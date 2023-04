DEB-Team mit Neuanfang in Frankfurt

Von: Markus Katzenbach

Teilen

Heimspiel am Ratsweg: Dominik Bokk von den Löwen tritt mit der deutschen Nationalmannschaft in Frankfurt an. © Imago

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft wagt in Frankfurt einen Neuanfang. Mit dabei ist auch ein Profi der Löwen.

Die Eissporthalle am Ratsweg in Frankfurt sieht jetzt anders aus. Die Bandenwerbung ist abgeräumt, das Eis zieren andere Sponsorenlogos, nur einer ist mittendrin, den man auch sonst übers Eishockey-Jahr dort sieht: Dominik Bokk, nur eben nicht mit den Kollegen von den Frankfurter Löwen, sondern unter anderen mit Marcel Noebels, dem Starstürmer der Berliner Eisbären. „Erstmal ein bisschen komisch“, findet das der junge Löwen-Angreifer, „das ganze Jahr gegen die zu spielen und dann ein Team und auch zusammen in unserer Kabine zu sein“. So ist das in dieser Woche, in der die deutsche Nationalmannschaft zu Gast in der Löwen-Heimat ist, mit immerhin einem Lokalmatador, auf den man in Frankfurt sehr stolz ist. Eines hat er schon festgestellt: „Jeder fühlt sich wohl hier, jeder hat Spaß“, meint Bokk, „das ist das Wichtigste“:

Für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) beginnt am Ratsweg der Anlauf zur WM in Tampere und Riga vom 12. bis 28. Mai, noch ist es ein weiter Weg. Und auch ein Neuanfang, mit einem alten Bekannten aus der Szene als Bundestrainer und Nachfolger von Toni Söderholm. Harold Kreis, bis zu deren Saisonende nach der DEL-Hauptrunde für Schwenningen tätig, hat seine für diesen ersten Teil der Vorbereitung Auserwählten von Montag bis Samstag in Frankfurt versammelt, es sind auch Tage des näheren gegenseitigen Kennenlernens in dieser Konstellation. „Ich habe das Gefühl, dass alle froh sind, wieder aufs Eis zu dürfen. Alle sind sehr motiviert“, berichtete der 64-Jährige am Dienstag.

So viel Neues will Kreis gar nicht machen im Vergleich zu Söderholm, „den einen oder anderen Akzent setzen“. Und dabei das, was man im Training erarbeitet, so schnell wie möglich umsetzen. Umso wichtiger sind für ihn die Tests gegen Tschechien am Donnerstag (19.30 Uhr) in Kassel und am Samstag (17 Uhr/beide Magentasport) in Frankfurt.

Wie üblich im Vorlauf zu Weltmeisterschaften ist die erste Auswahl eine vorläufige. „Die Mannschaft wird beim Abflug nach Finnland eine andere sein als jetzt“, weiß Kreis. Noch fehlen Stars aus der NHL und Spieler von den DEL-Halbfinalisten (Siehe Artikel oben). Bei den Tschechen werden kaum mehr als vier oder fünf aus dem derzeitigen Team mit zur WM fahren, bei den Deutschen dürften es ein paar mehr sein. Allein wegen des sensationell frühen Scheiterns der Berliner Meister, von den Frankfurter Aufsteigern gar aus den Playoffs verdrängt. So sind schon sechs Eisbären am Ratsweg dabei, Noebels ist der bekannteste.

Lob für Löwen-Profi Bokk

Am Dienstag bildet er im Übungsbetrieb eine Reihe mit Bokk, trainiert Pass- und Laufwege, auch kurze Spielsequenzen übers ganze Feld. Für den 23 Jahre alten Frankfurter ist es „immer cool, mit der Nationalmannschaft zusammenzukommen“. 2019 mischte er schon einmal in einer WM-Vorbereitung mit, machte ein erstes halbes Dutzend Länderspiele, als Supertalent und hoch gehandelte Verpflichtung aus der Superstarliga NHL. Nach einer Talsohle ist seine Karriere in Hessen nun wieder in Schwung gekommen, so hat man sich das erhofft. Mit den Löwen mischte er die Liga auf, im November war er beim Deutschland-Cup schon im DEB-Einsatz.

„Dominik hat einen ausgeprägten Sinn für die Offensive, er weiß, wo er sich aufzuhalten hat, um in Schussposition oder an den Nachschuss zu kommen. Das ist Intuition, das hat man oder man hat es nicht“, lobt Kreis. Auch für Bokk geht es jetzt darum, sich für die WM zu empfehlen, das ist keine Selbstverständlichkeit – auch nicht für einen, der Topscorer in der ganzen DEL war, ehe ihn eine Schulterverletzung im Hauptrunden-Endspurt ausbremste.