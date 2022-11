ZDF-Kommentatorin Neumann: Zwischen Lobeshymnen und Shitstorms

Von: Richard Strobl

Teilen

ZDF-Moderatorin Claudia Neumann polarisiert schon zum Start der WM 2022 in Katar. Von den deutschen Fans wird sie erst gefeiert, aber auch gnadenlos kritisiert.

Doha – Das ZDF sorgt weiter für große Diskussionen bei der WM 2022 in Katar. Wie schon bei vergangenen Turnieren sind dabei auch diesmal die Kommentatoren im Fokus der Fans. Für seine Kommentare wurde zum Start der WM Béla Réthy heftig angegangen. Und auch Claudia Neumanns Kommentare beim Spiel zwischen den USA und Wales sorgten für große Diskussionen in den sozialen Netzwerken.

Dabei hatte die 58-Jährige zunächst abseits des eigentlichen Spiels für Furore gesorgt: Neumann saß mit schwarzem T-Shirt mit Aufdruck in Regenbogenfarben und einer passenden Armbinde im Ahmad-bin-Ali-Stadion von Doha. „Ich möchte damit ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen“, sagte Neumann dem SID während des Spiels. Damit reagierte sie auf das Verbot der Regenbogen-Binde der FIFA, woraufhin auch der DFB bekannt gab, dass Manuel Neuer diese nicht tragen werde.

Claudia Neumann für Regenbogen-Look bei WM 2022 gefeiert: „Hut ab“

Dafür wurde Neumann in den sozialen Netzwerken teils euphorisch gefeiert. „Hut ab“, „Respekt“ oder „Danke“ twitterten etliche Nutzerinnen und Nutzer zu der Aktion. Dabei konnten offenbar viele die Entscheidung des DFB nicht nachvollziehen: „Eine ZDF-Frau hat mehr Eier als der ganze DFB“, schrieb etwa ein User auf Twitter.

Ein Screenshot zeigt ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann mit Regenbogen-Armbinde und einem Regenbogen-T-Shirt beim WM-Spiel USA gegen Wales. © ZDF/dpa

Nach dem Lob der Tiefschlag: Claudia Neumann fachlich heftig in der Kritik

Viele positive Reaktionen also für Claudia Neumann. Doch für ihren eigentlichen Job – die Moderation des WM-Spiels in Katar - bekam sie teils heftige Kritik. Einmal mehr schossen sich dabei zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer generell auf die Stimmfarbe der Moderatorin ein. „Gruselig, wie man diesen Blecheimer ans Mikro lassen kann“, oder „Claudia Neumann hätte die perfekte Stimme für ein klassisches Callcenter“, war beispielsweise auf Twitter zu lesen.

Doch viele kritisierten vor allem fachliche Aspekte der Berichterstattung. Einige Beispiele der Twitter-Kritik:

„Claudia Neumann es heißt Timothy Weah und nicht ‚Tim‘ und der Vater heißt George Weah und nicht ‚John‘, bitte mal Hausaufgaben machen.“

„Bekommt Claudia Neumann eigentlich jedes Mal 5 Euro, wenn sie Pulisic falsch ausspricht? Und wer kennt sie nicht vom Schach, die ‚Roschade‘“

„Den Elfmeter kann man nicht geben, den muss man geben!!!“

„‘Lange Saison, hohe Belastung…‘ - Nach 1/3 der Saison ? Wirklich so n Quatsch ! Die Frau hat echt keine Ahnung vom Fußball !!!“

Dementsprechend zog ein User das Fazit: „Ich boykottiere gleich ZDF“.

Fußball-WM 2022 in Katar: Alle Stadien in der Übersicht Fotostrecke ansehen

Doch es mischten sich auch zumindest halbwegs positive Kommentare zu Neumanns Moderationen unter die Kritik. „Der Kommentar von Claudia Neumann ist ganz OK. Hat sie geübt?“, lautete ein Kommentar. Ein anderer: „Es waren Verbesserungen zu ihren vorherigen Moderationen erkennbar.“ Und auch in Schutz genommen wurde Claudia Neumann vor den vielen Kritikerinnen und Kritikern: „Lasst mal Claudia Neumann in Ruhe, die macht echt nen guten Job. Besser wie mancher auf Sky Deutschland“. (rjs)