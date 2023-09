Dem Basketball Flügel verleihen

Von: Timur Tinç

Teilen

Rauschender Empfang für die Basketballer. © dpa

Deutsche WM-Helden in Frankfurt von 1500 Fans empfangen / Verband plant große Schul-AG-Aktion und kritisiert das Fördersystem

Weltmeister, Weltmeister, Weltmeister“, rufen rund 1500 Basketballfans in Frankfurt. Sie stehen am Dienstagvormittag unweit der Messe beim Hauptsponsor der deutschen Basketball-Nationalmannschaft und feiern ihre WM-Helden, die nach und nach auf die Bühne gerufen werden. Zum krönenden Abschluss kommt natürlich Kapitän Dennis Schröder durch eine Rauchfontäne hindurch und reckt den WM-Pokal in die Höhe. „MVP, MVP, MVP“, schallt es dem besten Spieler der Weltmeisterschaft entgegen.

Später steht Schröder lässig mit dem Pokal in der rechten Hand vor zahlreichen Mikrofonen: „Ich habe es immer noch nicht realisiert“, sagt der Kapitän. Schröder war es jedoch, der von Anfang an den Erfolg geglaubt hat. Bundestrainer Gordon Herbert hat vor Turnierstart die Spieler in vier Gruppen aufgeteilt und gefragt, was sie erreichen wollen. „Alle haben gesagt, sie wollen eine Medaille. „Ich war derjenige, der gesagt hat: Ich will Gold. Die Leute haben von Spiel zu Spiel immer mehr dran geglaubt“, sagt Schröder. Es ist echt krass, das wir das erleben dürfen. Wir haben sehr hart dafür gearbeitet.“

Finanziell hat der Deutsche Basketball-Bund (DBB) von dem Erfolg nichts. Es gab vom Weltverband Fiba nur ein Antrittsgeld von 50 000 US-Dollar und noch einmal 100 000 für das Erreichen der Runde der letzten 16. Eine Titelprämie gibt es nicht, berichtet DBB-Präsident Ingo Weiß. „Der Verband kriegt dadurch auch nicht mehr Förderung, weil diese im Vierjahreszyklus ist.“

Vor drei Jahren ist dem Basketballverband vom Potenzialanalysesystem (Potas) bescheinigt worden, in naher Zukunft keine Medaillenchancen zu haben. Es folgten die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2021. Die EM-Bronzemedaille 2022. Und 2023 die Krönung mit WM-Gold. „Das ist die Antwort darauf, wie gut dieses Potenzialanalysesystem funktioniert“, sagt Weiß. Nämlich gar nicht. Gerade mit den Jugendnationalteams konnten zuletzt weniger Lehrgänge gemacht und keine Trainerinnen und Trainer eingestellt werden.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat reagiert: „Potas wird bereits überarbeitet, weil sich an vielen Stellen Verbesserungsbedarf gezeigt hat“, teilte der DOSB mit. DOSB-Präsident Thorsten Weikert, der am Dienstag wie Sportministerin Nancy Faeser (SPD) in Frankfurt war, sagte mit Blick auf die Olympischen Spiele im kommenden Jahr: „Wir haben ja bald Paris. Und da will ich euch wieder hier sehen.“

Schröder ist überzeugt, dass das Team für die nächsten Jahren so zusammenbleiben wird und damit auch in Paris: „Wir haben alle in der Kabine ein Commitment abgegeben“, sagte er. Der Braunschweiger hofft, dass jetzt mehr Kinder und Jugendliche anfangen, Basketball zu spielen.

Der DBB hat zusammen mit der Basketball-Bundesliga (BBL) schon ein neues Programm ausgearbeitet. „Wir wollen in 42 000 Grundschulen eine Basketball-AG initiieren“, sagt Weiß. Schon nach dem Erfolg bei der EM habe der Verband neue Sponsoren gewinnen können. „Durch die Erfolge bei der EM und der WM sind wir gefragt,“ betont Weiß. Daraus resultierte unter anderem die Einladung nach Abu Dhabi, wo die DBB-Auswahl gegen Griechenland und die USA in der Vorbereitung spielen konnte. Die USA wurde im Halbfinale – auch dank der Erkenntnisse aus dem Test – sensationell 113:111 besiegt. Der US-Verband hat sich bereits an den DBB gewandt und will in der Vorbereitung auf Olympia ein Testspiel in Deutschland austragen.

Der DBB-Shop ist fast wie leergefegt, es gibt kaum noch Trikots und T-Shirts, die jetzt bei den Fans gefragt sind wie nie. Da sind nun der Verband und auch die Klubs gefragt, den kleinen Hype aufrechtzuerhalten und der Sportart Flügel zu verleihen. In knapp zwei Wochen startet die Bundesliga, die mit dem neuen Streaminganbieter Dyn auf einen weiteren Push hofft.

Gleichzeitig weiß BBL-Geschäftsführer Stefan Holz, dass außer dem FC Bayern und Alba Berlin kein deutsches Team gegen die internationale Konkurrenz in Europa und schon gar nicht mit der NBA mithalten kann. „Wir sind nach wie vor nicht am Ende der Nahrungskette. Da werden wir auch nie sein. Da ist die NBA, und da sind auch noch zahlungskräftige Euroleague-Teams, die, woher auch immer, Geld bekommen. Logischerweise verlieren wir dann Gesichter“, sagte Holz.

Vor allem die Weltmeister Isaac Bonga, Andreas Obst und Niels Giffey (FC Bayern München) sowie Johannes Thiemann (Alba Berlin) haben beim WM-Turnier auf den Philippinen auf sich aufmerksam gemacht. „Natürlich täte es uns gut, wenn jetzt gerade die Helden, die auch wichtige Rollen bei der WM gespielt haben, wie Obst, wie Bonga, wie JT, wenn die uns noch ein bisschen erhalten blieben. Das wäre großartig“, sagte Holz.

Obst wurde nach seinem sensationellen Halbfinale mit 24 Punkten gegen Olympiasieger USA direkt medial mit NBA-Klubs in Verbindung gebracht. „Ich habe noch drei Jahre Vertrag in München. Da bleibe ich auch“, sagte er in Manila. Obst hat erst in diesem Frühjahr langfristig bis 2026 bei den Bayern verlängert. Ob das so bleibt wenn wirklich ein Angebot eintrudelt, bleibt abzuwarten.

Der deutsche Basketball hat jetzt die große Chance, nicht nur für zwei Wochen im Rampenlicht zu stehen. „Letztes Jahr haben wir den Grundstein gelegt“, sagt Schröder. Es sei schade, dass nur das Finale im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen gewesen sind. Fast 4,6 Millionen Menschen schalteten im ZDF ein. „Nichtsdestotrotz haben wir die Aufmerksamkeit von vielen Leuten. Wir repräsentieren Deutschland.“ Und das wird honoriert, wie der Empfang gezeigt hat.