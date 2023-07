Deutsche Leichtathletik: Zur Weltspitze fehlt ein Stück

Deutsche Meisterschaften

Von Timur Tinç

Bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Kassel wird klar, warum es bei der WM in Budapest bis auf wenige Ausnahmen nur geringe Hoffnungen auf Medaillen gibt

Begleitet von zwei Securitys muss sich Gina Lückenkemper am Samstagabend einen Weg durch die wartenden jungen Fans im Kasseler Auestadion bahnen. „Ich muss zur Dopingkontrolle“, erklärt die frischgebackene deutsche Meisterin über 100 Meter den Jugendlichen entschuldigend und verschwindet in den Katakomben. Die Vorzeigefrau der deutschen Leichtathletik ist gefragt wie eh und je und hat abgeliefert. 11,03 Sekunden hat die Athletin des SCC Berlin gebraucht, um sich ihren vierten nationalen Titel vor der gerade einmal 17-jährigen Magdeburgerin Chelsea Kadiri (10,33) über die kurze Sprintdistanz zu sichern. „Ich wäre gerne ein bisschen schneller gerannt“, sagte die 26-Jährige und fügte lachend hinzu: „Es wäre schön gewesen, wenn wir einen Meter Rückenwind gehabt hätten – dann wäre da noch was anderes gegangen.“

Die Elf-Sekunden-Marke und ihre persönliche Bestzeit (10,95 Sekunden) will sie allerspätestens bei der Leichtathletik-WM in Budapest (19. bis 27. August) knacken. Bis dahin sind noch fast sechs Wochen Zeit. „Ich spüre, dass da was ordentliches in der Pipeline ist“, sagt Lückenkemper. Ein Platz im 100-Meter-WM-Finale ist ihr klares Ziel. Mit der Medaillenvergabe wird die Staffel-Europameisterin dort aber aller Wahrscheinlichkeit nichts zu tun haben. Dafür müsste die Frau aus Hamm, die in Clermont im US-Bundesstaat Florida trainiert, über sich hinauswachsen. Shericka Jackson ist am Freitag bei den nationalen Titelkämpfen in Jamaika 10,65 Sekunden gerannt, die fünftschnellste Zeit jemals. Die US-Amerikanerin Sha’Carri Richardson hat einen Tag davor 10,71 Sekunden auf die Tartanbahn gebracht. 18 weitere Frauen sind bereits unter elf Sekunden geblieben.

„Ich wünsche mir, dass wir besser abschneiden als in Eugene“, sagte Jürgen Kessing, der Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes (DLV). Bei der wegen Corona verschobenen WM in den USA im vergangenen Jahr holte die deutsche 4x100-Meter-Staffel der Frauen Bronze, Malaika Mihambo Gold im Weitsprung. Vergangenes Jahr konzentrierten sich viele Athletinnen und Athleten auf die Europameisterschaft in München, wo der DLV mit sieben Gold-, sieben Silber-, und zwei Bronzemedaillen fantastisch abschnitt. „Wir haben einige Eisen im Feuer, die dann brennen werden“, gibt sich Kessing für die WM optimistisch.

Beim Blick auf die Leistungen bei den nationalen Titelkämpfen vor 13 000 Zuschauerinnen und Zuschauern lässt sich jedoch erahnen, dass es in Budapest nur eine Handvoll von Kandidatinnen und Kandidaten für Medaillen gibt. Die Weltelite ist ein ganzes Stück weit weg. Neben Lückenkemper war Speerwerfer Julian Weber (USC Mainz) der einzige, der mit seinem Wurf auf 88,72 für ein echtes Highlight sorgte und sich wieder auf Platz zwei der Weltrangliste setzte.

Diskuswerferin Kristin Pudenz (SC Potsdam) zeigte mit 65,98 Meter, dass sie international vorne mitmischen kann. Für eine Medaille muss sie aber etwas draufpacken. Bleiben noch die Zehnkämpfer Leo Neugebauer, der vor einem Monat den deutschen Rekord von Jürgen Hingsen mit 8836 Punkten knackte. Sowie Niklas Kaul (USC Mainz), Weltmeister von Doha und amtierender Europameister. Die Weitspringerinnen um die formschwache Mihambo (6,66 Meter vor ihrem Wettkampf am Sonntag, bei Redaktionsschluss noch nicht beendet) und Mikaelle Assani mit 6,91 Meter müssen an die sieben Meter springen, um sich Hoffnungen auf Edelmetall zu machen.

Ob 5000-Meter-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen – von deren kurzfristiger Absage sich der DLV überrascht zeigte – oder der Speerwurfweltmeister von 2017, Johannes Vetter, rechtzeitig fit werden, ist ungewiss. Und selbst wenn, werden sechs Wochen wohl kaum reichen.

Die deutsche Leichtathletik schwächelt und hat in dieser Woche einen Dämpfer aus der Bundespolitik erhalten. Die geplanten Kürzungen für den Spitzensport von rund 303 auf 276 Millionen Euro im Haushalt 2024 – im Olympiajahr – nannte DLV-Sportdirektor Jörg Bügner „einen herben Rückschlag“. Trainerinnen und Trainer würden seit 2015 auf Gehaltserhöhungen warten. „Ich muss ihnen nicht sagen, wie weh das tut, gar nicht berücksichtigt zu werden und im gleichen Zuge auch noch über Monate hinweg die Tarifanpassungen innerhalb Deutschlands zu erleben – und wir werden nicht berücksichtigt“, sagte Bügner. Von möglichen Stelleneinsparungen wollte der DLV-Sportdirektor noch nicht sprechen. Über Maßnahmen werde erst geredet, wenn konkrete Zahlen auf dem Tisch liegen. Noch hoffen sie beim Leichathletikverband, die Politik von ihren Plänen abhalten zu können. Ob das gelingt, ist ungewiss.

Gewiss war den jungen Leichathletik-Fans in Kassel am Sonntag hingegen die Aufmerksamkeit von Gina Lückenkemper. Nachdem sie am Samstag nicht dazu gekommen war, Autogramme zu schreiben, nahm sie sich tags drauf ganz viel Zeit, um die Fans glücklich zu machen.