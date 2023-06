Cluley führt die Party an

Von: Katja Sturm

Frankfurt Galaxy schlägt Paris zum Auftakt klar - und dann wird es emotional.

Es war die große Party, die die Verantwortlichen der Galaxy sich für das erste Heimspiel des Jahres erhofft hatten, und Steve Cluley sollte dabei eine der Hauptrollen spielen. Der Rückkehrer, der erst am Mittwoch eingeflogen war, um den am Knie verletzten Quarterback Jakeb Sullivan zu ersetzen, führte die Frankfurter am Samstag vor 7200 Zuschauern im Stadion am Bornheimer Hang zu einem 30:13 (20:13)-Erfolg über einen der Neulinge in der European League of Football (ELF), die Pariser Musketiere.

Der Spielmacher bewies, trotz kurzer Eingewöhnungszeit, eine ähnliche Flexibilität wie sein Landsmann, der sonst die Angriffe der Men in Purple gestaltet. Jeder Touchdown wurde von einem anderen Mitspieler erzielt: Erst brachte Running Back Thomas Fischbach das Ei in die Endzone, dann passte Cluley, ebenfalls im ersten Viertel, erfolgreich auf Nico Strahmann. Nur wenige Sekunden nach Beginn des zweiten Abschnitts erhöhte Lorenz Regler mit einem erfolgreichen Catch auf 19:7, und schließlich war es im dritten Quarter Reece Horn, der aus einem langen Flug des Eis ein Erfolgserlebnis machte.

Es gab noch einen anderen, der sich besonderen Jubel von den Rängen verdiente, und das gleich zu Beginn: Sebastian Gauthier stand nach fast einjähriger Verletzungspause erstmals wieder für die Lilanen auf dem heimischen Feld, eroberte sich mit kräftigem Körpereinsatz vor Ablauf der ersten Minute das begehrte Spielgerät von einem französischen Ballträger und brachte es fast bis zur Endzone. Von der Begeisterung der Fans getragen, flog er in die Arme der Teamkameraden. Am 19. Juni 2022 hatte sich Gauthier so schwer am Knie verletzt, dass nicht klar war, wann oder ob er je wieder würde spielen können. „Alles im Gelenk war gerissen“, erklärt Galaxy-Trainer Thomas Kösling.

„Absolute Gänsehaut“ – was Kösling trotz am Ende nachlassender Leistung seines Teams mit Blick auf die Resonanz auf die erste Vorstellung des Sommers im Eigenheim und die daraus resultierende Atmosphäre kommentierte, hätte auch für die Randerscheinungen gelten können. „Wir haben immer wieder von dem Hype geredet“, den der US-Sport derzeit in Deutschland erlebt. Jetzt habe sich das in positiver Hinsicht gezeigt.

So soll es aus Sicht der Galaxy weitergehen. Am Samstag (14.30 Uhr) steht der nächste Gegner vor der Tür: die Kölner Centurions.