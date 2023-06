DFB-Team verliert gegen Kolumbien: Ein peinlicher Auftritt

Von: Jan Christian Müller

Teilen

Da schlägt der Ball ein: Luis Diaz (Mitte) köpft zum 1:0 für Kolumbien ein, Marc-André ter Stegen hat das Nachsehen. © dpa

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft unterliegt Kolumbien 0:2. Die Diskussionen um Bundestrainer Hansi Flick dürften zunehmen.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht ohne Erfolgserlebnis in die Sommerpause, das allseits Erleichterung hätte verschaffen können. Gegen Kolumbien gab es vor 50.400 Zuschauern in der Schalker Arena nach teils irrlichternder Vorstellung ein 0:2 (0:0) – und zum Ende hin noch unansehnliche Frustfouls, die man in dieser niveaulosen Form von einem DFB-Team bislang nie gewohnt war. Bundestrainer Hansi Flick dürfte also weiterhin wenig geruhsam in den Schlaf finden, ehe es im September in Wolfsburg und Dortmund mit pikanten Testspielen gegen Japan und Frankreich weitergeht. Bis dahin dürfte eine Debatte um Flicks Position sich nicht vermeiden lassen.

Für ein wenig mediale Unruhe sorgte am Morgen vor dem Spiel die mit Beweisbildern unterlegte „Bild“-Berichterstattung, wonach am Vorabend bald nach dem Eintreffen der Mannschaft im Hotel der Essener Frisör Mustafa Mostafa die Haare einiger Spieler getrimmt hatte. Der Barbier war mit Assistenten erschienen, offenbar gab es allerhand Arbeit für den guten Mann, der schon bei der WM im DFB-Camp am Nordende von Katar erschienen war. Also: Kein Grund zu großartiger Aufregung, die Spieler hängen ohnehin in der Vorbereitung auf Spiele stundenlang auf ihren Zimmern ab. Ob sie dort Playstation spielen oder ihre Frisuren auf Vordermann bringen lassen – geschenkt. Was den Haarstyle anging, ist Deutschlands Vorzeige-Fußballmannschaft jedenfalls voll auf der Höhe der Zeit.

Sportlich ist sie es nicht mehr. Das wurde auch gegen Kolumbien sichtbar. Bundestrainer Hansi Flick probierte mal wieder eine neue Abwehrformation, die 22. im 25. Spiel unter seiner Führung. Diesmal gab der gelernte Mittelfeldmann Emre Can den zentralen Verteidiger in der Dreierkette, eingerahmt von Antonio Rüdiger und Malick Thiaw.

Das Publikum in der nicht ausverkauften Arena war dem deutschen Team hörbar positiv eingestellt. Über fehlende Unterstützung durften sich Flicks Männer keinesfalls beschweren. Aber die Kolumbianer, im Angriff mit dem Frankfurter Rafael Borré und Luis Diaz vom FC Liverpool in der Startelf, gingen mutig zur Sache. Was zur Folge hatte, dass die Verunsicherung den Gastgebern wiederholt anzumerken war. Stabil sah das wieder nicht aus, vor allem nicht in der 28. Minute, als Rüdiger ein Pass misslang, in dessen Folge Thiaw Kopf und Kragen riskieren musste, um gegen den durchgebrochenen Diaz zu klären.

Zwischendurch hatten ein Flitzer und eine Flitzerin in T-Shirts mit dem Aufdruck „Stoppt den fossilen Wahnsinn“ Kurs auf die deutschen Torpfosten genommen, beide ausgerüstet mit Kabelbindern. Sie konnten von Ordnungspersonal unter einigen Mühen konsequenter gestellt werden, als dass der deutschen Defensive bisweilen gegen die frechen Südamerikaner gelang. Immer wieder gerieten die Räume im deutschen Mittelfeld zu voluminös. Flick hatte dort auf der Doppelsechs Leon Goretzka und Jamal Musiala aufgeboten, davor mit der Kapitänsbinde den selten sichtbaren Ilkay Gündogan, derweil der vom Coiffeur Mustafa Mostafa besonders kurz geschorene Joshua Kimmich einen Platz auf der Bank angewiesen bekam.

Zur Pause gab es vom dann doch ein wenig ernüchterten Publikum einige Pfiffe. Dafür war das deutsche Spiel zu ungenau und verzagt geraten, allzu vielen Pässen fehlte Härte und Präzision. Erst in der letzten Minute der ersten Hälfte wurde es mal wirklich kritisch vorm Gäste-Tor, nachdem Mittelstürmer Kai Havertz geschickt an Musiala durchgesteckt hatte. Aber da zeigte sich Kolumbiens Keeper Camilo Vargas auf der Höhe des Geschehens.

Zur zweiten Halbzeit kam Benjamin Henrichs für Marius Wolf, wohl, um rechts gegen den wendigen Diaz mehr Stabilität ins Spiel zu bekommen. Es ruckelte und zuckelte aber weiter in den Bemühungen der DFB-Elf, und wenn mal ein Angriff hoffnungsvoll in Gang gesetzt wurde, lief er Gefahr, im Nirgendwo zu versanden. Das 0:1 kam dann wenig überraschend. Can hatte einen Zweikampf gegen Borré verloren, Robin Gosens konnte Juan Cuadrado nicht am Flanken hindern und der überragende Diaz köpfte sensationell und unhaltbar für Andé ter Stegen ein (54.). Deutschland war nun eine Zeit lang völlig von der Rolle, fast wäre Kolumbien bald darauf ein weiterer Treffer gelungen. Die Leute pfiffen vernehmlich, aber sie klatschten auch, wenn mal etwas gelang. Die Räume wurden groß und größer.

Niclas Füllkrug kam bald für Can, der zuvor schon ins Mittelfeld vorgerückt war. Die Dreierkette war also wieder aufgehoben worden. Sie sollte besser für alle Zeiten in der Mottenkiste verstaut bleiben. Füllkrug seinerseits hätte sich über eine Rote Karte nicht beschweren dürfen, als er Daniel Munoz von hinten fällte. Es gab nur Gelb. Wenn Füllkrug damit ein Zeichen setzen wollte, lag er daneben. Auch Henrichs war kurz darauf nach einem schweren Foul mit Gelb gut bedient.

Ein Handspiel des gerade eingewechselten Kimmich produzierte zum schlechten Ende den Strafstoß, den Cuadrado sicher zum 2:0 verwandelte (82.).

Was für ein umfangreich peinlicher Auftritt des DFB-Teams.