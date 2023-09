Basketball: Auf den goldenen Erfolg aufbauen

Von: Timur Tinç

Entfesselt: das deutsche Team nach der Schlussirene. © Aaron Favila/dpa

Die Goldmedaille bei der WM ist ein Riesenerfolg, aber sollte erst der Anfang sein fürs deutsche Basketball. Ein Kommentar.

Im Jahr 2013 ist die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Es gab Niederlagen gegen Mittelklasseteams aus Belgien und Großbritannien. Peinlich. Zehn Jahre später ist Deutschland Weltmeister. Der absolute Wahnsinn. Was ist in der Zeit passiert?

Natürlich muss alles zusammenpassen, um so einen herausragenden Erfolg zu feiern. In erster Linie hat dieses Team einen unglaublichen Spirit entwickelt. Bundestrainer Gordon Herbert hat – begonnen mit der Europameisterschaft vor einem Jahr – ein Corps gebildet, dass genau die richtige Mischung aus Intensität und Spaß gelebt hat und Widerstände überwunden hat. Diese Mannschaft ist gereift und hat sich belohnt.

Das Deutschland so einen breiten, tiefen und qualitativ hochklassigen Kader hat, ist das Ergebnis einer kontinuierlichen und gemeinschaftlichen Entwicklung der Sportart zwischen Basketball-Bundesliga (BBL), Zweiter Bundesliga und dem Deutschen Basketball-Bund (DBB).

Angefangen mit der Gründung einer Nachwuchsbasketball-Bundesliga (NBBL) im Jahr 2006. 2008 kam die Junioren Basketball-Bundesliga (JBBL) hinzu. 2012 entschied sich die BBL dazu, die 6+6-Regel einzuführen. Heißt: sechs deutsche Spieler müssen immer im Kader stehen.

Es ist bei weitem nicht so, dass in allen Klubs die deutschen Spieler auch Leistungsträger sind. Da setzen viele lieber auf ausländische Akteure. Es braucht Trainer und Klubs, die jungen Spielern eine Chance geben. Braunschweigs Trainer Kostas Flevarakis wäre in der Saison 2012/2013 fast abgestiegen, als er auf Dennis Schröder als Starting-Point-Guard setzte. Im Sommer darauf wechselte Schröder in die NBA und ist heute nach Dirk Nowitzki der beste Spieler, den Deutschland je hatte.

Das gleiche gilt für Trainer in Deutschland. In der kommenden Saison werden nur zwei Bundesligaklubs von deutschen Headcoaches betreut. Das ist zu wenig. Liga, Klubs und Verband dürfen und werden sich nicht auf dem Erfolg ausruhen. An vielen Standorten sind tolle Jugendakademien entstanden, deren Früchte in Zukunft noch zu sehen sein werden. Bei Männern und Frauen.

Mit dem Erfolg dieses Turniers kann und muss die Sportart in Deutschland selbstbewusster auftreten. Erst das Finale wurde im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Erst während des Turniers hat der DBB das kritisiert. Beim bedeutungslosen WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden in Frankfurt im Februar waren exakt zwei Journalisten vor Ort. Einen Medientermin gab es im Vorfeld nicht – obwohl es der erste Auftritt vor heimischen Fans als EM-Dritter war.

Der DBB muss diesen Erfolg in jederlei Hinsicht nutzen, um seine Nationalmannschaft präsenter zu machen bis zu den Olympischen Spielen, wo eine Medaille mit dieser Truppe absolut möglich ist. Die neue Streamingplattform Dyn, die die BBL-Rechte ab dieser Saison übernommen hat, will mit neuen Formaten mehr Präsenz für die BBL schaffen. Ob das gelingt, wird sich zeigen. Die Chance aber ist so groß wie nie.

Die Basketball-Community in Deutschland muss sich ihrer Stimme Gehör in den Kommunen verschaffen und für mehr Hallen und Plätze streiten, an denen es vielerorts fehlt. Immer noch werden Fußball- und Basketballplätze zusammen geplant. Wenn Fußball auf zwei Tore gespielt wird, ist ein Basketballspiel nicht möglich. Und umgekehrt. Es ist in vielen Bereichen noch Luft nach oben, um den Basketball weiter nach vorne zu bringen. Dann sind auch weitere Erfolge in Zukunft mit verschiedenen Generationen möglich.