung mit ins neue Jahr nehmen?

Auf jeden Fall. Ich habe in diesem Jahr die Wettkämpfe in Rehlingen, Ratingen und die Team-EM live erlebt. Dort habe ich sehr gute Ergebnisse gesehen. Die Euphorie ist mit ins Jahr 2023 geschwappt und soll natürlich auch in Budapest anhalten. Aber so eine Wettkampfsaison ist lang und vieles hat man nicht in der Hand. Ich hätte mir natürlich nicht gewünscht, dass eine Malaika Mihambo ausfällt. Und wir haben leider noch weitere schmerzhafte Ausfälle. Es kann immer wieder Überraschungen geben, positive wie negative.

Malaika Mihambo hat in den vergangenen Jahren konstant auf höchstem Niveau abgeliefert und ist für viele das Gesicht der deutschen Leichtathletik. Wie wichtig ist eine Sportlerin, die dauerhaft in der Weltspitze etabliert ist?

Wir sind bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen momentan nicht mit einer großen Anzahl von Medaillenkandidaten gesegnet. Deshalb ist der Ausfall allein sportlich schon ein Tiefschlag. Malaika hatte in der Saison ein paar Anlaufschwierigkeiten, aber dann bei den deutschen Meisterschaften gezeigt, dass sie wieder absolut da ist. Ich hätte fest damit gerechnet, dass sie auch die sieben Meter knackt. Bei der Verletzung ist uns allen der Atem gestockt. Es ist ein doppelter Rückschlag, weil Malaika auch mit ihrer Persönlichkeit ein Team mitreißen kann.

Der DLV hat vorgegeben, dass man bis Los Angeles 2028 wieder zur Weltspitze gehören möchte. Ist das für Sie ein realistisches Ziel?

Was mir sehr gut gefällt ist, dass man sich ein klares Ziel gesetzt hat. Top fünf in der Nationenwertung in 2028 betrachte ich als ein ambitioniertes und herausforderndes Ziel. Man muss aber auch auf die Rahmenbedingungen schauen. Als das Ziel definiert wurde, war noch nicht klar, dass die Bundesmittel so drastisch gekürzt werden. Ich will nicht jetzt schon sagen, dass das Ziel nicht mehr zu halten ist. Aber der DLV hat 49 olympische Disziplinen, wenn da die Mittel gekürzt werden, kann das nicht ohne Spuren bleiben. Wir müssen schauen, wie wir als Team die Aufgabe angehen und Prozesse optimieren können. Unabhängig von den Mitteln ist wahnsinnig viel Know-how im DLV vorhanden, das müssen wir jetzt praxiswirksam umsetzen. Um es mal flapsig zu formulieren: Wir müssen die PS auf die Straße bringen. Das ist nicht immer durchgängig gelungen.

Vielen Athleten fehlt die Wertschätzung für Ihren Sport in Deutschland. Das äußert sich natürlich auch finanziell. Alica Schmidt hat uns im letzten Jahr von Kolleginnen erzählt, die nicht in den Urlaub gefahren sind, weil die Trainingslager teuer waren. Einerseits wollen Sportler mehr Förderung, auf der anderen Seite werden Mittel gekürzt – ist das eine Entwicklung, die Ihnen Sorgen macht?

Das macht mir natürlich Sorgen. Wenn die Bundesmittel gekürzt werden, hat das Auswirkungen. Wir müssen jetzt schauen, in welcher Tragweite. Zum Bild gehört aber auch, dass wir dennoch Bundesmittel bekommen. Wir werden im gesamten deutschen Leistungssport von 303 Millionen auf 276 Millionen runtergehen. Meines Wissens wurden bisher beim DLV für die Bundeskader die Trainingslagermaßnahmen weitgehend bezahlt. In der Bundeswehr und Bundespolizei besetzen wir zudem auch öffentliche Stellen mit Athletinnen und Athleten. Um nur mal einige Beispiele der Bundesförderung zu nennen. Wir haben eine Menge Möglichkeiten im deutschen System. Was bislang nicht so gut gelaufen ist: Die Kommunikation, was eigentlich alles möglich ist. Gerade auch im Bereich der Dualen Karriere oder beim Athletenservice.

Viele Spitzensportler wie Gina Lückenkemper oder Leo Neugebauer trainieren in Amerika. Muss man künftig als deutscher Sportler nach Amerika gehen, um in der Weltspitze konkurrenzfähig zu sein?

Alle Möglichkeiten, die uns insgesamt zur Verfügung stehen, sollten wir ausschöpfen, um Weltspitzenleistungen zu erreichen. Das deutsche System ist in meinen Augen absolut konkurrenzfähig,. Bezogen auf die gesamte Bundeskaderanzahl wählen nur einige Wenige den Weg in die USA. Und davon erzielen bisher die wenigsten Weltspitzenleistungen. Wir müssen schauen, welches System zu welchem Athleten passt und wo er sich am besten entwickeln kann. Wir können auch in Deutschland Weltspitzenleistungen erreichen. Unter anderem sind Niklas Kaul, Johannes Vetter und Malaika Mihambo Weltmeister geworden, und waren nicht in den USA. Die Systeme sollte man nicht gegeneinander ausstechen, da vergleicht man Äpfel mit Birnen. Was für Niklas gut ist, ist noch lange nicht für Leo gut und umgekehrt. Unsere Aufgabe ist es herauszufinden, wo der Athlet die besten Rahmenbedingungen hat, um das maximale an Leistung herauszuholen. Ob das dann in Deutschland, der USA oder Niederlande ist, spielt eine untergeordnete Rolle.

Reisen Sie mit einer konkreten Medaillenvorstellung nach Budapest? Wie muss die WM ablaufen, damit Sie als Sportdirektor zufrieden sind?

Es soll besser werden als in Eugene, da lachen sie natürlich alle (schmunzelt). Ich gebe keine konkreten Medaillenziele vor. Natürlich wollen wir mehr Medaillen und Finalplatzierungen als in Eugene. Wir wollen die Rahmenbedingungen bei der Vorbereitung der Sportler optimieren. Unser Ziel ist es, dass möglichst viele Athletinnen und Athleten ihre beste Leistung dann abrufen, wenn es zählt. Also bei der WM. Das sind oft persönliche Bestzeiten und da müssen wir dann schauen, was sie wert sind.

Bei der WM werden keine russischen Sportler antreten. Die Athleten werden immer häufiger auch zu sportpolitischen Themen befragt. Müssen solche Themen besser von den Sportlern weggehalten werden?

Absolut. Ich würde die sportpolitischen Themen gerne vor den Sportlern weghalten, da bin ich ganz ehrlich. Das ist zumeist keine einfache Fragestellung, sondern eher komplex. Eins ist völlig klar: Wir verbieten keinem Sportler dem Mund. Aber wir haben uns dazu auch klar geäußert. Sowohl der Weltverband als auch unser Präsident haben kommuniziert, dass es keine Teilnahme russischer Athleten geben kann, solange der Angriffskrieg andauert.

