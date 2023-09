Basketball-WM: Der Ego-TRip des Dennis Schröder

Von: Timur Tinç

Im Alleingang: Dennis Schröder. © dpa

Deutschland zieht gegen Lettland ins Halbfinale ein, hat aber mehr Mühe als nötig, weil ihr Anführer einen rabenschwarzen Tag erwischt / Jetzt gegen die USA

Johannes Thiemann war der Erste, der Dennis Schröder abklatschte und dann kurz in den Arm nahm. Der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft schüttelte nur den Kopf, bis Moritz Wagner ihn von hinten freudig drückte – nach dem Motto: Junge, wir stehen im WM-Halbfinale. Kurz darauf bildete sich am eine ganze Traube um Schröder in der Arena von Manila, um ihn nach dessen desaströsen Vorstellung in der Schlussphase aufzumuntern. „Das war wahrscheinlich das schlechteste Spiel, das ich je gespielt habe“, sagte Schröder ehrlich nach dem 81:79-Viertelfinalsieg am Mittwoch in der philippinischen Hauptstadt gegen Lettland. Der 29-Jährige, der bis dahin ein überragendes Turnier gespielt hat, traf in diesem Spiel kein Scheunentor. Vier von 26 Würfen fanden nur ihr Ziel.

Herbert schaut tatenlos zu

In der 34. Minute kam Schröder zurück aufs Feld, nachdem der wieder fitte Franz Wagner das deutsche Team auf 74:63 komfortabel in Führung gebracht hatte. Es folgte ein Egotrip, der dem deutschen Team fast den Sieg gekostet hätte. Schröder spielte einfach nicht mehr den Ball ab und wollte nach nur sechs Punkten bis dahin allen zeigen, dass er dieses Spiel jetzt alleine für Deutschland gewinnen kann. Drei Fehlwürfe und ein Ballverlust fabrizierte Schröder, ehe er mit einem Korbleger und einem Freiwurf auf 79:69 erhöhte. Das war dem gebürtigen Braunschweiger aber nicht genug. Statt den Ball laufen zu lassen, was das deutsche Team in diesem Turnier so ausgezeichnet hat, ballerte er einfach weiter drauf los, handelte sich dazu ein technisches Foul ein, und die starken Letten waren auf zwei Zähler (77:79) dran.

Natürlich musste Schröder auch den letzten Angriff im Alleingang machen, vergab, und der Ball landete beim Stand von 81:79 in den Händen vom überragenden Davis Bertans (20 Punkte), der bis dahin sechs von zwölf Dreiern verwandelt hatte. „Ich habe gebetet“, sagte Thiemann als er den Ball auf den deutschen Korb fliegen sah. Er knallte auf den Ring, und kurz darauf was Spiel aus. „Am Ende sind wir happy. So ein Spiel muss man gewinnen, das gehört dazu in so einem Turnier“, sagte Daniel Theis nach dem Krimi.

„Dennis ist menschlich, er hatte ein schweres Spiel. Unsere zweite Einheit hat uns heute getragen und das Spiel gedreht“, analysierte ein sichtlich erschöpfter Gordon Herbert nach dem ersten Halbfinaleinzug seit 21 Jahren. Der Kanadier hatte von Außen tatenlos mit angesehen, wie Schröder nur das machte, was er wollte.

Die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) wird sich gewaltig steigern und auf ihre Stärken besinnen müssen: Team-Basketball. Denn am Freitag (14.40 Uhr/Magentasport) geht es gegen den Olympiasieger USA von Starcoach Steve Kerr und um den ersten Finaleinzug für Deutschland. Bei der WM 2002 in Indianapolis wurde das Team um Dirk Nowitzki Dritter.

„Müssen besser spielen“

„Wir haben in der Vorbereitung einmal gegen sie gespielt und haben es 35 Minuten gut gemacht. Wir werden besser spielen müssen als heute“, sagte Herbert mit Blick auf das Duell gegen die USA. Im Vorfeld der WM gab es in Abu Dhabi nach langer Führung eine knappe Niederlage.

Gegen die Letten, die zuvor Weltmeister Spanien und Vize-Europameister Frankreich ausgeschaltet hatten, hatte das Herbert-Team vor 7584 Zuschauern sehr viel Mühe. Wie schon das gesamte Turnier über, verpennten die Deutschen den Start, lagen früh 3:13 hinten. Dank guter Verteidigung kamen sie aber wieder ins Spiel. „Wir haben aber als Team gut zusammengespielt, das hat am Ende den Unterschied gemacht“, sagte Franz Wagner.

Beim Comeback des Jungstars war es diesmal nicht Schröder, der das deutsche Team trug. Neben Rückkehrer Wagner (16 Punkte) überzeugten stattdessen auch dessen Bruder Moritz (12) und Dreierspezialist Obst (13). Gegen die USA braucht das DBB-Team aber wieder einen Dennis Schröder in Topform, um eine Chance zu haben. mit dpa