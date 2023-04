DEL: Münchner Showdown gegen Wolfsburg

Von: Günter Klein

Körperkontakt: Münchens McKiernan und Wolfsburgs Fauser (re.) im Duell. © Imago

Der EHC München vergibt seinen ersten Matchball und muss um den Einzug in die DEL-Finalserie bangen.

Wie sehr die Münchner von der Widerspenstigkeit der Grizzlys Wolfsburg genervt sind, zeigt sich an der Gelöstheit des Jubels, wenn ihnen etwas geglückt ist. Wie am Samstag, als sie Spiel fünf der Halbfinalserie in der Verlängerung 3:2 gewannen und in der Serie 3:2 in Führung gingen. Da konnte auch Trainer Don Jackson nicht an sich halten und umarmte jeden Spieler. Wobei der Kontakt mit dem Siegtorschützen Patrick Hager eine blutige Spur auf Jacksons Wange hinterließ. „Ich bin nicht der Größte, mein Helm war auf seiner Jochbeinhöhe. Sorry“, sagte Hager. Er lachte, Jackson wischte sich den Cut sauber, alle beim EHC wirkten aufgeräumt, weil sie in diesem Moment zu spüren glaubten: Jetzt haben wir sie, die Wolfsburger.

Und dann kam Spiel sechs am Ostermontag – und all die Probleme, die der Hauptrundensieger München mit dem Fünftplatzierten Wolfsburg hat, waren wieder gegenwärtig. Yasin Ehliz, kürzlich als DEL-Spieler des Jahres ausgezeichnet, erklärte: „Wir haben mehr Schüsse, mehr vom Spiel, doch Wolfsburg ist effizienter.“ Und so verlor der EHC bei den Niedersachsen mit 2:3, in der Serie steht es 3:3 – und es gibt am Mittwoch (19.30 Uhr/Magentasport) am Oberwiesenfeld ein siebtes und letztes Spiel.

Widerspenstige Grizzlys

Wolfsburg hat die frischere Best-of-Seven-Erfahrung: Das Viertelfinale gegen Straubing gewannen die Grizzlys mit 4:3-Spielen. Die Situation ist vergleichbar mit der im Halbfinale gegen München: Wolfsburg lag 2:3 hinten, glich aus und fuhr berauscht nach Niederbayern. Grizzly-Rekordspieler Sebastian Furchner, seit dieser Saison im Management tätig, sagt: „Die Jungs haben das schon erlebt.“ Stürmer Tyler Morley lässt seine Lust an der Lage erkennen: „So etwas regt uns an. Für uns spricht die Geduld und dass jeder seinen Job macht. Wir können München frustrieren.“

Die letzte Siebener-Serie des EHC liegt vier Jahre zurück. 2019 gab es das legendär ausufernde Halbfinale gegen Augsburg. Patrick Hager erinnert sich an diverse Verlängerungsdrittel: „Gefühlt waren das neun Spiele.“ Trainer des Gegners damals: Mike Stewart – nun an der Bande in Wolfsburg.

Dass die Wolfsburger in derRegular Season 29 Punkte weniger einsammelten als der Dominator München, wird derzeit nicht sichtbar. Patrick Hager fordert dazu auf, „dem Gegner Respekt zu zollen“ und relativiert das Tabellenbild: „Wir haben in der Hauptrunde Spiele oft mit einem Tor Unterschied gewonnen und die Gegner nicht regelmäßig aus der Halle geschossen.“

Match sieben also – und die Antwort auf die Frage, wer ins Finale gegen Ingolstadt kommt. Wolfsburgs Plus ist die unerschütterlich wirkende Struktur, München hat mehr zu bieten an Talent. Was sichtbar wurde, als Hager im fünften Spiel einen Fehlpass abfing und „mit meinem Standard-Move“ Torhüter Strahlmeier austrickste. Sodass alle glaubten, die Serie wäre entschieden. Und sich irrten.