Der FSV Frankfurt etabliert sich vorne

Von: Stefan Fritschi

Die Bornheimer siegen 3:2 in Balingen und haben nun sieben Punkten nach drei Spielen in der Regionalliga Südwest.

Die Anstrengungen des Saisonstarts mit vier Pflichtspielen binnen zwölf Tagen haben bei Trainer Tim Görner Spuren hinterlassen. Eine Erkältung hat er sich eingefangen, aber der 27-Jährige kann gut damit umgehen, zumal die Bilanz positiv ist, das beinhaltet auch das knappe Ausscheiden im DFB-Pokal gegen den Rostocker Zweitligisten. „Sieben Punkte – das ist sehr ordentlich“, sagte Görner nach dem 3:2 (2:0) bei der TSG Balingen. Die Basis, sich im ersten Drittel der Fußball-Regionalliga Südwest zu etablieren, ist geschaffen.

Es war eine emotionale Angelegenheit am Rande der Schwäbischen Alb. „Zur Pause hätten wir deutlich höher führen müssen. Und nach der 3:1-Führung haben wir es verpasst, den Deckel draufzumachen“, betonte Görner. Mit schnellem Spiel in die Spitze hatten die Bornheimer die Balinger in der Anfangsphase gleich zweimal überrumpelt, Oluwabori Falaye (10.) und Jihad Boutakhrit (13.) waren die Nutznießer. Dann aber, bemängelte Görner, führten drei Überzahlsituationen nicht zum Erfolg. Und nach dem dritten Treffer, erzielt von Tim Weißmann (68.), verpasste Youngster Maxim Emmerling die große Gelegenheit zum 1:4.

Nach den Anschlusstreffern von Matthias Schmitz (50.) und Moritz Kuhn (78.) fehlte nicht viel zum Ausgleich. Dank Torwart Justin Ospelt, zweimal Aluminium fiel er aber nicht. Wegen Schmerzen an der Leiste nach einem Sprint musste Görner Lucas Hermes schon nach 23 Minuten vom Feld nehmen. Hoffnung hat der Coach, dass Lukas Hupfauf und Felix Metzler womöglich schon am Samstag (14 Uhr) gegen den VfB Stuttgart II zurück sind.