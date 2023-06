Die Angst als Begleiter

Von: Jörg Hanau

Teilen

Unbeschwert wird die Tour de France in diesem Jahr sicher nicht. © AFP

Der Tod des 26 Jahre alten Schweizers Gino Mäder bei der Tour de Suisse fährt nun in den Köpfen bei der Frankreich-Rundfahrt mit – es ist höchste Zeit, dass sich etwas ändert.

In den kommenden drei Wochen hetzen die besten Radfahrer der Welt wieder über spanische und französische Landstraßen. Ein wildes Spektakel auf zwei Rädern. Die 110. Tour de France, dieses französische Monument, ist längst zum Event hochgejazzt. Noch mehr Action, noch mehr Nervenkitzel. Koste es, was es wolle. Die Fans wollen schließlich unterhalten sein - und die Organisatoren der mächtigen Amaury Sport Organisation (ASO) lassen nichts aus, um den Wünschen zu entsprechen. Dazu gehören schöne Bilder von herrlichen Landschaften, steile Rampen in den Pyrenäen und Alpen. Garniert mit epischen Zeitfahren. Wie aus einem Hochglanzprospekt. Aber es gibt auch die hässliche Fratze eines Hochrisikosports: enge Gassen, steile Abfahrten, nicht immer griffiger Asphalt unter den Pneus. Die Gefahr lauert überall - und sie lutscht den Radprofis am Hinterrad.

Damit wir uns nicht falsch verstehen, das alles ist nicht neu. Der professionelle Radsport war für seine Protagonisten schon immer ein gefährlicher Job. Bilder von Massencrashs oder Stürzen in engen Serpentinen oder steilen Abfahrten sind (leider) längst Alltag: Prellungen, Abschürfungen, ja, selbst Brüche werden dabei zwangsläufig in Kauf genommen. Auch von den Berufsradfahrern selbst, die ihre Brötchen damit verdienen, schnell Rad zu fahren. Denn: Sie haben gar keine andere Wahl.

Das ist heute nicht anders als vor 20 Jahren, als Rolf Aldag in Pepe Danquarts Tour-de-France-Epos „Höllentour“ über Sinn und Unsinn halsbrecherischer Abfahrten philosophierte: „Ist es vielleicht schlau, mit 95km/h‚ den Berg runter zu fahren - auf 21 Millimeter breiten Reifen, mit einer klassischen Seilzugbremse?“ Eine zugegeben rhetorische Frage des ehemaligen Radprofis mit Dopingvergangenheit und heutigen Sportlichen Leiters im deutschen World-Tour-Team Bora-Hansgrohe, denn „dann musste für Dich sagen: Ist nicht wirklich schlau!“

Mäders Tod in den Köpfen

In den meisten Fällen ist alles gut gegangen. Vor dieser Tortour durch Frankreich ist aber alles anders. Der Tod des 26 Jahre alten Schweizers Gino Mäder bei der Tour de Suisse fährt in den Köpfen mit. Gerade die noch nicht so erfahrenen Profis, meint zumindest Ex-Profi und zweimaliger Tour-Etappensieger Jens Voigt, treibt Mäders Tod um. „Für viele junge Fahrer ist es jetzt das erste Mal, dass sie das erleben. Das ist natürlich ein großer Schock. Sie erkennen bei allem Spaß an der Sache: Ein Sturz kann äußerst fatale Folgen haben“, sagt Voigt: „Da haben bestimmt einige lange daran zu knabbern.“

Für den eloquenten Mecklenburger liegt die Schuld bei den Veranstaltern, die teilweise unverantwortlich handelten: „Da gehört ein paar Leuten der Arsch versohlt, dass sie das seit Jahren abgenickt haben.“

Hätte der Todessturz von Mäder also verhindert werden können? Haben die Macher der Tour de Suisse fahrlässig gehandelt, als sie die Ziellinie in La Punt so kurz nach der rasanten Abfahrt zogen? Darüber wird vor dem größten Radrennen der Welt heftig diskutiert und gestritten. Fakt ist, bereits acht Mal hatte eine Tour-de-Suisse-Etappe mit demselben Finale in La Punt geendet. Ohne Unfälle.

Glück? Zufall? Diese Erkenntnis taugt jedenfalls nicht als Freibrief für den Veranstalter. Der Sicherheit der Fahrer darf nicht erst seit dem tragischen Unglück im Engadin mehr Beachtung geschenkt werden. Eine Gedenkminute reicht nicht. Veranstalter, Teams und Rennfahrer gehören schnellstmöglich an einen Tisch. Das ist keine neue Forderung, aber überfällig.

Sicherheitszonen oder Fangzäune wären ein erster denkbarer Schritt, der logistische Aufwand bei der größten Freiluftveranstaltung der Welt aber vermutlich viel zu groß. Und dann wäre dann noch die Eigenverantwortlichkeit der Fahrer. Sie geben selbst das Tempo vor. Auch das gehört zu den Wahrheiten eines Sports, der zu den gefährlichsten der Welt zählt.

Und so werden die Profis ab Samstag wieder dem Gelben Trikot hinterherjagen. Sie werden hektisch durch enge Gassen rasen und gestresst steile Pässe hinunterbrettern. Immer am Anschlag. Alles wie gehabt. Volles Risiko. Den Traum eines Etappensiegs bei der Tour de France vor Augen, von dem es heißt, er mache einen Radprofi unsterblich. Das gilt für die Geschichtsbücher. Nicht aber fürs Leben.