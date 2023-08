Die Hertha blutet aus

Duell mit Tradition: Toni Leistner (Hertha, rechts) und Robert Glatzel wollen beide den Ball.

Selbst das 0:3 beim Hamburger SV empfindet der Berliner Trainer Pal Dardai nicht als Blamage. Es ist das aktuelle Leistungsniveau des abgestiegenen Hauptstadtklubs.

Wer eindrucksvoll vor Augen geführt bekommen wollte, wie effizient die Geldverbrennungsmaschine Hertha BSC sich selbst zerstört hat, konnte das am Samstagabend im Hamburger Volksparkstadion tun. Da zerlegte der einheimische Hamburger SV die Berliner nach Waidmannsart und schickte den Hauptstadtklub fein filetiert auf die Rückreise. Das 3:0 (2:0) geriet dabei noch rücksichtsvoll, es hätte gut und gerne auch ein halbes Dutzend werden können. „Es war“, gab Hertha-Trainer Pal Dardai sofort zu, „ein Klassenunterschied“.

So tief sind sie in Berlin Charlottenburg also inzwischen gesunken, dass der tapfere Chefcoach nach drei Spielen mit drei Niederlagen ohne eigenes Tor feststellen muss, dass ein verzwergter Gegner, der gerade sein sechstes Jahr in der zweiten Liga erlebt, eine ganze Klasse besser performt. Wobei Dardai in der Tat völlig richtig lag: Das, was der HSV gegen bedauernswert chancenlose Herthaner anstellte, „war Bundesliganiveau“.

Die nüchterne Realität schob der Ungar in der ihn eigenen, unverblümten Ausdrucksweise nach: „Gegen so einen Gegner 3:0 zu verlieren, ist keine Blamage.“ Es ist, aus Berliner Sicht bedauerlicherweise, genau das, was die Kader beide Klubs derzeit hergeben. Hier eine über die Zweitligajahre und viele Enttäuschungen hinweg zusammengewachsene und in den Prozessen routinierte Hamburger Mannschaft, dort eine eilig zusammengekehrte Hertha-Truppe. In der, nur ein Beispiel, Smail Prevljak für Haris Tabakovic als Mittelstürmer eingewechselt wird und man sich jeweils fragt: Wie kann Chancenlosigkeit offenkundiger aussehen, als in Zweikämpfen dieser beiden gegen eine HSV-Abwehr, die in der jüngeren Vergangenheit nicht durch großartige Zuverlässigkeit aufgefallen gewesen ist.

So kommt es nun, dass der HSV noch ohne Niederlage oben steht in der Tabelle und die Hertha ohne Punkt unten. „Wir finden schneller zusammen, als ich das gedacht hatte“, stellte Trainer Tim Walter freudig fest. Angeführt von Robert Glatzel mit nun schon vier Toren und drei Assists, was zusammengerechnet genau vier Tore und drei Assists mehr sind, als die Hertha in dreimal 90 Minuten plus Nachspielzeit zusammenklabautert hat. Die frischen Millionen, die Investor Klaus-Michael Kühne in den HSV diesen Sommer noch einmal gepumpt hat, wurden unter anderem mit der Vertragsverlängerung von Glatzel bis 2027 jedenfalls sinnvoll genutzt (was beim HSV keineswegs Tradition hat). Und das vielkritisierte Spielsystem von Tim Walter, der Pässe stets flach gespielt haben möchte und seinem Torwart Daniel Heuer Fernandes das Aufbauspiel an der Mittellinie erlaubt, war genau das richtige, um die Hertha hemmungslos zu überfordern.

Leistner hängt Nase schief

„Die zweite Liga“, stöhnte Dardai, „ist eine ganz andere Welt. Da gibt es eine ganz andere Robustheit.“ Der Trainer brauchte sich zum Beweis seiner richtigen These nur den eigenen Sohn Marton Dardai und Abwehrmann Toni Leistner näher anzuschauen. Dardai junior hatte nach einem brachialen Zusammenstoß im Mittelfeld mit einer Wadenprellung aufgeben und humpelte mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Feld. Leistner ging aus einem Luftduell mit dem Hamburger Laszlo Benes gesundheitlich als Verlierer hervor, wurde auf dem Platz noch mit drei Stichen an einer klaffenden Wunde der völlig in Schieflage geratene Nase genäht – und spielte heldenhaft dennoch weiter.

Ehe die Nase gerichtet wurde, gab der als Mentalitätsspieler verpflichtete Verteidiger sogar noch Interviews: „Zum Glück bin ich schon verheiratet und nicht auf der Suche. Ich war schon vorher nicht der Hübscheste.“ Das ist genau die Einstellung zum Beruf, die Pal Dardai bei seinen Männern sehen will. Der gute Mann ist in dem brutal abgewirtschafteten Klub mit diesem schmalbrüstigen Kader nicht zu beneiden. Die Verkaufskandidaten Suat Serdar, Dodi Lukebakio und Marc Oliver Kempf fehlten in Hamburg schon. Die Hertha blutet weiter aus.