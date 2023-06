Der Friedenspakt der zerstrittenen Golf-Touren

Von: Jakob Böllhoff

Teilen

Üben macht den Sieger: auch auf der LIV Golf-Tour. © AFP

Viele Sportfans auf der Welt sind bereit, die Quelle der Zuwendungen zu vergessen, wenn es ihrer Sache dient. Funktionäre sowieso. Nicht nur Saudi-Arabien macht sich das zunehmend zunutze. Ein Kommentar.

Erst einmal die Fakten: Die etablierten Turnierserien des Weltgolfs – PGA Tour und DP World Tour – haben ihren Streit mit der LIV-Tour beigelegt. Die war erst 2022 gegründet worden, finanziert mit astronomischen Summen eines Staatsfonds Saudi Arabiens, was eine Spaltung des Profigolfs zur Folge hatte. Mehrere Weltklassespieler folgten dem Ruf leicht verdienter Millionen, darunter Superstars wie Dustin Johnson und Brooks Koepka.

Seitdem herrschte Feindschaft, vor allem zwischen PGA und den Rebellen von LIV. Doch damit ist es vorbei, nun wird gemeinsame Sache gemacht. „Das ist eine bahnbrechende Vereinbarung zur weltweiten Vereinheitlichung des Golfspiels“, hieß es dieser Tage in einer Mitteilung.

Oberflächlich betrachtet, also geschäftlich, ist es eine Win-Win-Situation. PGA und DP World Tour sind einen finanziell übermächtigen Konkurrenten los, profitieren im Gegenteil nun selbst vom Öl-Geld. Und für LIV-Turniere hat sich sowieso fast niemand interessiert, Saudi-Arabien wurde nur als Störenfried in der Golfwelt betrachtet. Dabei will es doch nur mitspielen, in Ruhe seine Gelder einfließen lasse. Durch die Verschmelzung der Touren gelingt genau dies.

Kunst des Sportwashings

Der Einfluss Saudi-Arabiens im Sport steigt damit immer weiter. Der alte Trick: Das Image reinwaschen über scheinbar unpolitische Aktivitäten. Bei Saudi Arabien sollen die Leute an Newcastle United denken, den englischen Fußballklub, der seit 2021 einem saudischen Staatsfonds gehört und nächstes Jahr in der Champions League mitspielt. Sie sollen an großartige Sportveranstaltungen denken, die am Persischen Golf stattfinden, Formel-1-Rennen, Boxkämpfe. An tolle, traditionelle Golfturniere sollen die Leute denken, an Fußballstars, die für Ittihad FC spielen und für al-Nassr, und ganz bald sollen sie auch an die WM 2030 denken, für welche Saudi-Arabien sich beworben hat, mit guten Erfolgsaussichten.

Was natürlich wesentlich angenehmer ist, als an massenhafte Hinrichtungen zu denken, die Saudi-Arabien zu verantworten hat, an zerstückelte Journalisten oder an den entsetzlichen Krieg im Jemen.

Viele Sportfans auf der Welt sind bereit, die Quelle der Zuwendungen zu vergessen, wenn es ihrer Sache dient. Funktionäre sowieso. Nicht nur Saudi-Arabien macht sich das zunehmend zunutze. Dröhnende Befürchtung: Erst der Anfang ist gemacht.