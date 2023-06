Bei Carolin Schäfer ist das gute Gefühl zurück

Von: Timur Tinç

Voller Tatendrang: Carolin Schäfer. © IMAGO/Beautiful Sports

Siebenkämpferin Carolin Schäfer ist nach ihrem Saisoneinstieg in Götzis heiß auf Ratingen und danach die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest.

Caroline Schäfer fühlt die Ruhe vor dem Sturm. Mehr als sonst. Die Athletin von Eintracht Frankfurt ist heiß auf das Mehrkampfmeeting an diesem Wochenende in Ratingen. Das hat vor allem etwas mit ihrem Wettkampf vor zwei Wochen in Götzis zu tun. „Mein bester Siebenkampf seit fast zwei Jahren“, sagte die 31-Jährige glücklich. 6312 Punkte waren es am Ende für die gebürtige Bad Wildungerin. Damit lag sie weit hinter der Siegerin Anna Hall (22) aus den USA zurück, die mit 6988 an der magischen 7000-Punkte-Marke kratzte. Für die Polizeikommissarin war der Wettkampf jedoch der lang ersehnte Schritt in die richtige Richtung. „Es war ein Schritt, der mir das Gefühl gibt, wieder wachsen zu können“, betonte die Vize-Weltmeisterin von 2017 und EM-Dritte von 2018.

Götzis, jetzt Ratingen und dann die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest (19. bis 27. August) sind die lang angelegte Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris im kommenden Jahr. Nach Platz sechs bei der EM in München hat Schäfer eine längere Sommerpause eingelegt, um anschließend einiges im Training aufzuarbeiten und zu verändern. „Das letzte Jahr war nicht so, wie wir es uns gewünscht haben. Wir hatten sehr viel Nachholbedarf im Kraftbereich“, berichtet Schäfer, die in Mainz von Michael und Stefanie Kaul, den Eltern von Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul, trainiert wird.

Wettkampfhärte aneignen

In der Halle hat die Olympiafünfte von Rio und Olympiasiebte von Tokio vor allem mit guten Zeiten über die Hürden Selbstvertrauen tanken können. Der Sommer ist darauf ausgelegt, wieder Wettkampfhärte zu bekommen. In Götzis zeigte sie nach guten 100 Metern Hürden (13,39 Sekunden), einen „miesen“ Hochsprung (1,71 Meter). Beim Kugelstoßen lieferte sie mit 14,44 Metern ihr bestes Resultat seit sechs Jahren ab. Über die 200 Meter (23,84 Sekunden) blieb Schäfter erstmals seit 2019 „endlich mal wieder“ unter 24 Sekunden. Im Weitsprung (6,07 Meter) gelang ihr der erste Sechs-Meter-Sprung seit drei Jahren. Da hatte sie zuletzt sehr viel Zeit in die Analyse investiert. Den Speer schleuderte sie auf 48,02 Meter und wurde dafür als beste Athletin des Meetings geehrt. „Da ist ein kleiner Traum für mich in Erfüllung gegangen. Das war etwas Besonderes“, sagte sie. Den abschließenden 800-Meter-Lauf sei sie taktisch etwas unklug gelaufen, befand sie, zeigte sich mit 2:16,82 Minuten aber dennoch zufrieden.

Mit 31 Jahren wird Schäfer in Ratingen – wie schon in Götzis – die älteste Athletin im Feld sein. Favoritin ist die zweifache Olympiasiegerin Nafissatou Thiam aus Belgien. Als weitere deutsche Topathletinnen ist Sophie Weißenberg (Bayer Leverkusen) dabei, die in Götzis mit 6375 Punkten auf Rang fünf landete. Außerdem ist Vanessa Grimm vom Königsteiner LV am Start, die bei ihrem Comeback vor drei Wochen auf 6035 Punkte kam.

Carolin Schäfer ist bereit, ihre Ruhe in einen Sturm zu verwandeln.