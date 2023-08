Die Torkel-Bayern

Teilen

Nur Wunderstürmer Harry Kane empfindet das 0:3 im Supercup als „magische Nacht“

Es gibt qua Amt und Historie aktuell niemanden, der diese Mannschaft des FC Bayern München besser kennt als Manuel Neuer und Thomas Müller. Und selbst die beiden Kapitäne hatten irgendwann genug. Ein paar Minuten des ersten Einsatzes von Harry Kane schauten sich die beiden prominenten Tribünengäste noch an, dann war dieser laue Sommerabend für sie vorbei. Beim Stand von 0:3 verabschiedeten sie sich ins Innere der vereinseigenen Arena, weil sie schon gemerkt hatten, was offensichtlich war: dass man mit einem Auftritt wie jenem, den der FC Bayern im Supercup gegen RB Leipzig hingelegt hat, keinen Titel gewinnen kann.

Den beiden war beim Gang durch die Fanreihen zumindest noch ein kleines Lächeln über das Gesicht gehuscht – bei allen anderen, die sich nach Mitternacht von dannen machten, konnte man freundliche Gesichtszüge nur noch erahnen. Ja, die Stimmung war nach dieser ersten vergebenen Chance der Saison wahlweise getrübt oder miserabel. Und am allerschlechtesten war sie bei Thomas Tuchel. Das Wort „enttäuscht“ war noch das netteste, das der 49-Jährige in der Fehleranalyse verwendete. Wobei Analyse eigentlich der falsche Ausdruck ist. Denn Tuchel gab mit Blick auf die Gründe für die empfindliche Pleite auch zu: „Ich habe keine Ahnung.“ Das ist allerdings in der Tat wenig.

Man hat den 49-Jährigen in den knapp fünf Monaten seiner Amtszeit schon in allen möglichen Gemütszuständen zwischen Schockverliebtheit und Ratlosigkeit erlebt – so konsterniert wie am Samstag aber noch nicht. Sommer in der Stadt, der erste Einsatz von Harry Kane, bombastische Stimmung in der Arena: Eigentlich war alles bereitet gewesen für eine herrliche Titelparty in Rot-Weiß.

Weil er mit Blick auf sein Team aber „keine Verbindung zwischen dem Zustand, in dem wir ankommen in einem Spiel, zu dem, was wir abliefern“, herstellen kann, wurde das erste Finale der Saison zur großen Ernüchterung. Dass Matthijs de Ligt von einem „Off-Day“ sprach, passte bestens. Er führte aus: „Von der ersten Minute sind wir nicht dabei gewesen, wir haben jeden Zweikampf verloren, unsere Chancen nicht verwertet. Das war schlecht heute!“ Treffer versenkt.

Während die Spieler sich noch in Erklärungen versuchten – Sven Ulreich: „Leipzig hat Leipzig-Dinge gemacht“, Joshua Kimmich: „Wenn wir die Dinger nicht machen, können wir auch nicht rankommen“ –, hatte Tuchel keinen Blick mehr für die Details. Vielmehr beschäftigte der Coach sich mit dem „großen Problem“, das ihn in die Woche des Ligastarts begleitet. „Es fühlt sich an, als hätten wir vier Wochen gar nichts gemacht“, sagte er – und entschuldigte sich sogar bei seinem neuen Superstar.

Auch für Kane, der in 27 Minuten exakt dreimal am Ball war, sei der Abend „sehr bitter“ gewesen. Bis zum Eröffnungsspiel am Freitag in Bremen gilt es nicht nur, den 100-Millionen-Mann zu integrieren, sondern auch die Blockade zu lösen, die diese Bayern trotz einer zufriedenstellenden Vorbereitung weiterhin hemmt. Tuchel gab zu: „So dauerhaft hatte ich das bisher bei keiner Mannschaft.“ Er fügte an: „Das ist das Schlechteste, das es gibt.“ Und: „Ich bin konsterniert.“

In der Nacht zum Sonntag strahlte der Coach exakt null Prozent Aufbruchsstimmung aus. Dass immerhin seine Spieler „das alles schnell abschütteln“ wollen (Ulreich), dürfte da von Vorteil sein. Kimmich sagte sogar: „In der letzten Saison hätte ich mir sehr, sehr viele Sorgen gemacht. Es ist aber nicht so, dass wir an dieser Niederlage komplett zerbrechen werden.“

Garant dafür soll auch der prominente Neuzugang werden, dem Tuchel bereits eine Einsatzgarantie gab. Am Sonntag, keine zwölf Stunden nach Abpfiff des Supercups, gab es schon wieder Auftrieb im Bauch der Arena. Harry Kane wurde vorgestellt. „Ich bin hier, um die Champions League mit diesem Team zu gewinnen“, sagte der englische Fußball-Nationalspieler brav. Dass das Endspiel im kommenden Jahr im Londoner Wembleystadion stattfindet, sei „natürlich toll“. Da kennt er sich als Kapitän der örtlichen Nationalmannschaft natürlich allerbestens aus.

Der mit 30 Jahren noch titellose Kane nannte sportliche Gründe für seinen Wechsel von der Komfortzone aus Nordlondon nach München, wo es nicht nur wegen des regionalen Dialekts allerhand Sprachprobleme geben dürfte. „Ich will auf höchstem Niveau spielen, ich will in der Champions League spielen und um Titel spielen. Bayern gibt mir die Möglichkeit dazu“, versicherte der hochdekorierte Torjäger. Selbstzweifel hat Kane keine. „Natürlich werde ich Tore schießen, aber mein Spiel ist mehr als das. Ich werde nicht panisch, wenn es mal nicht klappt.“

Den Abend zuvor nannte er aus sehr persönlichen Gründen „eine magische Nacht“. Der begeisternde Empfang in München sei „eine fantastische Erfahrung“ gewesen. Jetzt müsse er sich aber erst einmal „ein wenig anpassen“. Vor dem Ligastart am Freitag bei Werder Bremen „müssen wir jetzt so schnell wie möglich zusammenfinden“. Das dürfte Thomas Tuchel mit einem dicken Edding unterschreiben. mit sid

Trainer Tuchel versteht die Fußballwelt nicht mehr

Champions League: nächstes Finale in London