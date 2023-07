Die Wimbledon-Revolution

Von: Jörg Allmeroth

Partycrasher mit Wumms: Carlos Alcaraz. afp © AFP

Der 20-jährige Carlos Alcaraz könnte nach seinem Triumph eine Ära im Tennis starten wie einst Pete Sampras, Roger Federer und Novak Djokovic.

Vor 30 Jahren, 1993, begann auf dem Heiligen Rasen in Wimbledon die Tennis-Ära von „Pistol-Pete“. Trocken und effektiv gewann der US-Amerikaner Pete Sampras damals den ersten von sieben Titeln auf dem berühmten Centre Court. 2003 stürmte der junge Maestro Roger Federer an der Church Road zum bahnbrechenden Triumph, es war der Beginn der wunderbaren Federer-Jahre mit insgesamt acht Titeln. Aber auch der Startschuss in eine Epoche, die von der magischen Dominanz der Großen Drei geprägt war – Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic. 2013 war das historische Wohlfühljahr für Gastgeber Britannien – Andy Murray, Schottlands Braveheart, beendete am 7.7. die 77-jährige Titeldürre, stieg als gefeierter erster Heimchampion nach Fred Perry auf den Thron.

Und nun 2023, wieder zehn Jahre später, erlebte Wimbledon die Krönung eines neuen Champions, vielleicht auch den Anfang einer neuen Zeitrechnung. „Gegen einen Spieler wie ihn habe ich noch nie gespielt“, sagte Djokovic, der geschlagene Titelverteidiger nach der spektakulären Fünf-Satz-Niederlage gegen den neuen Rasenmeister Carlos Alcaraz. Den Mann, der in Wimbledon einen rasanten Aufstieg wie vor ihm nur Boris Becker und Björn Borg erlebte, die beiden Giganten, die noch etwas jünger als der Spanier beim ersten Triumph im All England Club waren.

„Genieß den Augenblick. Champion. Du hast es Dir verdient“, rief Nadal, der Vorruheständler, seinem Erben in dessen größtem Karrieremoment zu. Aber klar ist nun auch: Viel Ruhepause, viel Zeit zum Durchschnaufen und Zurücklehnen wird es nicht geben für „Carlitos“. Mit dem Wimbledon-Erfolg als gerade 20-Jähriger ist der Kraftprotz mit dem harten Wumms nun endgültig der Star im Wanderzirkus geworden, den es zu jagen und schlagen gilt. Dessen Skalp wertvoll ist. Der sich Tag für Tag gegen die hungrige Meute behaupten muss. „Wer gegen ihn gewinnt, kriegt selbst Aufmerksamkeit und Ruhm“, sagt Mats Wilander, der frühere Nummer- eins-Spieler, „aber Alcaraz hat absolut die Qualität, 15 bis 20 Grand Slam-Titel zu gewinnen.“

Ob Alcaraz in der Einer-gegen-Alle-Pose die nächsten Karrierejahre bestreiten wird, als mit Abstand konstanteste Führungskraft, oder ob ihm noch gleichwertige Konkurrenz erwachsen wird, ist offen. Auch Federer war zunächst der beherrschende Spieler nach dem ersten Wimbledonsieg, bevor sich dann erst Nadal und später noch Djokovic als wirkliche Mitbewerber etablierten.

„Im Moment ist Carlos den anderen weit voraus, nicht nur denen in seiner Altersklasse. Sondern auch den Mittzwanzigern, wie Zverev, Medwedew, Rublew oder Tsitsipas“, sagt Ex-Star John McEnroe. Alcaraz, so BigMäc, habe das Zeug zum „Partycrasher“, zum Spiel- und Spaßverderber für gleich mehrere Generationen.

Alcaraz ist in nur gut zwei Jahren vom Tour-Greenhorn zum Anführer der weltbesten Profis geworden – ein Beweis für seine phänomenalen Qualitäten. Wo andere sich schwer tun an der Transformation ins Erwachsenentennis, rauschte Alcaraz in Lichtgeschwindigkeit in die Eliteregion vor. Schon 2022 holte er sich fünf Titel, darunter auch den bei den US Open. Er wurde zudem die Nummer eins. Nun, 2023, hat er bereits sechs weitere Pokale eingestrichen, obwohl er die ersten anderthalb Monate wegen einer Verletzung pausieren musste.

„Seine Stabilität auf hohem Niveau ist beeindruckend“, sagte Martina Navratilova, Wimbledons Grande Dame mit neun Siegen, „einen Spieler wie ihn gibt es nicht jeden Tag.“

Im Hier und Jetzt erscheint noch immer der abgelöste Wimbledon-König Djokovic als wichtigster Gegenspieler des Nummer- eins-Profis. Die Aura des Serben, genährt durch Seriensiege auf den wichtigsten Spielplätzen, hat allerdings Schaden erlitten nach dem Sturz an der Church Road – auch die hochfliegenden Hoffnungen auf den Gewinn des echten Grand Slam in einem Kalenderjahr sind dahin. Erstmals habe Djokovic in einer solchen Schlüsselpartie am Ende alt ausgesehen, hieß es in britischen Blättern nach der Wimbledon-Revolution.

In Wimbledon war Carlos Alcaraz vor zwei Jahren in der zweiten Runde ausgeschieden, gegen Daniil Medwedew. Als er 2022 im Achtelfinale gegen den Südtiroler Jannik Sinner verlor, war allenfalls die Rede vom eventuell „nächsten großen Ding im Tennis.“ Aber jetzt ist Carlos Alcaraz schon in aller Pracht und Herrlichkeit da. Die Zukunft ist Jetzt und Heute.