„Die Rekordprämien nehme ich erst einmal als positives Signal wahr“

Von: Frank Hellmann

Teilen

Heike Ullrich. © IMAGO/Beautiful Sports

DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich über ihre Erinnerungen an die Weltmeisterschaften der Frauen, die Akzeptanz von weiblichen Führungskräften, die Zeichen der Fifa und die Chancen bei der Bewerbung um die WM 2027

Bis zur ersten Weltmeisterschaft der Frauen hat es bis 1991 gedauert. Welche Erinnerungen haben Sie an die Premiere in China?

Ich war damals Studentin und habe natürlich gewusst, dass es dieses Turnier gibt, dass eine Silvia Neid oder eine Heidi Mohr mitspielen – und die USA eine Führungsrolle haben. Es gab aber keine mir bekannten Übertragungen der Spiele und in den Zeitungen nur Kurzmeldungen. Mehr konnte man damals nicht verfolgen.

Die folgenden WM-Turniere haben Sie aus dem Teammanagement direkt vor Ort begleitet.

Nachdem ich 1996 beim DFB begonnen hatte, habe ich bei der EM 1997 mein erstes Turnier erlebt. Die darauffolgende WM 1999 war ein überwältigendes Erlebnis. Der US-Markt hat erstmals mit vollen Stadien gezeigt, was im Frauenfußball möglich ist. Als wir im Viertelfinale gegen die USA ausgeschieden sind, hat Bill Clinton die Gastgeberinnen in der Halbzeit besucht, was dazu führte, dass ich nicht in die Kabine konnte (lacht). Damals hat man zum ersten Male gemerkt, was in der Sportart möglich ist, um eine Gesellschaft zu begeistern. Das war eine Riesenerfahrung.

Das WM-Endspiel zwischen USA und China haben in der Rose Bowl von Pasadena damals über 90 000 Menschen gesehen, aber die Begleitumstände des Turniers waren sicherlich anders.

Mit heute ist das überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Das deutsche Team wurde von acht bis zehn Betreuer*innen begleitet, heute sind es rund 50. Ich habe anfangs noch die Pressekonferenzen geleitet oder darauf geachtet, dass die Banden richtig stehen und fast noch die Musikkapelle aufs Feld geführt. Als Teammanagerin war man für alles und jeden zuständig. Der Vorteil war, dass man in viele Bereiche geschaut hat und Verantwortung übernehmen konnte.

Vor 20 Jahren ist Deutschland dann das erste Mal Weltmeister bei den Frauen geworden…

…daran habe ich ganz, ganz viele Erinnerungen. Eigentlich hatte sich zum Beispiel Maren Meinert fast schon verabschiedet, als wir sie wieder angesprochen haben, dass sie das Turnier noch spielen sollte. Dann hatten wir eine tolle Mischung aus jungen und erfahrenen Spielerinnen. Nia Künzer gehörte zu den Jüngeren, Bettina Wiegmann, Silke Rottenberg, Renate Lingor und auch schon Birgit Prinz brachten Turniererfahrung mit. Man muss auch wissen, dass diese WM eigentlich wieder in China geplant war, aber als dort das Sars-Virus ausbrach, sind die USA innerhalb weniger Monate eingesprungen. Die mediale Begleitung war immer noch überschaubar: Am Trainingsplatz waren zwei Kamerateams – Claudia Neumann vom ZDF und Carsten Flügel von der ARD. Und wenn die Spielerinnen mit Bundestrainerin Tina Theune irgendwo Kuchen gebacken haben, sind alle mitgekommen. Es war halt alles sehr familiär.

Das Halbfinale gegen die USA gilt noch heute als eines der besten überhaupt.

Auf einem eigentlich zu schmalem Spielfeld! Die Ausmaße stimmten nämlich nicht, aber es war tatsächlich ein sensationelles Spiel unserer Mannschaft. Unheimlich rasant. Die USA hätten an diesem Tag noch sieben Stunden gegen uns spielen können und hätten uns nicht geschlagen, zumal Silke Rottenberg in überragender Form war. Danach herrschte die Stimmung vor: ‚Das lassen wir uns nicht mehr nehmen!‘

Es brauchte im Finale in Carson gegen Schweden am 12. Oktober 2003 aber doch das berühmte Golden Goal.

