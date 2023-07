„Die Labore haben ganz neue Verfahren“

Von: Mathias Müller

Der Pharmakologe Fritz Sörgel über Doping im Radsport und warum man vorsichtiger mit Verdächtigungen sein muss.

Herr Sörgel, vor 25 Jahren stürzte der Festina-Skandal den Radsport in eine tiefe Krise. Ist die große Doping-Lüge bei Ihnen noch präsent?

Auch wenn ich in Vorträgen hin und wieder darauf komme, das liegt gefühlt schon sehr weit zurück. Aber es war ein massiver Betrug und eine unglaubliche Geschichte, die zu den größten Skandalen sportartübergreifend gehört. Und was auch klar ist: So primitiv und offen wie damals betrogen wurde, das gibt es heute nicht mehr und wird es wohl so schnell auch nicht wieder geben. Dafür sorgt in Deutschland zum Beispiel auch das Anti-Doping-Gesetz.

Wo wir schon beim Thema wären. Wird heute noch gedopt? Der letzte offizielle Tour-Fall war der Italiener Luca Paolini (Kokain) vor acht Jahren.

Zu hundert Prozent kann es natürlich niemand wissen. Wo wir im Vergleich zu früheren Zeiten etwas vorsichtiger sein müssen, ist, dass diese erstaunlichen Leistungssteigerungen geheimnisvollen Substanzen zuzuschreiben sein könnten.

In der Vergangenheit hat man allerdings erst oft im Nachhinein verbotene Substanzen entdeckt.

Absolut. Aber die Labore haben mittlerweile ganz neue Verfahren, um viel schneller Substanzen zu entdecken, die man vorher nicht vermutet hat. Besonders die hochauflösende Massenspektrometrie ist da hervorzuheben.

Jonas Vingegaard hat in diesem Jahr am Tourmalet die bisherige Rekordzeit von Tony Rominger aus dem Jahr 1993 knapp geknackt. Wie erklären Sie sich das?

Die Optimierung bis in die kleinsten Details ist zumindest ein Erklärungsansatz. Ein Radsportteam ist heute hinsichtlich des betreuenden Personals viel professioneller als früher. Und auf medizinischer Ebene wird alles ausgereizt bis hin zu Messchips verschiedener Substanzen im Oberarm.

Wenn die Fahrer früher EPO genommen haben. Wie viel Leistungssteigerung hat das gebracht?

Da sprechen wir von maximal fünf Prozent. Das reicht natürlich aus, um im direkten Duell den nötigen Punch zu setzen, aber an der Maximalleistung hat es nicht so viel verändert.

Zur Person Fritz Sörgel , 73, ist Professor für Pharmakologie und seit 1987 Leiter des Instituts für biomedizinische und pharmazeutische Forschung in Heroldsberg. Sörgel ist Träger des Bundesverdienstkreuz.

Im vergangenen Jahr war die Einnahme von Ketonen das große Thema. Was bringen Sie?

Ketone sorgen dafür, dass Energie bereitgestellt wird, wenn kein Zucker – also Glukose – mehr vorhanden ist. Das klingt jetzt etwas doping-like, aber das können Sie theoretisch auch als Freizeitsportler nehmen. Grundsätzlich gilt bei all diesen Dingen: belastbare wissenschaftliche Studien zur leistungssteigernden Wirkungsweise gibt es nicht.

Topfahrer Nairo Quintana wurde 2022 wegen Tramadol-Konsum disqualifiziert. Was hat es damit auf sich?

Das ist ein Schmerzmittel, das über das Gehirn wirkt und eine euphorisierende Wirkung hat. Interessanterweise ist es schon seit den 90ern auf dem Markt, aber lange hat sich keiner dafür interessiert. Aber ab 2024 hat es die Welt Anti-Dopingagentur WADA auf die Verbotsliste gesetzt.

Aus Ihnen spricht viel Optimismus, dass die Tour ziemlich sauber ist. Ich halte eine WADA-Statistik entgegen: 1522 Dopingfälle im Radsport zwischen 2013 und 2020.

Man müsste sich die Fälle genauer anschauen. Aber ich vermute, dass sind mehrheitlich – entschuldigen Sie die Ausdrucksweise – arme Schweine, die in den Radsportniederungen darum kämpfen, Geld zu verdienen. Wirklich spektakuläre Fälle waren nicht dabei. Der letzte Aufreger war Chris Froome bei der Vuelta 2017. Er hatte hohe Werte des Asthmamittel Salbutamol, wurde aber letztlich freigesprochen. Allerdings nur, weil die Grenzwerte rückwirkend erhöht wurden.

Lance Armstrong und Bjarne Riis waren ziemlich spektakuläre Fälle. Beide sind in diesem Jahr Experten einer dänischen Boulevard-Zeitung. Überrascht Sie das?

Nein. Sie haben das System damals verstanden oder sogar angeführt und haben so viel Wissen, dass sie interessante Gesprächspartner sind. Persönlich finde ich es natürlich nicht gut.

Jan Ullrich bei der ARD – ist das für Sie denkbar?

Klar, halte ich nicht für unmöglich. Die zweite Chance ist ja eine Grundidee unserer Gesellschaft. Wir fragen heute auch Uli Hoeneß nach gesellschaftspolitischen Dingen. Selbst Boris Becker darf wieder im TV auftreten.

