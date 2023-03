Biathlon-Exot trainiert fast 20.000 Kilometer von Heimat entfernt für seinen Traum: „Vermisse meine Familie“

Von: Antonio José Riether

Dass man auch als Biathlet aus einem Land ohne Wintersportkultur große Erfolge erzielen kann, beweist Campbell Wright mit seinem ungewöhnlichen Karriereweg.

München – Wenn der Biathlet Campbell Wright ein Rennen fährt, ist er ganz auf sich alleine gestellt. Er hat keine Teamkollegen, denen er die Daumen drücken kann oder die ihm auf die Schulter klopfen, wenn ein Wettbewerb nicht wie erwartet ablief. Denn Wright kommt aus einem Land, das für Rugby, jedoch keineswegs für Wintersport bekannt ist: Neuseeland. Und trotzdem gilt der 20-Jährige als eines der größten Talente seiner Zunft.

Campbell Wright Geboren: 25. Mai 2002 in Rotorua (Neuseeland) Nationalität: neuseeländisch Größe: 1,84 Meter Größter Erfolg: 1 x Gold bei der Junioren-WM (Sprint)

Biathlon: Campbell Wright geht für Neuseeland an den Start – er wurde zuletzt Junioren-Weltmeister

Man muss also offenbar nicht aus einer der großen Biathlon-Nationen wie Norwegen, Schweden oder Frankreich stammen, um sich einen Namen zu machen. Das beweist Wright, der Anfang März bei den Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften im kasachischen Schtschutschinsk überraschend die Goldmedaille im Sprint gewinnen konnte.

Im Vorjahr hatte sich Wright als erst zweiter Biathlet aus Neuseeland für die Olympischen Winterspiele qualifiziert. In Peking nahm der junge Sportler sowohl am Einzelrennen als auch beim Sprint teil und landete auf Platz 32 und 75. Angesichts der respektablen Ergebnisse deutete sich also bereits an, dass Wright ein besonderes Talent aufweist.

Campbell Wright ist als neuseeländischer Wintersportler ein Exot in der Biathlon-Welt. © Heike Feiner/imago

Campbell Wright: Mit 14 Jahren zog das Biathlon-Talent für den großen Traum nach Italien

Im italienischen Antholz erreichte Wright Anfang des Jahres in der Verfolgung sowie im Sprint lediglich die Plätze 33 und 46, am Rande der Wettbewerbe sprach er mit dem Südtiroler Portal SportNews über seine ungewöhnliche Karriere und den Ursprung seiner Affinität zum Biathlonsport. „Wir haben einen kleinen Biathlon-Schießstand in meiner Heimat. Daneben ist auch eine Loipe. Hier habe ich mich als Kind immer versucht“, erzählte der Mann aus dem Kurort Rotorua.

Im Alter von zehn Jahren sei er mit dem ehemaligen italienischen Biathleten Luca Bormolini in Kontakt gekommen. Dieser sei nach Neuseeland gezogen, um Englisch zu lernen und trainierte dort zwei Jahre lang die Langläufer aus der Gegend. Aufgrund des Kontakts wagte Wright, der schon früh Talent bewiesen hatte, im Alter von gerade einmal 14 Jahren den großen Sprung nach Italien – mehr als 18.500 Kilometer entfernt von seiner Heimat. So lebte er in Livigno in den Schweizer Alpen bei Luca Bormolini, der zu dieser Zeit kleinere Nationalteams trainierte, und dessen Frau.

Campbell Wright: Neuseeländer trainiert und reist mit dem US-Team

In Italien wurde Wright also zum Biathleten ausgebildet, doch dies ist nicht seine einzige Verbindung zu einem anderen Land. Mittlerweile trainiert er gemeinsam mit der Mannschaft der USA. „Über die Zusammenarbeit mit dem US-Team bin ich froh. Vorher musste ich mich selbst um alles kümmern. Hotelreservierungen, Flüge usw., das war wirklich nervig“, meint Wright, der sich mit der Kooperation eine Menge Stress erspart.

Doch nicht nur aus logistischen Gründen lohnt sich die Vorbereitung mit den US-Athleten, auch die Ergebnisse stimmen. So fuhr Wright beim Einzelrennen der WM in Oberhof auf Platz 20 und sammelte im Weltcup Punkte. Allerdings muss er auch Opfer bringen, zu seiner Familie kann er nicht. „Natürlich vermisse ich meine Familie. Aber ich bin das jetzt schon seit einigen Jahren gewohnt. Ich bin ein offener Mensch und tue mich nicht schwer, Leute kennenzulernen oder mit ihnen in Kontakt zu treten“, meint er. Der Ertrag stimmt jedoch bei Wright, bald könnten weitere Erfolge folgen. (ajr)