Wir wissen alle, wie eng das Endspiel war. Aber kurz vor der Szene als ‚Idgie‘ (Spitzname von Renate Lingor, Anm. d. Red.), den Freistoß geschossen hat, habe ich zu Hannelore Ratzeburg gesagt, dass wir runtergehen müssen, weil gleich was passiert. Wir waren auf dem Weg nach unten, als Nia Künzer eingeköpft hat. Traumhaft.

Waren Sie 2007 in China auch noch mal als Teammanagerin dabei?

Ich war 2005 Abteilungsleiterin für den Frauenfußball geworden, aber ich war natürlich wieder dabei. Wir waren zwei Frauen in der Organisation. Bei der WM haben viele schon erwartet, dass wir den Titel verteidigen, weil wir eine solch gute Mannschaft hatten. Das 11:0 im ersten Spiel gegen Argentinien werde ich nicht vergessen. Nadine Angerer hat dann ja im ganzen Turnier kein Gegentor bekommen. Die Spielzüge hatten schon eine andere Qualität, unsere Spielerinnen haben sich auf dem Platz teils blind verstanden.

Zur Heim-WM 2011 ist schon viel gesagt worden, aber welche größte Lehre würden Sie heute mit Abstand benennen?

Zum Teamspirit kann ich nicht so viel sagen, weil ich da schon in der Turnierorganisation gearbeitet habe und Doris Fitschen den Posten der Managerin übernommen hat. Aber wir hatten eine öffentliche Aufmerksamkeit wie nie zuvor. Es war schwierig, die Mannschaft darauf gut vorzubereiten – daraus sind schöne und nicht so schöne Momente entstanden. Ich hatte beim Eröffnungsspiel im ausverkauften Berliner Olympiastadion Tränen in den Augen – das hatte es so nämlich noch nie gegeben, und das hat die Spielerinnen auch beflügelt. Aber die ungewohnte hohe öffentliche und mediale Aufmerksamkeit war für viele eine große Herausforderung, weil sie das in diesem Ausmaß noch nicht kannten.

Wenn man jetzt auf die nächste WM schaut, hat man den Eindruck, dass Uefa und Fifa die Förderung des Frauenfußballs nicht mehr als Feigenblatt ansehen?

Die Uefa ist seit vielen Jahren mit Nadine Keßler an der Spitze vom Frauenfußball überzeugt. Die Champions League ist da eine wichtige Bühne geworden, um die Professionalisierung voranzutreiben. Dasselbe sehen wir jetzt auch bei der Fifa. Gianni Infantino hat auf dem letzten Kongress ja bis 2027 eine komplette Gleichbehandlung auch in finanziellen Fragen angekündigt. Die Wertschätzung nehme ich aber auch beim DFB wahr, wo die Frauen und der Frauenfußball seit vielen Jahren ein Kernthema besetzen und wir mit unserer Strategie 2027 Frauen im Fußball konkrete und verbindliche Ziele verabschiedet haben.

Es gab lange mit Hannelore Ratzeburg aber nur eine Frau im Präsidium. Nach dem Ausscheiden von Donata Hopfen sind es aktuell vier Frauen von 14 Posten: Also fehlt doch nicht viel, um 30 Prozent Frauen in Führungspositionen zu bringen?

Das ist ein realistisches, aber auch ambitioniertes Ziel. Im Hauptamt liegen wir zwischen 20 und 25 Prozent. Celia Sasic setzt sich explizit dafür ein, dass wir eine bessere Durchmischung auf den oberen Ebenen hinbekommen. Solche Themen müssen aber auch mit aktiven Führungsprogrammen begleitet werden.

Haben Sie seit ihrer Ernennung zur Generalsekretärin das Gefühl, dass Sie international überall akzeptiert werden, denn der Fifa-Kongress in Kigali war ja wieder eine sehr männlich geprägte Veranstaltung.

Das stimmt sicherlich, aber ich war schon bei meinem ersten Fifa-Kongress in Katar positiv überrascht, wie viele alte Bekannte ich aus dem Frauenfußball getroffen habe und welche Netzwerke ich noch bemühen kann. Ich treffe viele Kollegen und Kolleginnen wieder, die schon bei der Frauen-WM 2011 in Deutschland eine Aufgabe hatten. Meine lange internationale Erfahrung ist sicherlich ein Vorteil für meine Arbeit beim DFB.

