Die nächste Karriere

Teilen

Viel Spaß beim letzten Auftritt: Andrea Petkovic (links) und Angelique Kerber, © IMAGO/Jan Huebner

Tennisstar Andrea Petkovic sagt in einem letzten Showduell endgültig auf Wiedersehen.

Diese unvergleichliche Kombination hat sie zu einer der populärsten deutschen Tennisspielerinnen dieses Jahrtausends gemacht. Andrea Petkovic gehörte als Neunte den Top Ten der Weltrangliste an (2011), spielte sich auf dem Zenit ihres Könnens bis ins Halbfinale der French Open (2014) und führte im gleichen Jahr das deutsche Fed-Cup-Team ins Finale. Sportlich hatte sie trotz mehrerer schwerer Verletzungen also einiges drauf, der ganz große Wurf ist der Darmstädterin freilich nicht gelungen.

Ihre Popularität hat c auch mit ihrer Persönlichkeit zu tun. „Petko“ kann sich prima verkaufen, auf andere Menschen einstellen, ist immer für einen lockeren Spruch zu haben, aber auch selbst ihr größter Kritiker. „Ich schaffe nix Bleibendes, spiele nur Tennis, das bringt keinen weiter“, schlug sie in einem Interview einmal nachdenkliche Töne an. Als Moderator Matthias Stach sie auf dem nahezu ausverkauftem Centre Court der Bad Homburg Open gestern so rezitierte, mussten 3500 Tennisfans vehement widersprechen. Sie schenkten der 35-Jährigen im Rahmen ihres Abschiedsschaukampfes Ovationen. Da kullerte bei der bis dahin gefassten Protagonistin die eine oder andere Träne.

Kerber dankt der Freundin

Dass ihr Körper nicht mehr so wollte wie der Geist, hatte Petkovic, die sieben WTA-Turniersiege feierte, auf dem Tennisplatz im Juni 2022 gemerkt. Den Beschluss aufzuhören, fasste sie dann nach einer verletzungsbedingten Aufgabe in Hamburg (Juli), ihr letztes Match auf der Tour bestritt sie bei den US Open gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic (August).

Seitdem laufen die nächsten und weiteren Karrieren des Multitalentes auf Hochtouren, jedoch habe sie unbedingt noch einmal zum Abschied vor Familie, Freunde und Fans spielen wollen, sagte sie am Sonntagmittag auf dem Rasen. Da seien die Bad Homburg Open der ideale Ort. Wie ein zweites Zuhause, so die Tochter einer bosnischen Einwandererfamilie, fühle das Turnier im Kurpark sich an, das von Angelique Kerber im dritten Jahr mitorganisiert wird.

Der dreimalige Grand-Slam-Champion ließ es sich nicht nehmen, für „eine ihrer besten Freundinnen“ erstmals in der Babypause öffentlich wieder das Racket zu schwingen. Die 35-jährige Kerber trat mit ihr in einem Champions-Tiebreak an gegen Anna-Lena Friedsam (29), Weltranglisten-88., und Rainer Schüttler, Teamchef der Damen-Nationalmannschaft. „Was du geleistet hast, die vielen Auf und Abs, wie du nach Verletzungen immer wieder zurückgekommen bist, auch wenn die Leute nicht mehr an dich geglaubt habe, das ist mega“, lobte Kerber, die von Petkovic liebevoll „Angelika“ genannt wird.

Während Kerber ihr Comeback für die Tour plant, vermisst Petkovic zwar den Wettkampf. Das gab sie gestern nach dem Abschieds-Event während ihrer letzten Pressekonferenz zu. Natürlich ärgerte sie auch ihr Fehler zum 9:10-Endstand im Show-Match. Aber das Training, mit allem, was dazu gehört? „Nö.“ Sie muss jetzt keine „taffe Olle“ mehr sein, so bezeichnete sie Profispielerinnen flapsig schon mal. Sie schlafe vor allem jetzt gerne etwas länger.

Arbeit fürs Fernsehen

Zu lange aber auch wieder nicht, denn Petkovic begleitet als Mentorin die größten deutschen Tennis-Talente. Meistens im Training, sie saß jetzt aber mehrfach auch bei Turnieren für Jule Niemeier (in Bad Homburg verletzungsbedingt nicht am Start) mit in der Box. Zudem arbeitet sie regelmäßig als Tennis-Kommentatorin im US-Fernsehen, ist in Produktionen für das ZDF involviert, wie für eine Dokumentation über Fußballerinnen, schreibt an ihrem zweiten Buch. Sie könne einfach nicht ‚nein‘ sagen, sagte Petkovic am Sonntag und schickte ihr strahlendes Lächeln hinterher.

Auch bei den Bad Homburg Open, für viele Spielerinnen eine wichtige Vorbereitung auf das am 2. Juli beginnende Wimbledon-Turnier, bleibt die Darmstädterin im Auftrag eines Sponsors präsent. Als Glücksfee hatte sie bereits bei der Auslosung fungiert und den Tennis-Anhängern im Kurpark auf der Anlage des TC Bad Homburg für den zweiten Turniertag einen Kracher beschert.

Um 18 Uhr trifft die souveräne Weltranglisten-Erste Iga Swiatek auf Tatjana Maria. Während die 22-jährige Polin sich seit Dienstag in Bad Homburg akribisch auf Rasen vorbereitet, wird die 35-jährige Maria direkt aus Italien anreisen. Beim WTA-Rasenturnier in Gaiba bestritt die mit ihrer Familie in Florida lebende zweifache Mutter gestern das Finale gegen die US-Amerikanerin Ashlyn Krueger.