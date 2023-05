Ex-DEL-Star tot aufgefunden – Todesursache bislang unbekannt

Von: Stefan Schmid

Petr Klima, hier bei einem Legenden-Spiel 2013, verstarb im Alter von 58 Jahren. © IMAGO / Icon Sportswire

Petr Klima, früherer NHL- und DEL-Profi, starb am Donnerstag im Alter von 58 Jahren. Noch heute hält er einen Rekord in der nordamerikanischen Eishockey-Liga.

Chomutov – Der ehemalige tschechische Eishockey-Spieler Petr Klima ist bereits im Alter von 58 Jahren verstorben. Am Donnerstag, 4. Mai, wurde sein lebloser Körper in seiner Geburtsstadt Chomutov im Nordosten Tschechiens aufgefunden.

Bis heute hält der frühere Flügelstürmer einen Rekord in der NHL, den er im Trikot der Edmonton Oilers aufstellte. Das Team von NHL-Superstar Leon Draisaitl honorierten die Leistungen ihres ehemaligen Stürmers mit einer Mitteilung auf ihrer Homepage.

Petr Klim Geboren: 23. Dezember 1964 in Chomutov, Tschechoslowakei Gestorben: 4. Mai 2023 in Chomutov, Tschechien Leistungsdaten in der NHL: 786 Spiele, 313 Tore, 260 Assists Stationen in Deutschland: EC Wolfsburg (1994/95), Krefeld Pinguine (1997/98)

Klima schoss sich in der NHL zur Legende

Seine ersten Schritte im professionellen Eishockey machte Klima in der heimischen 1. Liga in der Tschechoslowakei. Nach vier Jahren bei TJ CHZ Litvinov und ASD Dukla Jihlava wagte er den Schritt über den Atlantik und schloss sich zur Saison 1985/86 den Detroit Red Wings an. Insgesamt sollte in der besten Eishockey-Liga der Welt bis zu seinem Karriereende 2003 über 780 Spiel bestreiten.

Am meisten in Erinnerung bleibt jedoch sein Kapitel bei den Edmonton Oilers. Dort schoss er im ersten Finalspiel 1990 gegen die Boston Bruins in der dritten Overtime das entscheidende 3:2 und konnte somit das Spiel für sein Franchise entscheiden. Der Treffer in der 116. Minute trug nicht nur dazu bei, dass Edmonton am Ende den Stanley Cup holen konnte, sondern markiert bis heute das am spätesten erzielte Tor in einem Spiel der NHL-Finalserie.

Edmonton trauert um Petr Klima

Nun gaben die Edmonton Oilers auf ihrer Website bekannt, dass ihre Final-Legende von 1990 verstorben ist. Die Todesursache beim 58-Jährigen, der in seiner Heimatstadt am 4. Mai leblos aufgefunden wurde, sei bislang nicht bekannt, so die Mitteilung.

In der Mitteilung der Kanadier kommt Klimas ehemaliger Mitspieler Kevin Lowe zu Wort, der insgesamt vier Saisons (1989/90, 90/91, 91/92 und 96/97) mit den Tschechen in Edmonton spielte. „Ich erinnere mich an ihn als Spieler, er war wirklich leichtfüßig auf seinen Schlittschuhen. Er war ein sehr schneller Skater, und ich erinnere mich, dass er dieses Zuckerstangen-Tape am Schaft hatte, und er hatte diesen verrückt aussehenden Helm. Er stach ein wenig heraus, aber er war ein guter Spieler“, so der ehemalige Verteidiger der Edmonton Oilers über seinen damaligen Mitspieler.

Petr Klima (rechts mit der 85) während seiner Zeit bei den Krefeld Pinguinen. © IMAGO / Team 2

Petr Klima mit zwei Stationen in Deutschland

Auch zwei Stationen in Deutschland konnte Klima zu seiner Vita zählen. 1996 wechselte er im Herbst seiner Karriere zum DEL-Team der Krefeld Pinguine, nachdem er zuvor ein letztes Intermezzo bei den Oilers einlegte. Aber bereits einige Jahre zuvor, in der Saison 1994/95, legte er einen ersten Stopp in Deutschland ein. In der zweitklassigen „1. Liga Nord“ lief Klima zwölfmal (27 Tore, 11 Assists) für den EC Wolfsburg auf.

Klima hat sein Eishockey-Talent an seine beiden Söhne Kevin und Kelly weitergegeben. Beide spielen aktuell in der Extraliga, der ersten tschechischen Liga. (sch)