Zur Person Heike Ullrich , 53, ist seit dem 1. April 2022 Generalsekretärin des Deutschen Fußball-Bundes, nachdem sie zuvor die Direktion Verbände, Vereine und Ligen geleitet hatte. Ihre Aufgabe beinhalten die Verbindung zu den DFB-Tochtergesellschaften, die Integrität des Wettbewerbs, Prävention und Sicherheit sowie die Kommunikation. Für den DFB arbeitet die gebürtige Hildesheimerin seit 1996, übernahm schnell die Funktion als Teammanagerin der deutschen Fußballerinnen, später leitete sie die Direktion Frauen- und Mädchenfußball.

Präsident Bernd Neuendorf hat im Hintergrund mitgeholfen, dass von der Frauen-WM aus Australien und Neuseeland TV-Übertragungen zustande gekommen. Warum war es so schwer, eine Einigung zu finden?

Ich glaube, da wurde lange die Wertediskussion mit der Debatte um den Marktpreis verwechselt. Wenn man mich fragt, für ein Pokalspiel der Frauen denselben Ticketpreis zu zahlen wie für ein Pokalspiel der Männer, dann sage ich ja. Weil ich genauso viele gute und schlechte Frauen- wie Männerspiele gesehen habe (lacht). Für mich hat das vielleicht auch denselben Wert, weil ich mit 30 Jahren Frauenfußball sozialisiert bin. Das andere ist der Marktpreis, der sich aus Angebot und Nachfrage ermittelt. Und erst als beides übereinander gelegt wurde, konnte man zusammenfinden.

Die Fifa schüttet insgesamt 150 Millionen Dollar an Preisgeldern aus, beteiligt im erheblichen Maße die Spielerinnen an diesen Geldern. Ein strategischer Schachzug oder echte Überzeugung?

Ich glaube, dass es wirklich Überzeugung ist. Die Rekordprämien nehme ich erst einmal als positives Signal war. Nach meinem Kenntnistand ist die direkte Beteiligung der Aktiven im Vergleich zu anderen Sportarten sogar einmalig. Die Fifa wollte sicherstellen, dass alle Fußballerinnen von der WM profitieren, insbesondere von Verbänden, die ihre Spielerinnen sonst nicht haben partizipieren lassen. Bei unseren Nationalspielerinnen schätze ich sehr, dass sie sich über ihre individuelle Perspektive hinaus weiter für bessere Rahmenbedingungen einsetzen. Da geht es unter anderem darum, Mütter einen besseren Rahmen zu bieten. Das sind wichtige Themen, über die wir uns bei den derzeit laufenden Verhandlungen auch austauschen. Es geht eben nicht nur um Geld.

War es mit den hohen Fifa-Prämien überflüssig, dass der DFB noch gesondert eine Zahlung oben drauflegt?

Die Prämien gehen ja erstmalig direkt zweckgebunden an die Spielerinnen. Bisher war es so, dass die Fifa einen bestimmten Betrag an den Nationalverband überwiesen hat – und jeder Verband hat wiederum verhandelt, was er davon an die Spielerinnen weitergibt. Das Preisgeld ist in diesem Jahr fast viermal so hoch wie bei der WM 2019 in Frankreich. Das ist eine großartige Entwicklung. Vor vier Jahren hätte jede Nationalspielerin 65.000 Euro für den WM-Titel erhalten. Für uns bedeutet die Fifa-Regelung mit einer Ausschüttung von mehr als 60 Prozent der Gesamtsumme an die Spielerinnen aber auch, dass wir als Verband für die Frauen-WM mit einem sehr großen Team hinter dem Team weiter investieren müssen, was wir aber auch gerne machen. Ob damit allerdings in kleineren Verbänden die nachhaltige Förderung des Frauenfußballs weiter angestoßen wird, sei einmal dahingestellt.

Werden Sie bei der WM in Australien und Neuseeland vor Ort sein? Oder reist der Präsident?

Ich werde am Ende vor Ort sein, denn bei einem Convention in Richtung Finale kommen alle Generalsekretäre und Generalsekretärinnen zusammen. Ich hoffe, dass ich noch ein Halbfinale mit der deutschen Mannschaft erlebe. Bernd Neuendorf wird ab der K.o.-Phase vor Ort sein. Dazu wird vom DFB ein Observer-Team da sein, um Eindrücke für die Bewerbung zur Frauen-WM 2027 mitzunehmen und natürlich die Delegation unseres Teams.

