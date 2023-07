„Der Prozess des DOSB ist einen Versuch wert“

Von: Timur Tinç

Der Olympiapark in München war vergangenes Jahr Ausrichter der European Championships. imago images © Imago

Johannes Herber, Geschäftsführer von Athleten Deutschland über eine mögliche deutsche Olympiabewerbung und was dem Verein und den Sportlerinnen und Sportlern wichtig ist.

Herr Herber, der DOSB will in den kommenden Monaten die deutsche Bevölkerung von Olympischen Spielen in Deutschland überzeugen. Kann das gelingen?

Natürlich gibt es einen Teil der Bevölkerung, der einer Bewerbung skeptisch gegenübersteht. Aber wenn man mit den Skeptikern ins Gespräch geht, so wie es der DOSB vorhat, und darstellen kann, dass Olympische Spiele auch ohne Gigantismus und Geldverschwendung stattfinden können, können Sorgen und Vorurteile ausgeräumt werden.

Was macht Sie da optimistisch?

Es stehen Events an, die möglicherweise Lust machen können, etwa die Fußball-Europameisterschaft 2024 im eigenen Land oder die Olympischen Spiele in Paris kurz danach, die ein Momentum entfachen könnten. Die Vorzeichen stehen gar nicht so schlecht. Der Prozess des DOSB mit der Absicht, die Bürgerinnen und Bürger früh einzubinden, ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Wie die Chancen sind, international zu überzeugen, lässt sich natürlich schwer vorhersehen.

Sie sind als Athleten Deutschland in Vorgesprächen mit dem DOSB dabei gewesen. Wie liefen diese?

Eine Vertreterin, die auch unserem Präsidium angehört, ist Mitglied im Lenkungskreis der Olympiabewerbung. Sie verfolgt, wie das aktuelle Konzept umgesetzt wird und kann sich mit eigenen Vorschlägen einbringen. Athletinnen und Athleten sind als Multiplikatoren eingebunden, und es gab einen größeren Call mit Athletinnen und Athleten, um ihre Wünsche und Bedürfnisse abzufragen.

Was ist ihnen wichtig?

Die Gespräche mit unseren Mitgliedern zeigen, dass ihnen die großen Linien wichtig sind: soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit. Auf der Mikroebene sind es eine gute Logistik vor Ort, kurze Wege zu den Wettkampfstätten und ein olympisches Dorf, das dazu beiträgt, den besonderen Geist der Spiele zu transportieren.

China, Großbritannien, Brasilien und Japan haben bei den Sommerspielen im eigenen Land mehr Goldmedaillen geholt als zuvor. Welche Kraft können Spiele für den sportlichen Nachwuchs entfalten?

Bei den Gastgeberländern hat man schon im Vorhinein besondere Anstrengungen in der Nachwuchsarbeit gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass eine erfolgreiche Olympiabewerbung einen Schub geben kann. Gerade im Nachwuchs würde das allerdings Weichenstellungen bedeuten, die eine lange Vorlaufzeit haben. Es fehlen aktuell flächendeckend gut ausgebildete Trainerinnen und Trainer im Jugendbereich. Es fehlt das Berufsbild, der Job ist schlecht bezahlt, und es ist schwierig, Leute dafür zu begeistern. Ob man das schnell gelöst bekommt nur weil Olympische Spiele ins Land kommen, ist fraglich, aber es wäre essenziell.

In dem Zuge ist die Politik gefragt, mehr Geld zu investieren.

Es läuft aktuell ein Spitzensportreformprozess, der auch diese Herausforderungen thematisiert. Weniges davon wird von heute auf morgen passieren, aber in den kommenden zwei, drei Jahren werden bedeutende Grundlagen für die Zukunft gelegt. Natürlich ist es dann auch wichtig, dass die nötigen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit die Strukturreformen greifen können. Zum Beispiel, um Trainerinnen und Trainer besser zu bezahlen und die Athletinnen und Athleten materiell und sozial abzusichern.

Müssen Sie da noch dicke Bretter bohren oder ist der Bereitschaft der Politik für Veränderungen da?



Ich nehme eine große Offenheit für Veränderungen wahr. In den letzten Jahren ist bedeutend mehr Geld in den Spitzensporthaushalt geflossen. Es gab 2016 schon eine Leistungssportreform. Aktuell schaut man, wie effektiv und effizient diese Mittel eingesetzt worden sind. Aber allein aufgrund der Inflation müssen die finanziellen Mittel erhöht werden, um die Absicherung der Sportlerinnen und Sportler zu gewährleisten und für optimale Rahmenbedingungen zu sorgen. .

Was muss aus Ihrer Sicht passieren, dass Deutschland mit einer Olympiabewerbung erfolgreich sein kann?

Eine Bewerbung kann nur erfolgreich sein, wenn eine Mehrheit der Gesellschaft sie unterstützt. Auch für die Athletinnen und Athleten ist dieser Rückhalt wichtig. Sie würden sich unglaublich über eine erfolgreiche Bewerbung freuen, weil Olympische Spiele im eigenen Land etwas ganz Besonderes und Einmaliges sind. Uns ist allerdings wichtig, dass nicht auf Kosten einer Bewerbung elementare Dinge wie eine konsequente Umsetzung der Spitzensportreform oder Maßnahmen zur Integrität des Sports sowie der Schutz von Athleten vernachlässigt werden.

Der DOSB hat versprochen, dass das nicht passieren wird. Glauben Sie das?

Die Message ist angekommen. Ich habe keinen Grund zur Annahme, dass der DOSB sein Wort nicht hält.

Johannes Herber – Geschäftsführer Athleten Deutschland © Philipp Dümke/Athleten Deutschland