Fest steht, dass von Beginn an Joti Chatzialexiou als Sportlicher Leiter mitreist, zu dem auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg einen engen Draht aufgebaut hat. Wie werden die Zuständigkeiten sein, wenn neue Strukturen in der Abteilung geschaffen werden? Kommt dann noch ein eigener Sportdirektor für die Frauen?

Dazu kann ich Stand heute noch nichts sagen, aber nach der WM wollen wir uns auch diesem Thema intensiv widmen.

Welche sportliche Erwartungshaltung hat der DFB für diese WM?

Erst einmal setze ich darauf, dass jetzt im zweiten Trainingslager wieder der Geist von Herzogenaurach entsteht. Ich habe bei den vielen Begleitungen bei den Turnieren gelernt, dass eine Mannschaft wirklich eine Mannschaft sein muss. Und dann traue ich unseren Frauen wirklich alles zu, obwohl mittlerweile sieben, acht Teams für den Titel infrage kommen. Nur wer den Spielplan richtig liest, weiß auch, dass es in der Runde der letzten 16 bereits gegen starke Gegner wie Brasilien oder Frankreich gehen kann. Ab dem Achtelfinale ist Endspielmodus!

Müssen die Frauen in diesem Sommer die Ehre des deutschen Fußballs retten, wo die Männer in ein solches Loch gefallen sind?

Jede Mannschaft stellt, unabhängig vom Abschneiden der anderen, die höchsten Ansprüche an sich selbst. Bei einer WM dabei sein zu dürfen, ist noch dazu das Größte, das man als Spielerin erreichen kann. Aber ja: Wir hoffen nach dem EM-Titel unserer U 17-Junioren natürlich sehr auf ein weiteres erfolgreiches Turnier in diesem Jahr.

Würde ein frühes Aus der DFB-Frauen den Boom in Deutschland wieder stoppen?

Das hoffe ich nicht, und das glaube ich nicht. Wir haben über eine ganze Saison in der Frauen-Bundesliga viel mehr Zuspruch erlebt, das DFB-Pokalfinale war ausverkauft. Die größere Sichtbarkeit wird nicht mehr zurückgedreht. Unsere Nationalspielerinnen werden auch dann noch gute Repräsentantinnen sein, wenn sie nicht mit dem Titel aus Australien zurückkämen. Ich habe schon einmal gesagt: Mit dem Frauenfußball sind wir in den Herzen der Menschen angekommen und in den Köpfen der Entscheidungsträger.

Wie wichtig wäre der Zuschlag für die Frauen-WM 2027, für die sich der DFB mit den Niederlanden und Belgien beworben hat. Doch bei vielen scheint Mitbewerber Südafrika der Favorit, weil dort noch nie gespielt worden ist und die Stadioninfrastruktur von der WM 2010 genutzt werden kann.

Ich nehme erst einmal wahr, dass wir neben Südafrika mit Brasilien sowie USA und Mexiko drei gute Mitbewerber haben. Wir können das starke Argument vorbringen, im Herzen von Europa in drei Fußball-Nationen ein nachhaltiges Turnier der kurzen Wege auszurichten, das zwar lokal, aber auch global ist. Alle Stadien liegen in einem Umkreis von 250 Kilometer, gleichzeitig ist die Region von einer offenen, bunten Gesellschaft geprägt.

Inwieweit könnte dem DFB denn bei der Vergabe im nächsten Jahr das durch die WM in Katar angeschlagene Verhältnis zur Fifa auf die Füße fallen?

Es werden bei dem Kongress 211 Nationen offen abstimmen. Es ist davon auszugehen, dass innerhalb der Konförderationen auch in größeren Blöcken für eine Kandidatur abgestimmt wird. Daher sprechen wir über strategische Prozesse, um als Dreierteam für unsere Bewerbung zu werben. Ich sehe aber keinen Nachteil, denn ich kann aus meinen Gesprächen versichern, dass wir noch gute internationale Beziehungen haben und auch mit guten Argumenten werben können.

Interview: Frank Hellmann